Jugendtreff «Angebote werden sehr geschätzt»: Zehn Jahre Jugendarbeit in Urnäsch Im Winterhalbjahr 2011/12 fand das erste «Midnight Sports Säntis» statt. In der wärmeren Jahreszeit treffen sich die Jugendlichen am Freitagabend im Jugendtreff Feld. «Die Angebote werden sehr geschätzt, sind doch regelmässig gegen 35 Jugendliche dabei», sagt Projektleiterin Nadja Wilhelmi. 18.08.2022, 15.00 Uhr

In der Bar im Jugendtreff bietet sich den Jugendlichen Gelegenheit zum «Chillen». Bilder: PD

Das Angebot «Midnight Sports Säntis» und Jugendtreff in Urnäsch steht Mädchen und Knaben ab der 6. Klasse bis zum 18. Altersjahr offen. Nach einer Pilotphase mit 15 Veranstaltungen im Winterhalbjahr 2011/12 – unter Federführung der damaligen Gemeinderätin Doris Brunner – wurde von der Projektgruppe und der Jugendkommission einstimmig eine Weiterführung von «Midnight Sports Säntis» und Jugendtreff beschlossen.

Verantwortlich für beide Veranstaltungen ist seit der Eröffnung des Jugendtreffs im Frühjahr 2013 Nadja Wilhelmi. Sie wird unterstützt von Mitgliedern der Jugendkommission und von engagierten Eltern. An einer Sitzung des Gemeinderats gab Wilhelmi kürzlich gemäss Medienmitteilung der Gemeindekanzlei Einblick in ihr Engagement für die Jugendarbeit in Urnäsch. Dabei wurde deutlich, dass für die 48-Jährige ihre Arbeit in einem 20-Prozent-Pensum mehr ist als nur ein Job: «Mit viel Hingabe und Herzblut setzt sie sich für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung der Jugend in Urnäsch ein», so das Fazit des Gemeinderats.

Die Jugendtreff-Verantwortliche Nadja Wilhelmi.

«Angebot eigenverantwortlich nutzen»

«Neben der Sporthalle stehen uns im ‹Feld› seit 2013 ideale Räumlichkeiten zur Verfügung», sagte Nadja Wilhelmi, während sie durch das Gebäude führt. Von März bis September finden hier jeden Freitag, 19.30 bis 22.30 Uhr, der Jugendtreff, und von Oktober bis März jeden Samstag, 19.30 bis 22.30 Uhr, «Midnight Sports Säntis» statt.

Während es bei Letzterem in den Wintermonaten eher um sportliche Aktivitäten in der Halle geht, stehen im Jugendtreff von März bis Oktober unterschiedliche Aktivitäten auf dem Programm. «Gesellschaftsspiele, kleinere Wettbewerbe und vor allem auch chillen», sagt die Jugendtreff-Projektleiterin. Zwar bringt sie jeweils gewisse Ideen und Anregungen mit und bezieht dabei die Jugendlichen mit ein, «das Meiste geschieht jedoch auf Eigeninitiative der jeweils Anwesenden».

Angeboten werden zum Selbstkostenpreis alkoholfreie Getränke, Snacks und manchmal auch Pizzas oder Hotdog. Dass sich die jungen Urnäscherinnen und Urnäscher im Jugendtreff wohlfühlen, zeigt auch die Tatsache, dass kaum disziplinarische Probleme auftreten. «Die Hausordnung setzt Leitplanken und diese werden respektiert», sagt die Projektleiterin, «hier sollen die Jugendlichen ihren Freiraum haben und ich sorge mit Augenmass dafür, dass es rund läuft».

Die vielen positiven Rückmeldungen der Jugendlichen und auch von deren Eltern zeigen Nadja Wilhelmi, dass «Midnight Sports Säntis» und Jugendtreff einem Bedürfnis entsprechen. «Dies spornt mich an, die Jugendarbeit in diesem Sinne weiterzuentwickeln.» Froh sei sie auch um die gute Unterstützung durch die Jugendkommission mit Präsidentin und Gemeinderätin Hanni Frehner.

Breites Engagement für Jugendarbeit

Nadja Wilhelmi hat zahlreiche Weiterbildungskurse besucht und sich so Wissen und Kompetenzen für ihre Tätigkeit als Verantwortliche für die Jugendarbeit in der Gemeinde Urnäsch angeeignet. Sie arbeitet zudem als Vorstandsmitglied des neu gegründeten Vereins Offene Kinder- und Jugendarbeit AI/AR mit. Dieser bezweckt den Zusammenschluss von Fachvertretenden der beiden Kantone, vermittelt Informationen und trägt zur Förderung und Anerkennung der professio­nellen Kinder- und Jugendarbeit bei. (gk)