Debatte «Stopp, Herr Gmünder! Einfach stopp!»: Das grosse Streitgespräch zur Tunnelabstimmung in Teufen Am 15. Mai fällt in der Gemeinde Teufen die Entscheidung über die Jahrhundertfrage: Tunnel oder Doppelspur. Die IG Tüüfner Engpass setzt sich seit Jahren erbittert für die Tunnellösung ein, der Gemeinderat bevorzugt die Doppelspur. Ein Streitgespräch zwischen Felix Gmünder und Gemeindepräsident Reto Altherr. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Felix Gmünder ist im Vorstand der IG Tüüfner Engpass und kämpft für eine Tunnellösung (links). Die Gemeinde, vertreten durch Gemeindepräsident Reto Altherr, empfiehlt die Doppelspurlösung. Bilder: Reto Martin

Seit rund drei Jahrzehnten wird in Teufen über eine Tunnellösung diskutiert. Werden Sie des Themas nicht langsam überdrüssig?

Felix Gmünder: Nein. Jetzt wird’s erst richtig spannend. Immer mehr Informationen tauchen auf, die belegen, dass die Doppelspur viele Kollateralschäden verursachen wird.

Reto Altherr: Für uns ist es wichtig, dass ein Entscheid gefällt wird und die Diskussion uns nicht länger blockiert. Darum hoffe ich auf eine klare Meinungsäusserung, und dass diese dann umgesetzt wird.

Gmünder: Aber welches Projekt soll umgesetzt werden: Tunnel oder Doppelspur?

Altherr: Der Wille der Bevölkerung soll umgesetzt werden. Das bedingt auch, dass nach dem Entscheid nicht wieder juristisch dagegen vorgegangen wird.

Gmünder: Bei einem Nein an der Urne ist die Tunnellösung gestorben. In diesem Fall kommt die Doppelspur – vorbehältlich etwaiger Einsprachen. Aber man weiss, dass Einsprachen bei solchen Projekten, auch wenn sie bis vor Bundesgericht gehen, meistens aussichtslos sind.

Reto Altherr: «Für uns ist es wichtig, dass ein Entscheid gefällt wird und die Diskussion uns nicht länger blockiert.» Bild: Reto Martin

Die IG Tüüfner Engpass zieht sich also bei einem allfälligen Nein zurück?

Gmünder: Vielleicht werden wir in Zusammenarbeit mit der Gemeinde darum bemüht sein, Verbesserungen in das Projekt Doppelspur einzubringen und Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber genau besprochen haben wir noch nicht, wie es für die IG weitergehen würde.

Altherr: Wenn der Tunnel abgelehnt würde, dann wird das Auflageprojekt Doppelspur eingereicht. Wird die Initiative angenommen, ist das ein Auftrag an die Gemeinde, einen Projektierungskredit vorzubereiten. Das werden wir zügig an die Hand nehmen, sodass wir innert Jahresfrist über diesen abstimmen können. Wenn die Bevölkerung dann den Kredit gutheisst, wird die Projektierung in Angriff genommen, sodass diese auf den gleichen Stand kommt, wie die Doppelspur heute schon ist. Schätzungsweise dauert dies drei Jahre. Dann braucht es eine erneute Abstimmung über den effektiven Objektkredit. Erst anschliessend beginnt das Bewilligungsverfahren beim Bund. Im besten Fall dauert es zehn Jahre, bis der erste Zug durch den Tunnel fährt.

Doppelspur oder Tunnel: Darum geht’s In Teufen entscheidet die Stimmbürgerschaft am 15. Mai über die Initiative der IG Tüüfner Engpass. Sie beinhaltet in Form einer allgemeinen Anregung eine Abstimmung über einen Objektkredit von 35 Millionen Franken für einen Tunnel. Seit den 90er-Jahren besteht die Tunneldiskussion im Dorf bereits. 2015 wurde das erste Mal abgestimmt, 2017 folgte an der Urne die Kurztunnelvariante. Beide Vorlagen wurden abgelehnt und hatten zur Folge, dass die Doppelspur, bei welcher sich die Bahn in den Strassenverkehr eingliedert, weiterverfolgt wurde. 2019 reichte Felix Gmünder eine Petition ein, die einen Marschhalt in Sachen Ortsdurchfahrt forderte. Die IG Tüüfner Engpass gründete sich. Seit drei Jahren kämpft diese für eine Abstimmung über einen Tunnel. 2020 wurde eine solche kurzfristig abgelehnt, da sich ein Tunnel nicht mit dem Fahrplankonzept 2035 vereinbaren liesse. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) lancierte daraufhin eine Korridorstudie, welche die Doppelspur als Vorzugsvariante empfahl. (asz)

Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Ist der IG dieser Zeithorizont bewusst?

Gmünder: Wir werden Druck machen, dass es schneller geht. Bei einem Ja zur Tunnellösung kann die Gemeinde direkt mit der Projektierung beginnen. Dazu bedarf es keiner weiteren Abstimmung. Bei einem Ja zur Initiative sagt das Volk auch Ja zu einem 35-Millionen-Objektkredit. Davon lässt sich ein Projektierungskredit finanzieren. Dieser umfasst unseren Schätzungen zufolge drei bis fünf Millionen. Es wäre aber ein Widerspruch zu Ihrem Wunsch, Herr Altherr, vorwärtsmachen zu wollen, wenn Sie jetzt eine Projektierungskreditvorlage ausarbeiten und eine weitere Abstimmung ansetzen. Das Ganze dauert mindestens eineinhalb Jahre. Das ist eine unnötige Verzögerung. Wir erwarten, dass die Gemeinde sofort in die Projektierungsphase geht.

Altherr: Das können wir nicht. Sie haben uns mit der Initiative den Weg vorgegeben.

Felix Gmünder: «Eine zeitnahe Umsetzung ist auch für uns ein zentrales Anliegen.» Bild: Reto Martin

Gmünder: Die Initiative ist als allgemeine Anregung verfasst. Damit hat der Gemeinderat Interpretationsspielraum. Wenn Sie das nicht machen, ist das eine Obstruktion. Dann müssten Sie erklären, warum Sie die Umsetzung verzögern.

Altherr: Das ist keine Verzögerung. Tut mir leid, Herr Gmünder, wir leben in einem Rechtsstaat. Die rechtlichen Vorgaben müssen wir einhalten.

Gmünder: Sie verstecken sich immer hinter Vorgaben, die nicht erwiesen sind. Sie hätten auch die Abstimmung vom 27. September 2020 durchziehen können, aber Sie haben sie auf Geheiss des Kantons abgesagt. Es wäre möglich gewesen, diese in eine Konsultativabstimmung umzuwandeln. Es ist nun mal eine Tatsache, dass die Gemeinde seit rund zehn Jahren mit allen möglichen Argumenten die Doppelspur verteidigt und alles, was in Richtung Tunnel geht, blockiert. Auf diese Weise nehmen Sie die demokratischen Rechte der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht ernst.

Altherr: Herr Gmünder, da muss ich klar widersprechen! Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und überlegen Sie, was für Äusserungen Sie hier von sich geben. Wir leben in einem Rechtsstaat. Es ist die Pflicht des Gemeinderates, alles korrekt durchzuführen. Solche Bemerkungen Ihrerseits sind völlig daneben.

Gmünder: Wir hören Dutzende von Stimmen, die anderer Meinung sind. Die Leute regen sich darüber auf, dass die Gemeinde eine Abstimmung mit korrekten Angaben und einer transparenten Darstellung aller Vor- und Nachteile der beiden Lösungen verhindert.

Altherr: Legen Sie auf den Tisch, was nicht stimmt. Immerzu pauschale Anschuldigungen zu erheben, bringt uns nicht weiter. Wir müssen schauen, dass im Dorf wirklich etwas realisiert werden kann.

Gmünder: Also nehmen Sie den Spielraum wahr und fassen bei einem Ja an der Urne die Projektierung ins Auge.

Altherr: Das können wir nicht. Wir leben in einem Rechtsstaat.

Gmünder: Sie sind weder Richter noch Rechtsspezialist.

Das Zentrum von Teufen: Sollen die Appenzeller Bahnen unter- oder oberirdisch durchs Dorf fahren? Bild: APZ

Herr Altherr, Sie bleiben also dabei: Am 15. Mai wird nur eine Grundsatzfrage geklärt?

Altherr: Genau. Wir haben schliesslich noch kein Projekt. Worüber sollen wir abstimmen?

Gmünder: Der Vorschlag, bei einem Ja an der Urne direkt mit der Projektierung zu beginnen, stammt nicht aus unserer Küche. Sie selbst haben am 1. Dezember, am FDP-Informationsanlass im Foyer der Linde, diesen gemacht.

Altherr: Stopp, Herr Gmünder! Einfach stopp! Ich sagte damals, wenn man direkt auf die Projektierung zielen will, dann müsstet Ihr die Initiative in dieser Form zurückziehen und eine angepasste neu einreichen. Solange aber die bestehende vorliegt, sind wir verpflichtet, darüber abstimmen zu lassen.

Gmünder: Da sind wir grundsätzlich anderer Meinung.

Die Personen Gemeindepräsident Reto Altherr steht seit 2016 der Mittelländer Gemeinde vor. In seiner Funktion vertritt er die Meinung des Gemeinderats. Gemäss Edikt überwiegen für diesen das Kosten-Nutzverhältnis der Doppelspurlösung. Felix Gmünder ist Mikrobiologe und Biochemiker. Er gehört zu einer kleinen Gruppe internationaler Experten für biologische Hochsicherheitslabors und Biorisiken. 2016 zog er nach Teufen. 2019 reichte er eine Petition ein, die einen Marschhalt in Sachen Ortsdurchfahrt forderte. Die IG Tüüfner Engpass gründete sich. Gmünder gehört zu deren Vorstandsmitgliedern. (asz)

Zum Kern der Vorlage: Welches sind die wichtigsten Argumente für oder gegen eine Doppelspur oder Tunnellösung?

Altherr: Beide Projekte haben Vor- und Nachteile. Die Doppelspur überzeugt den Gemeinderat jedoch mehr. Die Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Sicherheit bedeutet, möglichst zeitnah die bestehende Problematik zu lösen. Dass der Zug im Gegenverkehr durchs Dorf fährt, ist problematisch und wird nicht länger geduldet. Es ist davon auszugehen, dass, wenn wir das nicht schnellstmöglich bereinigen, uns Sicherungsmassnahmen beispielsweise in Form von zusätzlichen Lichtsignalen und Barrieren aufgezwungen werden. Bei der Doppelspur wird die Bahn berechenbar, weil man weiss, aus welcher Seite der Zug anrollt. Und es gibt eine Verstetigung. Die Bahn wäre wie ein Pulk, der die Geschwindigkeit gesamthaft drosselt. Zudem könnte mit der Doppelspur an den meisten Orten für Fussgänger und Velofahrer mehr Platz geschaffen werden. Zwischen der Kirche und dem Bahnhof haben wir leider den Platz nicht. Und wie vorhin gesagt: Die Realisierung eines Tunnels dauert mindestens zehn Jahre. Zudem löst er auch nicht alle Probleme: Die 5000 Autofahrten täglich im Zentrum bleiben, dieser Verkehr ist hausgemacht. Weiter sagt man, dass der Tunnel eine geringere Belastung fürs Dorf in puncto Bautätigkeit darstelle. Aber die Strasse muss ohnehin saniert werden. Die Schienen müssen raus, die Fahrleitungen runter. Zusätzlich würde der Tunnel gebaut. Es braucht Installationsplätze. Grosse Mengen an Aushub müssen weg- und Material zugebracht werden – und das über längere Zeit.

Ist der Faktor Zeit der ausschlaggebende Punkt gegen den Tunnel?

Altherr: Ja, unter anderem.

Die Kosten sind es nicht mehr?

Altherr: Die Initianten gehen von Mehrkosten von 35 Millionen Franken aus: 80 Millionen für den Tunnel abzüglich der Kosten für die Doppelspur von 45 Millionen. Was aber darin nicht enthalten ist, sind die zusätzlichen Kosten. Im Bereich Stofel-Sternen braucht es eine Doppelspur/Kreuzungsstelle. Das wurde nicht berücksichtigt. Genauso wenig wie die Sanierung der Strasse/Hangbrücke. Das sind Kosten, die auf Kanton und Gemeinde zukommen. Zudem muss bei der Tunnelvariante davon ausgegangen werden, dass wir einen Betriebskostenbeitrag leisten müssen. Unter dem Strich könnte dies eine Summe von rund 100 Millionen ergeben.

Kann sich Teufen das leisten? Auch ohne Steuererhöhung?

Altherr: So, wie es aktuell aussieht: Ja. Eine Steuererhöhung möchte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ins Spiel bringen.

Herr Gmünder, was spricht aus Ihrer Sicht für den Tunnel?

Gmünder: Eine zeitnahe Umsetzung ist auch für uns ein zentrales Anliegen. Darum pochen wir darauf, dass nach der Abstimmung direkt projektiert würde. Auch die Frage der Sicherheit ist zentral. Heute werden schweizweit die Verkehrssysteme entflochten. Die Doppelspur macht aber genau das Gegenteil. Von einer Verflüssigung des Verkehrs kann ebenfalls keine Rede sein. Bei der Station Stofel ist es beispielsweise so eng, dass ein Überholen verunmöglicht wird. Zudem gibt es einen Kreisel, dessen Ampel alle 7,5 Minuten auf Rot stellt. Zwischen Egglistrasse und Spar kann nicht einmal ein Tempo-30-Regime funktionieren, da dort der Velostreifen zu eng ist. Die Radfahrer müssen sich vor den Zug begeben und verlangsamen so den Verkehr. Mit der Doppelspur entstehen Stau und Chaos für alle Beteiligten. Die Ortsdurchfahrt ist ein Jahrhundertprojekt. Ein Marschhalt, wie wir ihn seit drei Jahren fordern, lohnt sich. Und ich bin überzeugt, dass die Sicherungsmassnahmen mit dem BAV verhandelbar wären. Immerhin geschahen in den vergangenen Jahren keine Unfälle.

Bei der Doppelspur geht man von einer Bauzeit von drei bis vier Jahren aus. Beim Tunnel könnte man in Stufen vorgehen. Dies bedeutet womöglich eine längere Bauzeit, aber mit einem geringeren Belastungsniveau. Und zum Installationsplatz: Pläne vom Ruckhaldetunnel zeigen, dass ein Installationsplatz in der Grösse eines halben Fussballfeldes ausreichen wird. Unser Argument für den Tunnel basiert auch auf der Korridorstudie. Dort steht, dass keine Tunnelvariante besser abschneidet als die Doppelspur. Heisst im Umkehrschluss: Ein Tunnel ist gleich gut wie die Doppelspur. Wenn im Edikt steht, die Doppelspurvariante sei unabdingbar, dann ist das einfach nicht wahr. Der Tunnel erfüllt sämtliche Rahmenbedingungen. Die Doppelspur wird rein aufgrund der Wirtschaftlichkeit und des Fahrplankonzeptes 2035 empfohlen. Was ausser Acht gelassen wird, sind die Kollateralschäden im Dorf. Ungenügende Sicherheit, das Gewerbe leidet darunter, und, und, und. Und was weiter viele auch nicht wissen: Die ideale Kreuzungsstelle der Züge zur Einhaltung des Fahrplans 2035 ist im Stofel. Dort braucht es eine Doppelspur. Dass jene aber rauf bis zum Bahnhof umgesetzt werden soll, ist nur eine Zwangsmassnahme, damit die Einspurstrecke wegkommt. Fahrplantechnisch braucht es sie gar nicht.

Für Auswärtige eine Herausforderung: Die Bahn fährt im Gegenverkehr durch Teufen. Bild: Martina Basista

Ist dem so?

Altherr: Nein. Nur in Teilen. Der Rest ist eine Interpretation von Ihnen, Herr Gmünder.

Gmünder: Das ist im grafischen Fahrplan für jedermann ersichtlich. Beim Tunnel würde sich die ideale Kreuzungsstelle in Richtung Westen verschieben, da die Züge durch den Tunnel schneller sind. Der Egglirank ist also der ideale Ort für eine Kreuzungsstelle.

Und was sagen Sie zu den Kosten, Herr Gmünder?

Gmünder: In den 45 Millionen für die Doppelspur sind neun Millionen versteckt für Werkleitungen und Anschlüsse, welche die Gemeinde übernehmen muss. Die Gemeinde zieht deshalb weniger ab als wir. Sie zählt aber noch den 15-Millionen-Abschreiber für den Bahnhof hinzu, welchen man 2019 bis 2020 gebaut hat. Den Bau des Perrons und des dritten Gleises hat man dort in Sand gesetzt, weil die bei einer Tunnellösung gänzlich neu gemacht werden müssten. Wir finden aber, diese Kosten kann der Direktor der Appenzeller Bahnen übernehmen. Er hatte damals gesagt, der Bahnhofsneubau sei kein Präjudiz. Rund 15 Millionen dürfte die Kreuzungsstelle im Egglirank kosten. Für uns stellt sich einfach die Frage: Warum sollte dies die Gemeinde übernehmen? Das BAV hat die Kreuzungsstellen auf dem übrigen Netz ebenfalls finanziert. Auch bei den 30 Millionen Betriebszuschuss für die Appenzeller Bahnen fragen wir uns: Darf’s nicht noch etwas mehr sein? Warum muss die Gemeinde diese Kosten übernehmen? Zählt man alle Zahlen zusammen, kommt man auf die von der Gemeinde angeführten 100 Millionen. Wenn man von einer Abschreibungszeit von 50 Jahren ausgeht, bedeutet das zwei Millionen pro Jahr an Aufwendungen. Mit den Finanzüberschüssen, welche Teufen Jahr für Jahr verzeichnet, können wir uns das leisten. Die Stimmbürgerschaft muss aber wissen, dass vieles in diesen 100 Millionen noch verhandelbar ist. Ansonsten kommt die Zahl als Drohkulisse an.

Sind die 100 Millionen verhandelbar?

Altherr: Die 100 Millionen sind keine Drohkulisse. Gemäss Eisenbahngesetz können Dritte Alternativen zu einem Projekt vorschlagen, wenn sie die Mehrkosten übernehmen. Wir sind verpflichtet, der Stimmbürgerschaft aufzuzeigen, was die Folgen ihres Entscheids sein könnten. In Sachen Zahlen bitte ich um eine differenzierte Betrachtungsweise: Bei den 15 Millionen vom Bahnhof betreffen mehr als fünf Millionen Franken Sicherungsanlagen. Die haben mit dem Bahnhofsbau an sich nichts zu tun. Wenn der Tunnel kommt, muss das Gelände abgesenkt, das neue Perron abgerissen werden. Gegenfrage: Hätten wir den Menschen zumuten sollen, zehn Jahre im Regen zu stehen, nur weil eventuell der Tunnel gutgeheissen wird? Und Sie dürfen nicht vergessen, dass es mit der Doppelspur an vielen Orten massive Verbesserungen geben wird. Die Lösung ist nicht perfekt, sie beinhaltet Kompromisse. Aber das Projekt entsteht auch nicht auf einer grünen Wiese. Und darum hat es nicht überall Platz für einen Radstreifen. Das Gefährliche für die Velofahrer ist ohnehin nicht nur der Zug. Die Autos, die rückwärts aus den Parkplätzen kommen, bilden auch ein grosses Risiko. Das wäre nachher entschärft. Teufen ist nun mal ein Strassendorf und wird es immer bleiben. Wir müssen versuchen, die Situation möglichst optimal zu gestalten.

Gmünder: Natürlich kann man mit der Doppelspur versuchen, alles optimal zu gestalten. Aber es ist nun mal so, dass mit einer Entflechtung der Verkehrsteilnehmer nicht nur eine Verbesserung der Situation gegenüber jetzt, sondern auch gegenüber der Doppelspur erzielt werden kann. Das ist der entscheidende Punkt. Klar, Teufen ist ein Strassendorf. Die Tendenz besteht schon heute, dass die Leute in Niederteufen eher nach St.Gallen und diejenigen im Vorderhaus oder Ebni nach Speicher gehen. Das können wir nicht beeinflussen. Aber mit der Doppelspur wird diese Trennung akzentuiert. Uns wird immer vorgeworfen, dass wir ein verkehrsfreies Dorf wollen. Das ist Unsinn. Wir möchten den Verkehr lediglich optimieren. Und was den propagierten Begegnungsort im Zentrum anbelangt, der mit der Doppelspur realisiert werden soll: Ich war vor kurzem an einem Anlass vor der Kirche. Dreimal war es nicht möglich, der Pfarrerin und dem Diakon zu folgen, weil die Bahn einen solchen Lärm gemacht hat. Bei einem Tunnel wäre dieser weg.

Herrscht nach der Abstimmung wieder Frieden im Dorf?

Altherr: Ich möchte betonen, dass es eine Diskussion über ein Sachthema ist. Ich höre immer wieder von einer «Spaltung» im Dorf. Das empfinde ich nicht so. Ich freue mich, wenn engagiert diskutiert wird. Es ist extrem wichtig, dass nichts heraufbeschwört wird, was es nicht gibt.

Gmünder: Das sehe ich auch so. Vieles wird von den Medien übertrieben dargestellt. Ich kenne niemanden, der schlechte Gefühle gegenüber einem anderen hegt, nur weil dieser anderer Meinung ist. Es geht um ein Sachthema. Leider ist es nun mal so, dass man nicht immer die Sache von den Emotionen trennen kann. Angst, Lärm, Sorgen – alles spielt mit rein. Man darf nicht nur die Kosten thematisieren, sondern muss auch jene Werte berücksichtigen.

