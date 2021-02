Jugend Sozialkontakte, Unklarheit, Normalität: Was in der Coronakrise beschäftigt – drei Herisauer Jugendliche erzählen Die Coronakrise trifft Jugendliche hart. Ihre Sorgen und ihre Hoffnungen: Drei Ausserrhoder Jugendliche erzählen von ihrem Leben in der Pandemie. Yann Lengacher 22.02.2021, 05.00 Uhr

Alessa Ramsauer, Ladina Strässle und Philippe Bouhraoua zeigen ein Wort, das ihnen beim Gedanken an die Zukunft einfällt. Bild: Yann Lengacher

Das Mitteilungsbedürfnis scheint gross zu sein: Innert ­Kürze waren drei Jugendliche für einen Höck im Jugendzentrum Herisau gefunden. Der 14-jährige Philippe Bouhraoua sowie die 15-jährigen Alessa Ramsauer und Ladina Strässle erzählen am Mittwochnachmittag aus ihrem Leben.

Schlecht ginge es ihnen in der Pandemie nicht, sagen die drei Jugendlichen. Aber besonders gut eben auch nicht. Es sind die vermeintlich kleinen Dinge, die fehlen. Philippe merkt das im Umgang mit seinen Kollegen:

«Wenn wir zu siebt etwas unternehmen wollen, müssen wir bestimmen, wer mitkommen darf. Und am Ende sind zwei wütend.»

Alessa vermisst das Kicken beim FC Abtwil-Engelburg. Unter 16-Jährige wie sie dürfen eigentlich im Verein Fussball spielen. Allerdings ist Alessa Mitglied eines U19-Teams. In dieser Altersklasse sind Trainings aktuell verboten. Der Meisterschaftsbetrieb ruht.

Was die Jugendlichen am meisten nervt? Ladina bestreitet normalerweise Unihockey-Matches im Dress des UHC Herisau. Die Meisterschaft, in der sie spielt, wurde nach einer Wiederaufnahme ein zweites Mal abgebrochen. «Das ständige Hin und Her, dass manche Dinge mal erlaubt sind und dann wieder nicht, finde ich nicht gut», sagt Ladina. Sie ist damit einer Meinung mit Alessa, als sie nach etwas Nervigem an der Pandemie gefragt wird. Zu den Problemen in der Freizeit gesellt sich die Sorge um die Familie. «Es gibt die Befürchtung, das Virus heimzubringen. Ganz allgemein möchte man nicht, dass sich beispielsweise die Grosseltern anstecken», sagt Alessa. Philippe pflichtet ihr bei. Auch er mache sich Sorgen um seinen Vater, der schon etwas älter sei.

Schwieriger Start ins Berufsleben

Nicht nur im privaten, sondern auch beim Start ins berufliche Leben spürt Philippe die Auswirkungen der Pandemie. Er besucht die zweite Sekundarklasse und ist auf Lehrstellen­suche. Er wisse, welchen Beruf er erlernen möchte. Aber:

«Schnuppertage oder Informationsanlässe zu besuchen, ist momentan leider schwierig. Vieles fällt aus.»

Alessa und Ladina sind in der dritten Sekundarklasse. Alessa hat eine Lehrstelle gefunden, Ladina wird eine weiterführende Schule besuchen.

Gemischte Gefühle für die Zukunft

Die drei Jugendlichen blicken alle mit anderen Gefühlen in die Zukunft. Während Philippe denkt, dass sich die Coronalage bald verbessert, ist Alessa eher pessimistisch. Ladina findet es zunächst schwierig, eine Antwort zu geben. Bei der Bitte an die Jugendlichen, einen Wunsch oder ein Gefühl hinsichtlich der Zukunft niederzuschreiben, hat aber auch sie eine Idee.

Im Hier und Jetzt sind die Jugendlichen froh, dass das Jugendzentrum Herisau seit kurzem wieder offen ist. So bestehe wieder die Möglichkeit, sich an einem anderen Ort als zu Hause zu treffen. Das sei besonders praktisch, wenn es draussen kalt ist. Und: «Einen Töggelikasten haben nicht alle», sagt Ladina.

Jugendliche fragen häufiger um Rat

Anne Herz-Barbey, Jugendarbeiterin Herisau. Bild: PD

Sich treffen mit Gleichaltrigen ist für die Jugendlichen mehr als nur Freizeitbeschäftigung. Das sagt die Herisauer Jugendar­beiterin Anne Herz-Barbey. Es gehe um mehr: «Sich mit Gleichaltrigen treffen, gehört zum Entwicklungsprozess von Jugend­lichen. Sich abgrenzen vom Zuhause und neue Rollen ausprobieren – das sind wichtige Erfahrungen.» Zudem sei die Belastung für die Jugendlichen grösser, wenn sie ständig zu Hause sein müssen, gerade wenn sie kein einfaches Elternhaus hätten. Im Jugendzentrum Herisau äussert sich der Druck auf die Jugendlichen auch beim Zulauf zur niederschwelligen Anlaufstelle für Beratung. Seit Pandemiebeginn wurden es mehr. Anne Herz-Barbey ist sich sicher:

«Die Coronakrise trifft die Jugendlichen mit am härtesten.»

Dass der Leidensdruck bei den Jungen im Land hoch ist, anerkennt auch der Bundesrat. Die psychische Belastung in der Kategorie der Kinder und Jugendlichen habe stark zugenommen, schreibt der Bundesrat in seiner Medienmitteilung vom vergangenen Mittwoch. Bundespräsident Guy Parmelin wandte sich am gleichen Tag direkt an die Schweizer Jugend: «Diese Zeit ist nicht einfach für euch. Eine Zeit, die eigentlich neuen Horizonten gewidmet sein sollte. Viele haben Sorgen oder sind unzufrieden. Viele von euch beweisen aber auch Einfallsreichtum, Durchhaltefähigkeit und Solidarität. Dafür will ich mich und der Bundesrat bedanken.» Sein Dank gilt natürlich auch Menschen wie Philippe, Ladina und Alessa.