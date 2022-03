Daniel Graber will den Gaiser Kantonsratssitz

Kampfwahl in Gais Natur, Technik und Umwelt: Daniel Graber weiss, wofür er sich im Kantonsrat stark machen will Nach dem Rücktritt von Beat Landolt aus dem Kantonsrat wird für Gais ein Sitz frei. Zur Wahl stellen sich der Präsident der EDU Appenzellerland, Daniel Graber, wie auch der ehemalige Obergerichtspräsident, Ernst Zingg. Wir stellen beide vor. Heute: Daniel Graber. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 03.03.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Graber kandidiert für den Kantonsrat. Die Wahl ist am 3. April. Bild: Astrid Zysset

Er ist EDU-Politiker mit Leib und Seele. Daniel Graber aus Gais steht der Kantonalpartei seit rund zehn Jahren vor. Er lebt deren sozial-konservativen wie auch christlichen Werte und setzt sich für einen nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen ein. Der gelernte Zahntechniker ist verheiratet, hat drei Kinder, ein Enkelkind und lebt mittlerweile seit 30 Jahren in Gais. Er besucht die Freie Evangelische Gemeinde und engagiert sich in den beiden Kommissionen Infrastruktur sowie Gemeindeordnung. Das reicht ihm aber nicht. Er will nun den Sprung in die Kantonalpolitik wagen und kandidiert – neben dem ehemaligen Obergerichtspräsidenten Ernst Zingg – für den frei werdenden Gaiser Kantonsratssitz.

Graber spielt eigenen Angaben zufolge seit seinen Jugendjahren mit dem Gedanken, diesen Schritt zu gehen. Aber beruflich liess sich dies bislang nicht vereinbaren. Und: «Man muss zuerst reifen, um an diesen Punkt zu gelangen, sich das wirklich zuzutrauen.» Der Zeitpunkt scheint für ihn jetzt zu stimmen: «Nur wer wagt, gewinnt», sagt er und lächelt. Aus verschiedenen Gründen sei er der ideale Kandidat, findet er. Zum einen würde mit einem EDU-Politiker Gais mit seinen vier Sitzen im Kantonsrat ausgewogen von links bis rechts vertreten sein. Andererseits, so der 54-Jährige weiter, wisse er genau, wofür er sich stark machen will.

Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden

Wie er das meint? Graber will sich vor allem für Energie-, Technik- und Naturthemen einsetzen. Denn da kenne er sich aus. Neben seinem Haus liess er ein 5000-Liter-Retentionstank einbauen, um das Regenwasser zu sammeln. Geheizt wird bei ihm zu Hause mit Holz und eine thermische Anlage stellt die Warmwasseraufbereitung sicher. «Ich habe alle alternativen Energieformen ausprobiert. Jetzt weiss ich, wovon ich rede.» Im Falle einer Wahl würde er sich dafür einsetzen, dass die thermischen Anlagen finanziell gefördert, die öffentlichen Toiletten nur noch mit Regenwasser betrieben und dass auf den öffentlichen Gebäuden Fotovoltaikanlagen gebaut würden. Für Letzteres sieht Graber auch die Möglichkeit, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an der Investition freiwillig beteiligen könnten.

Solch konkrete Visionen hat er in der Familienpolitik indes noch nicht. Der Würde im Alter will er mehr Gewicht geben und den Stellenwert der Familien stärken. Wie genau, bleibt offen. Einen konkreten Ansatz hierzu verfolgt der 54-Jährige zumindest auf kommunaler Ebene: Dort sei sein Antrag, für jedes Neugeborene zusammen mit den Familien einen Baum zu pflanzen, vom Gemeinderat unlängst bewilligt worden. Und wie sieht es mit den aktuellen Herausforderungen auf Kantonsebene aus? Die Reduktion der Anzahl Gemeinden auf vier erachtet Graber als überstürzt. Er sei für die Streichung der Ortsnamen aus der Verfassung und für die Selbstbestimmung der Gemeinden. Zu weiteren Themen will sich der Gaiser aktuell nicht äussern, da er dort den Überblick noch nicht hat.

«Aber ich werde mich mit Herzblut in jedes Gebiet einarbeiten.»

EDU Appenzellerland wird bekannter

Auf den politischen Diskurs freut er sich. Er setze sich gerne mit anderen Meinungen auseinander. «Gleichzeitig kann ich aber auch für das einstehen, was mir wichtig ist.» Die EDU Appenzellerland wurde in jüngster Vergangenheit zunehmend bekannter. Im Kantonsrat ist sie noch nicht vertreten. Für Graber ist jedoch klar, dass dieser Schritt folgen muss. Zur Frage, in welche Fraktion er im Falle einer Wahl eintreten würde, hält sich der 54-Jährige derzeit bedeckt. Auch, welche Parteien allenfalls seine Kandidatur noch unterstützen, ist noch nicht bekannt. Aber für Graber ist vor allem eines wichtig: «Es geht weniger um die Parteilandschaft, sondern um diejenigen Werte, die ich unterstützen möchte. Daran müssen sich die Wählerinnen und Wähler orientieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen