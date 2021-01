Justiz «Die Kompetenz, nicht die politische Einstellung des Kandidaten ist entscheidend»: Warum die Ausserrhoder Parteien Manuel Hüsser gemeinsam fürs Obergericht nominieren und auf eine Auswahl verzichten Die Parteien sind sich für einmal einig: Sie stellen gemeinsam Manuel Hüsser für die Wahl ins Ausserrhoder Obergericht auf. Der aktuelle Vizepräsident des Kantonsgerichts soll Ernst Zingg ersetzen, der auf Ende Mai seinen Rücktritt eingereicht hat. Der Urnengang findet am 7. März statt. In Zukunft könnte aber nicht mehr das Volk, sondern das Parlament die Oberrichter wählen. David Scarano 15.01.2021, 12.00 Uhr

Der Obergerichtssaal in Trogen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Bedeutung eines Amtes misst sich nicht zwingend an der Anzahl Anwärter. Am 7. März beispielsweise wählt Ausserrhoden einen neuen Landammann und einziger Kandidat ist FDP-Baudirektor Dölf Biasotto. Am gleichen Wochenende steht eine zweite, fast genauso wichtige und ebenfalls unbestrittene Wahl an. Das Volk muss ein neues vollamtliches Mitglied des Obergerichts wählen, weil Präsident Ernst Zingg nach 14 Jahren im Amt auf Ende Mai seinen Rücktritt erklärt hat.