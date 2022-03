Kampfwahl in Waldstatt «Wenn ich etwas mache, ziehe ich es durch bis am Schluss»: Turner Stefan Roth will in den Kantonsrat Nach dem Rücktritt von Monika Bodenmann aus dem Kantonsrat wird für Waldstatt ein Sitz frei. Zur Wahl am 3. April stellen sich Kandidaten aus drei Parteien zur Verfügung. Wir stellen sie vor. Heute: Der 51-jährige Stefan Roth, FDP AR. Karin Erni Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Stefan Roth in seinem Garten in Waldstatt. Bild: Karin Erni

Sein Name ist eng verbunden mit der Getu Waldstatt. 30 Jahre lang leitete Stefan Roth die Geräte- und Rhönradriege, die er einst gegründet hatte. «Ich wurde in den vergangenen Jahren schon mehrmals angefragt, ob ich nicht für den Kantonsrat kandidieren würde, aber das wäre zeitlich schwierig geworden mit meinem Engagement bei der Getu. Nach meinem Rücktritt habe ich nun die Zeit dafür», so der 51-Jährige.

Stefan Roth stammt aus einer «hölzigen» Familie. Er erlernte den Beruf des Zimmermanns und bildete sich zum eidgenössisch diplomierten Zimmermeister weiter. Von 1999 bis 2006 leitete er die Firma Roth und Hautle Holzbau GmbH im St.Gallischen Winkeln. Danach vollzog er einen grossen Wechsel: Er absolvierte die Zweitwegmatura und liess sich zum Primarlehrer ausbilden. Nach Stellen in St.Peterzell und Herisau arbeitet er heute in Bühler, wo er eine sechste Klasse unterrichtet. Sein Schulleiter unterstütze die Kandidatur und habe ihm bereits die Möglichkeit einer Stellvertretung für die Sessionen in Aussicht gestellt, freut sich Roth. Er werde im Rat natürlich die Interessen von Schule und Lehrpersonen in einer gemässigten, liberalen Form vertreten. «Die Altersentlastung ist wichtig und nötig, sie sollte aber keinesfalls ein Zwang sein», so der FDPler. «Wer gegen Ende seines Berufslebens weiterhin ein volles Pensum unterrichten will, sollte dies auch tun können.»

In Fusionsprojekte involviert

Auf das aktuelle Thema Gemeindefusionen angesprochen, sagt Roth:

«Wichtig ist, dass solche Veränderungen von unten angeschoben werden.»

Er selbst sei zweimal in Fusionsprozesse involviert gewesen: Erstmals an seiner Lehrerstelle in St.Peterzell, als die Schule Dicken integriert wurde. Das zweite Mal beim Appenzellischen Turnverband, wo er 2001 bis 2017 im Vorstand war. In dieser Zeit wurden die Strukturen des Turnverbandes überarbeitet und der Behindertensportverband PluSport erfolgreich integriert. «Solche Veränderungen brauchen viel Zeit und können nicht von heute auf morgen realisiert werden», ist Stefan Roth überzeugt. Sein erworbenes Wissen und seine diesbezügliche Erfahrung würde er gerne im Kantonsrat einbringen.

Welcher Kommission im Rat er nach seiner allfälligen Wahl beitreten werde, lasse er offen, so Roth. «Ich muss mich erst einmal einarbeiten.» Als Lehrperson werde er sicher die Bildungskommission anstreben.

«Das neue Volksschulgesetz befindet sich derzeit in der Totalrevision, da würde ich mich gerne einbringen.»

Als Baufachmann und langjähriges Mitglied der Kommissionen «Infrastruktur» und «Erweiterung MZG» von Waldstatt sei er natürlich auch an Baufragen sehr interessiert, so Roth.

Aktiv am Dorfleben beteiligt

Es freue ihn, dass die Waldstätter eine breite Auswahl an Kandidaten haben, zwischen denen sie sich entscheiden können, sagt Stefan Roth. Sein Wahlkampf besteht aus Flyern, die an alle Haushalte verteilt wurden. Ausserdem habe er mit Hilfe seiner Tochter seinen Social-Media-Auftritt gestaltet. «Ich nehme aktiv am Dorfleben teil, also dürften mich die meisten ohnehin schon kennen», schmunzelt er. Einer breiteren Bevölkerungsschicht dürfte er durch die zwei Zirkusprojekte GYMtasia bekannt geworden sein. In einem professionellen Zelt hatten die jungen Mitglieder der Turnvereine damals ihr Können gezeigt. «Die Leute haben dabei gemerkt, wenn ich etwas mache, ziehe ich es durch bis am Schluss», so der Waldstätter.

Privat ist Stefan Roth gerne mit seiner Frau Priska in der Natur unterwegs, sei es zu Fuss oder mit dem Velo. Auch in der Männerriege ist er weiterhin aktiv, wenn es sein Knie zulässt. «Es hat sich nach einer Operation leider noch nicht vollständig erholt.» Das Arbeiten mit Holz mache ihm immer noch viel Freude, so der gelernte Zimmermann. «Wir konnten eine kleine Remise neben unserem Haus kaufen. Hier richte ich einen Hobbyraum ein, damit ich künftig kleinere und grössere Reparaturen in Haus und Garten selbst ausführen kann.» Und ergänzt lächelnd: «Auch die vielen Tiere unserer drei Kinder wie Hühner, Meerschweinchen oder Ziegen benötigen immer mal wieder eine neue Behausung.»

