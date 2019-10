Innerrhoder Steuergesetzrevision: Junge Erwachsene besser entlasten Aufgrund des Steuer-AHV-Pakets (Staf) muss Innerrhoden sein Steuergesetz revidieren. In erster Lesung wurde heute darüber debattiert. Astrid Zysset

Säckelmeister Ruedi Eberle. (Bild: PD)

Als «grossen Brocken» umschrieb Grossratspräsidentin Monika Rüegg Bless die Revision des Steuergesetzes. Über diese wurde in erster Lesung an der Grossratssession in Appenzell debattiert. Viel zu diskutieren gab es jedoch erstaunlicherweise nicht. Grossrat Martin Breitenmoser (Appenzell) bezeichnete die Steuern auf Erbschaften und Schenkungen für direkte Nachkommen als «unangemessen». Viele würden in Familienbetrieben einen wichtigen Beitrag leisten. Da noch Steuern zu verlangen, sei ein «Ungerechtigkeit», enervierte er sich. Ein Votum, das als Ergänzung zum Steuergesetz eingebracht wurde, entsprach der Einwand doch keinem Artikel der Revision. Säckelmeister Ruedi Eberle versprach eine mündliche Antwort bis zur nächsten Session.

Weiter wurden einige formelle Anpassungen verlangt: So regte Albert Manser (Gonten) an, dass die Formulierung «zwischen 0 und 50 Prozent» bei der Reduktion des Gewinnsteuersatzes aus psychologischer Sicht umzuändern sei auf «bis zu 50 Prozent». Und Eberle wollte noch ein «auf Antrag» eingefügt wissen. Ansonsten gab die Revision kaum zu Rückmeldungen Anlass.

Die Anpassung des Steuergesetzes ist vonnöten, da vergangenen Mai auf nationaler Ebene das Steuer-AHV-Paket (Staf) an der Urne gutgeheissen wurde. Dieses sieht vor, die internationale Akzeptanz des Schweizerischen Unternehmenssteuerrechts herzustellen. Aus diesem Grund werden Statusgesellschaften abgeschafft. Um als Wirtschaftsstandort weiterhin attraktiv zu gelten, schaffen Kantone andere Anreize.

Mit der Einführung der sogenannten Patentbox würde beispielsweise der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten in Innerrhoden mit bis zu 50 Prozent steuerlich entlastet. Neu wäre auch ein zusätzlicher Abzug für Forschungs- und Entwicklungskosten von ebenfalls 50 Prozent zulässig. Bei den Unternehmenssteuern soll der Steuertarif für einbehaltene Gewinne wie auch für jenen Teil, der ausgeschüttet wird, gesenkt und eine verbesserte Systematik des Unternehmenssteuerrechts eingeführt werden. Natürliche Personen würden mit der Revision ebenfalls begünstigt: Familien mit Kindern sowie der Mittelstand würden entlastet. Eberle betonte jedoch: «Paare, Alleinstehende oder Familien mit erwachsenen Kindern bleiben aussen vor.»

Die Standeskommission schlug in ihrer Botschaft vor, dass das steuerliche Existenzminimum von aktuell 30000 auf 40000 Franken erhöht werde. Diese Anpassung hätte direkte Auswirkungen auf die Kinderabzüge für junge Erwachsene: Wenn deren gesamten Einkünfte nämlich grösser sind als das halbe Existenzminimum, sprich: 15000 Franken, seien sie es, die zur Hauptsache für den Unterhalt aufkommen müssen. Der Kinderabzug für die Eltern würde entfallen. Die Wirtschaftskommission schlug vor, dass das Existenzminimum nicht erhöht wird. «Das würde zu unangemessen grossen Steuerausfällen führen», so Romeo Premerlani (Schwende), Präsident Kommission für Wirtschaft. Genau genommen würden diese den Kanton wie auch die Körperschaften je eine halbe Million Franken kosten. Die Kommission regte aber an, dass nach neuen Lösungen gesucht werden müsse, damit junge Erwachsene, die durch einen Mehraufwand ein Zusatzeinkommen generieren, nicht «bestraft» werden. Ursi Dähler-Bücheler (Rüte), Präsidentin Kommission für Recht und Sicherheit, forderte, dass für jene junge Erwachsene Alternativbesteuerungen ausgearbeitet werden müssen – insbesondere auch für Halb- und Vollwaisen, die über 18 Jahre alt sind und sich in Ausbildung befinden, ebenso für solche, die eine Alimentenleistung von einem Elternteil beziehen, und solche, die ein Stipendium erhalten.

Weiter ging Premerlani auf den vorgeschlagenen Abzug für Drittbetreuungskosten ein. Dieser soll nämlich von 6000 auf 18000 Franken je Kind erhöht werden. Ein Schritt, den die Kommission durchaus begrüsse.

Einnahmeausfällen von rund 1,5 Millionen Franken

Die Revision des Steuergesetzes respektive die Steuersenkung führt zu Einnahmeausfällen von je rund 1,5 Millionen Franken beim Kanton und den Bezirken. Hinzu kommt, dass Innerrhoden künftig fast 2,6 Millionen Franken weniger aus dem Nationalen Finanzausgleich erhält. Kann sich der Kanton die Senkung trotzdem leisten? Eberle meinte, ja. Man habe in Vergangenheit im Vergleich zu den Ausgaben zu viele Steuern eingezogen. Für zusätzliche Einnahmen würde die Dividendenbesteuerung auf 50 Prozent erhöht.