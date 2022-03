Ernst Zingg kandidiert für den frei werdenden Kantonsratssitz

Kampfwahl in Gais Einsatz für die Natur und den Mittelstand: Der ehemalige Ausserrhoder Obergerichtspräsident Ernst Zingg will in den Kantonsrat Nach dem Rücktritt von Beat Landolt aus dem Kantonsrat wird für Gais ein Sitz frei. Zur Wahl am 3. April stellen sich der Präsident der EDU Appenzellerland, Daniel Graber, wie auch der ehemalige Obergerichtspräsident, Ernst Zingg. Wir stellen beide vor. Heute: Ernst Zingg. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Ernst Zingg lebt seit 34 Jahren in Gais. Bild: Astrid Zysset

Ernst Zingg war während 14 Jahren Ausserrhoder Obergerichtspräsident. Ende Mai vergangenen Jahres ging er in Pension. Eine Zeit, die er nach eigenen Angaben sehr geniesst. Er konnte sich sogar den lang gehegten Wunsch erfüllen, sich sozial zu engagieren und bietet seitdem gelegentlich unentgeltliche Rechtsberatungen bei den Sozialen Diensten Appenzeller Mittelland an und ist als Beisitzer im Stiftungsrat der Pro Senectute aktiv.

Doch er möchte sich noch mehr für die Allgemeinheit einsetzen und den Sprung in die Politik wagen: Nach dem Rücktritt von Beat Landolt kandidiert Zingg nun für den frei werdenden Gaiser Kantonsratssitz. Es wird eine Kampfwahl: Neben Zingg stellt sich auch Daniel Graber, Präsident der EDU Appenzellerland, zur Wahl.

Zingg erachtet es als entscheidenden Vorteil, dass er Jurist ist, ist dieser Berufszweig doch mit Annette Joos-Baumberger im Kantonsrat bislang lediglich einmal vertreten. Die kantonalen Gesetze werden im Kantonsrat beschlossen. «Mein Fachwissen kann dabei helfen, Unstimmigkeiten oder Ungenauigkeiten in einem Gesetzesentwurf ausfindig zu machen», so Zingg. Zudem sei er aufgrund seiner vorherigen Tätigkeit bestens vernetzt. Er kenne alle Regierungsräte, viele Kantonsräte wie auch Kaderangestellte in der Verwaltung schon länger. Und seine Tätigkeit als Verwaltungsgerichtspräsident hätte ihm Einblicke in die Probleme erlaubt, mit welchen sich die Gemeinden zum Beispiel in Sachen Bauwesen, Sozialwesen oder auch bezüglich öffentlichen Beschaffungswesens konfrontiert sehen.

«Mein Einstieg könnte also auf Augenhöhe erfolgen.»

Die Natur als Kapital der Zukunft

Doch warum will der Gaiser überhaupt in die Politik? Zu Zeiten seiner juristischen Laufbahn hatte Zingg tunlichst darauf geachtet, in keine Partei einzutreten. Die Gewaltenteilung war ihm sehr wichtig. Und ist es nach wie vor: Nebenamtlich ist er Präsident der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte und Mitglied der Anwaltsprüfungskommission. Zwei Ämter, die er im Falle einer Wahl sofort niederlegen würde.

Nichtsdestotrotz war er schon immer politisch interessiert. Täglich liest er eigenen Angaben zufolge zwei Zeitungen von A bis Z durch und verpasst weder eine Tagesschau noch eine Abstimmung. Unterstützt wird seine Kandidatur von der Vereinigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gais (VdA) und der SP Ortspartei. Zingg selbst ist nach wie vor parteilos. Auch in welche Fraktion er gegebenenfalls eintreten würde, lässt er aktuell offen.

Viel mehr will er über seine Ambitionen sprechen, darüber, wie er nach 36- jähriger Tätigkeit für den Kanton weiter zum Kantonsgeschehen «etwas beitragen» könne. Denn neben der Zeit, die er aufgrund seiner Pensionierung zu Genüge in das Amt investieren möchte, der Gewohnheit, Aktenberge zu wälzen, wie auch dem juristischen Fachwissen, spreche noch ein weiterer Punkt für ihn. «Ich stehe für das ein, was mir wichtig ist», so Zingg. Dazu gehört die Natur. 56'000 Quadratmeter Wald nennt er sein eigen. Ein Verlustgeschäft, wie er angibt.

Trotzdem kommt eine Veräusserung für ihn nicht in Frage, da er die Natur zum grossen Kapital der Zukunft für die Umwelt zählt. Ausserrhoden könnte sie seiner Auffassung noch stärker vermarkten, ohne jedoch «zum Disneyland mit einer Bobbahn an jedem Hang» zu verkommen. «Wir haben so viele schöne Wander- und Bikestrecken – das ist ein grosser Trumpf.»

Zudem will sich Zingg für die Stärkung des Mittelstandes einsetzen, da dieser eine vergleichsweise hohe Steuerlast trage, und für eine Verbesserung der Sozialhilfeleistungen einstehen. Doch wird er sich auf dem politischen Parkett auch wohlfühlen? Die vergangenen Urteilsfindungen bei Gericht fanden in einem 5er-Gremium wie auch als Einzelperson statt.

«Ich kann Entscheidungen also ausdiskutieren wie auch hinter meinen Überzeugungen stehen.»

Zingg wolle wie sein Vorbild, der ehemalige Kantonsrat Willi Rohner, politisieren: Zuhören, abklären und erst nach reiflicher Überlegung sich auf eine Entscheidung festlegen.

