Waldstatt: Florian Indermaur kandidiert für Kantonsratssitz

Kampfwahl in Waldstatt «Ich bin Mitte-Politiker durch und durch»: Florian Indermaur ist der jüngste Kandidat für den freien Kantonsratssitz von Waldstatt Nach dem Rücktritt von Monika Bodenmann aus dem Kantonsrat wird für Waldstatt ein Sitz frei. Zur Wahl am 3. April stellen sich Kandidaten aus drei Parteien zur Verfügung. Wir stellen sie vor. Heute: der 27-jährige Florian Indermaur, Die Mitte AR. Mea McGhee Jetzt kommentieren 17.03.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Florian Indermaur in der Oberwaldstatt, wo er seit Anfang Jahr wohnt. Bild: Mea Mc Ghee

Als Monika Bodenmann im November ihren Rücktritt aus dem Kantonsrat ankündigte, wohnte Florian Indermaur noch in Herisau. Zu jenem Zeitpunkt wusste er aber schon länger, dass er Anfang Januar 2022 nach Waldstatt zügeln würde. Darum befasste er sich mit dem Gedanken, für den frei werdenden Sitz seiner künftigen Wohngemeinde zu kandidieren.

Im Dorf sind Stimmen zu hören, die Indermaurs Kandidatur für verfrüht halten. Der 27-jährige Neo-Waldstätter kontert:

«Mein Partner ist in Waldstatt aufgewachsen. Familiär und kollegial bin ich dadurch schon länger gut vernetzt im Dorf.»

Florian Indermaur nennt die vielen, für Ausserrhoden wichtigen Themen, die aktuell im Kantonsrat beraten werden. Ihn reizt die Möglichkeit, die Zukunft des Kantons mitzugestalten, und er möchte weiterhin einen Teil seiner Freizeit in die Politik investieren. Auch die Arbeit in einer kommunalen Kommission oder das Amt des Gemeinderates kämen für ihn in Frage. «Wenn ich etwas mache, dann aus Überzeugung und mit Ausdauer», sagt er.

Einblick in die politischen Themen in Ausserrhoden

Seit 2019 ist Indermaur Parteisekretär sowie Vorstandsmitglied von Die Mitte AR. Er sagt:

«Diese Engagements ermöglichen mir einen guten Einblick in alle politischen Themen im Kanton. Mein Interesse ist breit.»

Seine Kenntnisse aus dem Erstberuf Koch bringt er in der Freizeit ein: So ist er in den Olma-Hallen im Gastrobereich tätig, bestreitet für eine Appenzeller Metzgerei Caterings. Auch helfe er seit Jahren in Waldstatt am Guggenfest und in der Festwirtschaft der Viehschau. Er sagt: «Die Politik und das Kochen sind sozusagen meine Hobbys.»

Im Thurgau aufgewachsen

Florian Indermaur ist auf einem Landwirtschaftsbetrieb im thurgauischen Hattenhausen aufgewachsen. Eine Kaufmännische Zweitausbildung absolvierte er auf einer Gemeindeverwaltung. Er sagt: «Während dieser Zeit erwachte mein politisches Interesse.» Sein beruflicher Rucksack sei gut gefüllt. Er leistete Zivildienst als Klassenassistent an der Schule Herisau und seit 2019 arbeitet er bei der Sozialversicherungsanstalt St.Gallen, wo er stellvertretender Teamleiter ist.

Im Kantonsrat würde er Anliegen der jungen Bevölkerung einbringen. Einsetzen würde er sich insbesondere für die soziale Sicherheit, für Familienthemen und die Gleichberechtigung der Geschlechter. «Ich bin ein Mitte-Politiker durch und durch. Einer zwar mit Ecken und Kanten, aber stets lösungsorientiert», beschreibt er sich. Klimapolitische Forderungen, etwa der Klimagruppe, sieht er als etwas zu extrem. Es gelte, Kompromisse zu finden, damit Klimaschutzmassnahmen umgesetzt werden können. Florian Indermaur wirkt in seinen Aussagen überlegt und sagt: «Es ist mir wichtig, meine Meinung differenziert zu begründen.»

Zusammenhalt stärken

In Ausserrhoden würden sich geografische Gräben auf die Bevölkerung übertragen. Der Zusammenhalt zwischen den Regionen müsste aus seiner Sicht gestärkt werden. Momentan fehle im Vorderland das Interesse an wichtigen Themen im Hinterland – und umgekehrt. Gemeindefusionen erachtet Florian Indermaur als notwendig. Aber statt Fusionen von oben zu befehlen, müsse der Kanton Anreize schaffen, auch finanzielle. Als «spannenden Mittelweg» sieht er die Idee, Verwaltungskreise zu bilden, die politischen Gemeinden aber teilweise eigenständig zu belassen.

Wichtig sei es auch, dem Volk eine mehrheitsfähige Kantonsverfassung vorlegen zu können. Es wäre schade, wenn diese an der Urne abgelehnt würde, etwa wegen der Frage der Präambel oder dem Stimmrecht für Ausländer. Vielleicht müssten gewisse Bereiche aus dem Entwurf genommen werden, um nicht das Ganze zu gefährden. Wichtig sei auch, die Vorlage zeitnah zur Abstimmung zu bringen, da sonst andere Themen blockiert seien.

Brauchtum verbindet

Gidio, Viehschau, Silvesterchlausen oder Bloch, Florian Indermaur mag die Ausserrhoder Bräuche. Er nennt sie mit dem Vereinsleben als verbindende Elemente im Kanton. In der Aussensicht falle Ausserrhoden wohl nicht gross auf. Man müsste vermehrt die Eigenheiten des Kantons «rauskitzeln». Und welche Möglichkeit dazu sieht er? «Indem unter anderem die Volksrechte gestärkt werden.»

Panflöten- und Klavierspiel sowie Relaxen in der Hängematte, den Blick auf den Säntis gerichtet, sind Ausgleich zu Florian Indermaurs kopflastigem politischen Hobby. Zudem geniesse er gerne die Natur rund ums Haus und in der Region.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen