Junge Grüne Ausserrhoden gründen ihre Partei online: Sie wollen Schwung in die Politlandschaft des Kantons bringen Die Jungen Grünen sind die jüngste Partei im Appenzellerland. Eine Umfrage unter den Präsidenten der andere Jungparteien zeigt: Ein gemeinsames Ziel haben sie trotz unterschiedlicher Gesinnung. Mea McGhee, Claudio Weder 14.05.2020, 13.50 Uhr

Die Jungen Grünen Ausserrhoden während ihrer Gründungsversammlung, die sie im Internet abhielten. Bild: PD

Aussergewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Mittel: Kürzlich wurde die Gründungsversammlung der Jungen Grünen Appenzellerland online gefeiert. Elf Mitglieder im Alter von 16 bis etwa 30 Jahren aus Inner- und Ausserrhoden haben sich bei der neuen Partei eingeschrieben.

Junge Grüne: Co-Präsidenten nehmen an virtuellem Treffen teil

Nina Cramer, Co-Präsidentin der Jungen Grüne Appenzellerland. Bild: PD

Insgesamt nahmen am 19. April rund 25 Personen mittels «Zoom» an der virtuellen Gründungsversammlung teil. Das Co-Präsidium teilen sich Nina Cramer und Maximiliano Urdax. Grussbotschaften überbrachten die St.Galler Nationalrätin Franziska Ryser sowie Julia Küng, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz. Und wie möchte sich die neue Partei in nächster Zeit engagieren? Die Appenzeller wollen sich an einer Online-Ideensammlung der Jungen Grünen Schweiz beteiligen, und auch ein virtuelles Treffen der Co-Präsidenten mit Julia Küng sei geplant, so Nina Cramer.

Jungfreisinn: Die Mitgliederzahl nimmt zu

Etablierter als die Jungen Grünen sind im Kanton andere Jungparteien. Die Jungfreisinnigen zählen zurzeit 57 Mitglieder und eine Handvoll Sympathisanten. Die Tendenz bei der Mitgliederzahl sei klar steigend, so Parteipräsidentin Livia Wyss. «Gerade in den letzten beiden Jahren durften wir so um die zehn Mitglieder aufnehmen, was ein solides Wachstum darstellt.» Als Folge davon hat der Ausserrhoder Jungfreisinn im vergangenen November die erste Ortspartei in Teufen gegründet. Hier wirkt mit Muriel Frei auch eine Jungfreisinnige im Gemeinderat.

Worin sieht Livia Wyss die Notwendigkeit für Jungparteien? Die Jungfreisinnigen brauche es, damit in der Ausserrhoder Politlandschaft auch die Meinung von jungen Liberalen zu hören ist.

«Wir sind nicht immer einer Meinung mit unserer Mutterpartei, haben andere Schwerpunkte und Interessen.»

Es sei wichtig, diese Positionen in der Ausserrhoder Politik zu vertreten. Mit ihrem Engagement wollen die Jungpolitiker einen Beitrag zu einer besseren Stimmbeteiligung der Jungen leisten. Diese sei in dieser Altersgruppe im Durchschnitt eher tief. Die «Jungen» würden ja in den nächsten 30 bis 40 Jahren Steuern zahlen und unter Umständen die Projekte finanzieren, zu denen die Bevölkerung jetzt Ja sagt. Gerade deshalb sei die Meinung der jüngeren Generationen umso wichtiger, so Wyss.

Die Jungparteien wollen mit ihrem Engagement auch ein Sprungbrett für den Einstieg in die Politik sein: «Wir sehen uns auch als Jungpartei, die junge Liberale fördert, die auf kommunaler und kantonaler Ebene in die Politik einsteigen wollen», betont Wyss. Generell hätten politisierende Junge oft andere Ansichten als ältere, was im politischen Alltag hilfreich sei und neue Perspektiven und Ansätze aufzeigen könne. Ein aktiver Dialog zwischen Jungparteien erlaube zudem oftmals jungen Persönlichkeiten, die in keiner Partei sind, sich besser mit Ansichten und Argumenten identifizieren zu können, findet Livia Wyss. Es sei oft hilfreich, wenn einem eine Position von einer Person vorgestellt wird, die im ähnlichen Alter ist, dasselbe Vokabular braucht und mit einem auf Augenhöhe diskutiert.

Der Jungfreisinn in Ausserrhoden scheint recht stabil. Wie erklärt dies die Präsidentin? «Wir haben einerseits eine solide Anzahl an Mitgliedern aus dem gesamten Altersspektrum zwischen 16 und 36 Jahren, andererseits legen wir den Fokus auf wenige dafür umso beliebtere Events und unserem Umgang unter einander.» Oftmals hätten sie bei Anlässen spannende Gäste und Referenten oder würden Betriebsbesichtigungen machen. Der Ausserrhoder Jungfreisinn sei aber zu klein, um jede Woche einen Anlass zu organisieren. Livia Wyss findet es erfreulich, dass die Politlandschaft in Ausserrhoden noch reichhaltiger geworden ist. «Wir erhoffen uns dadurch auch, dass die Jungpolitik im Kanton generell noch mehr in Schwung kommt und wir zum Beispiel an Podien mit- und gegeneinander Diskussionen führen können.»

Junge SVP: Ehemalige Mitglieder nun in wichtigen Positionen

Michael Vierbauch ist Sekretär der SVP Ausserrhoden und Mitglied der kantonalen Juniorpartei. Die Junge SVP AR/AI wurde am 7. Mai 1999 in Speicher gegründet. Beteiligt war unter anderem der heutige Nationalrat David Zuberbühler. Die Junge SVP Ausserrhoden hat Bestand, allerdings habe die Aktivität in den vergangenen Jahren abgenommen, so Vierbauch. Dies obschon stets kantonale und oder kommunale Mandate durch SVP-Mitglieder besetzt werden, die bei der Jungen SVP waren oder aufgrund des Alters zumindest hätten sein können. Die Mitgliederzahl habe auch abgenommen, da ein Grossteil der Jungen nun der kantonalen Mutterpartei angehört. Allerdings zeige die Vergangenheit das Potenzial bürgerlicher Jungpolitiker, so Vierbauch.

Man wolle deshalb die Junge SVP Ausserrhoden neu strukturieren und wieder vermehrt in den politischen Prozess einbinden. Details, Ziele und Massnahmen würden ausgearbeitet. Vierbauch stellt fest, dass es ist immer anspruchsvoller wird, die Bevölkerung für die Politik zu begeistern. Das merken sowohl sämtliche Jungparteien als auch die Mutterparteien. Er sagt: «Es ist gerade in der heutigen Zeit notwendig, auch die zukünftigen Generationen in den politischen Prozess einzubinden.» Gerade in Zeiten der Grünen Welle sei es notwendig, auch bürgerliche, mehrheitsfähige und insbesondere pragmatische Lösungen zu präsentieren. Von den heutigen Regelungen seien die Folgegenerationen besonders betroffen, weswegen die Jungparteien bei der Mobilisierung dort ansetzen sollten; bei Umweltthemen, aber auch bei der Altersvorsorge. Bei diesem Thema hätten sechs bürgerlichen Jungparteien konkrete Forderungen präsentiert.

Jungsoziale: St.Gallen angeschlossen

Timo Räbsamen, Präsident Juso St.Gallen. Bild: PD

Auch Jungsoziale sind in Ausserrhoden vertreten. Allerdings bilden sie derzeit eine Untersektion der Juso der Stadt St.Gallen. Ungefähr 20 Mitglieder stammen aus dem Appenzellerland.Die Juso SG würde ihr politisches Engagement momentan vor allem auf den Kanton St. Gallen ausrichten, da die Zahl der aktiven Mitglieder aus dem Appenzellerland relativ tief sei, so Timo Räbsamen, Präsident der Juso St.Gallen. Er meint aber:

«Selbstverständlich ist es unser Ziel, auch in Appenzell wieder eine eigenständige Sektion aufzubauen.»

Die Juso bringe sich bei aktuellen Themen ein. Räbsamen nennt den neuen Autobahnzubringer Appenzellerland, den die Partei ablehne. Er sagt: «Neue Autobahnen können nicht die Lösung sein, das Appenzellerland braucht bessere ÖV-Verbindungen.»