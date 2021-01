Appenzell Ausserrhoden Die «Wie geht's dir?»-Kampagne: Wegen Corona geraten psychische Erkrankungen in den Fokus Appenzell Ausserrhoden unterstützt die nationale Kampagne «Wie geht's dir?». Diese stellt die psychische Gesundheit in den Fokus – ein Thema das zu Coronazeiten stark an Bedeutung gewonnen hat. Astrid Zysset 28.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Social Distancing, wirtschaftliche Sorgen und die Angst vor einer Infektion: Viele Menschen leiden unter psychischen Belastungen. Bild: Pixelfit / E+

Seit 2014 besteht die Kampagne «Wie geht’s dir?». Und Appenzell Ausserrhoden ist durch die Mitgliedschaft im Ostschweizer Forum für Psychische Gesundheit (OFPG) seit Anfang an mit dabei. Gemäss Markus Meitz, Leiter der Abteilung Gesundheitsförderung Appenzell Ausserrhoden und Ansprechperson für «Wie geht’s dir?», kommt die Kampagne gut an. «Sie macht Mut, um über psychische Belastungen und Erkrankungen zu sprechen.» Vor allem seit der Coronazeit hat das Thema «Psychische Gesundheit» stark an Bedeutung gewonnen. Meitz weiter:

«Social Distancing, Infektionsangst, wirtschaftliche Sorgen, die eingeschränkte Bewegungsfreiheit, Homeoffice und die Massnahmen zur Eindämmung des Virus sind für alle Altersstufen eine enorme Herausforderung.»

Markus Meitz ist Leiter der Abteilung Gesundheitsförderung Appenzell Ausserrhoden und Ansprechperson für die «Wie geht’s dir?»-Kampagne. Bild: PD

Gemäss einer kürzlich veröffentlichten Studie des Bundesamtes für Gesundheit BAG sind alleinlebende oder isolierte Personen besonders gefährdet. Wie hoch der Anstieg zusätzlich Erkrankter tatsächlich ist, weiss Meitz jedoch nicht. Die Abteilung Gesundheitsförderung führt kein Monitoring zu dieser Entwicklung. Ein Austausch mit der Schweizerischen Stiftung Pro Mente Sana habe aber gezeigt, dass die psychosozialen Beratungsanfragen während der Coronazeit etwa um 30 Prozent zugenommen haben.



«Wie geht’s dir?» will Auswege aus der persönlichen Krise aufzeigen. Auf der Website finden sich Gesprächstipps, Adressen mit Ansprechpartnern und Informationen zur Kampagne. Parallel dazu wird eine App angeboten. Diese bietet ein sogenanntes «Emotionen-ABC» an. Je nach Emotionen finden sich dort unterschiedliche Hilfestellungen. Unter «H» steht beispielsweise «Hilflos». Wer sich so fühlt, findet Anregungen und Tipps, um dieses spezifische Gefühl zu lindern.

Markus Meitz findet das «Emotionen-ABC» äusserst hilfreich. Intern im Team bei Sitzungen wie auch bei Suchtberatungsgesprächen habe das «Emotionen-Plakat» ebenfalls schon Verwendung gefunden.

Download-Zahlen liegen noch nicht vor

Wie oft die App bereits heruntergeladen wurde, kann Meitz auf Anfrage hin nicht sagen. Die Zahlen würden noch ausgewertet und liegen erst in rund zwei Wochen vor. Dass das Angebot aber auf reges Interesse stösst, davon ist der Leiter der Abteilung Gesundheitsförderung überzeugt.

Das zeige auch ein Blick auf die Bestelldaten beim Ostschweizer Forum für Psychische Gesundheit. Dort können nämlich Materialien der Kampagne gratis bestellt werden. Einerseits gebe es eine hohe Nachfrage nach einzelnen Buchstaben des «Emotionen-ABC», andererseits eine solche nach Flyern mit Gesprächstipps für Führungskräfte, Arbeitnehmende und Familien.

Fokus auf psychische Gesundheit der Kinder

Aktionstage im Rahmen der Kampagne sind demnächst nicht geplant. Sie soll aber weiterentwickelt werden. Eventuell kämen sogar neue Produkte hinzu. Doch bis es so weit ist, sind andere Aktivitäten in Planung. So prüft das Amt für Gesundheit derzeit, ob die Broschüre «Ich heb mir Sorg!» vom Ostschweizer Forum für Psychische Gesundheit bei den zwei Impfzentren in Herisau und Heiden aufgelegt werden soll.

Zudem will sich der Kanton künftig vermehrt auf die Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen fokussieren. Die Abteilung Gesundheitsförderung Appenzell Ausserrhoden stellt dazu im Frühling den relevanten Zielgruppen neue Informationsmaterialien der ZHAW «Take care» zu.