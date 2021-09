Jubiläumsviehschau in Teufen diesen Donnerstag

Jubiläumsviehschau Viehschau Teufen feiert ihr 125-jähriges Bestehen: Bis zu 270 Kühe sind am Donnerstag auf dem Zeughausplatz 125 Jahre besteht die Viehzuchtgemeinschaft Teufen bereits. Aufgrund des Jubiläums wird die Viehschau dieses Jahr deutlich grösser ausfallen. Mehr Landwirte und mehr Kühe zählt das Organisationskomitee. Der Jubiläumsabend fällt aber wegen Corona ins Wasser. Astrid Zysset 21.09.2021, 05.00 Uhr

Bis zu 270 Kühe werden an der diesjährigen Viehschau in Teufen zu sehen sein. Bild: Archiv

Für Walter Graf, Präsident der Viehzuchtgemeinschaft Teufen, gehören die Viehschauen auf dem Zeughausplatz zu den Höhepunkten im Jahr. Die Mischung zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Tradition mache den Tag für ihn zu etwas Besonderem. Herausgeputzt und von Sennen begleitet ziehen die Kühe am Donnerstagmorgen jeweils durchs Dorf. «Das ist mal ein anderer Anblick, als wenn wir mit dem Bschüttifass durch die Strassen fahren», sagt Graf und lächelt. Er ist mit Leib und Seele Landwirt, hat den Hof im Schönenbüel von seinen Eltern übernommen. 90 Mastsauen nennt er sein Eigen, zudem 37 Kühe und zehn Kälber. Die Aufzucht der älteren Kälber übernimmt sein Bruder. Erst im Alter von etwa zweieinhalb Jahren kommen sie zurück auf Walter Grafs Hof.

«Als Züchter ist der Besuch der Viehschau zudem wichtig. Nur so kann man sich einen Überblick verschaffen, wo man steht.»

Graf hat vor sich auf dem Tisch ein Züchterbuch liegen. Alle Zuchterfolge in Teufen zwischen den Jahren 1943 und 1987 wurden darin festgehalten. «Ein Stück Geschichte halte ich hier in den Händen», sagt er stolz. Nachzulesen ist auch, dass die Milchleistung in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen ist. Lag sie in den 50er-Jahren noch bei 4000 bis 5000 Litern pro Jahr, sind es heute rund 7000. Im Protokollbuch der Viehzuchtgemeinschaft, das Graf ebenfalls zückt, findet sich noch eine weitere augenscheinliche Entwicklung. An der Hauptversammlung vom 7. Juni 1896 respektive zur Gründung wurden mehr Bauern gezählt; Spitzenwert war in den 50er-Jahren bei etwa 100. Alle hatten zwischen drei und neun Kühe. Heute sind 21 Landwirte Mitglied in der Gemeinschaft. Und der Grossteil nennt zwischen 15 und 20 Kühe sein Eigen.

Walter Graf ist Präsident der Viehzuchtgemeinschaft Teufen. Bild: Astrid Zysset

Jubiläumsviehschau am Donnerstag auf dem Zeughausplatz

Die Viehzuchtgemeinschaft Teufen feiert heuer ihr 125-jähriges Bestehen. Dementsprechend umfangreich ist das Viehschauprogramm von kommendem Donnerstag. Am Vormittag werden die Kühe rangiert. Noch steht die Anzahl Abteilungen nicht fest. Graf muss die Unterlagen der teilnehmenden neun Landwirte erst sichten, in welchen die Angaben zu den insgesamt fast 270 Kühen enthalten sind. «Es sollten nicht mehr als 20 bis 25 Kühe pro Abteilung sein», so der Viehzuchtgemeinschaftspräsident. «Sonst wird es zu unübersichtlich.» Die Abteilungen lassen sich grob gesagt in Alterskategorien unterteilen respektive in Laktationen. Kühe, die nach der Geburt ihres ersten Kalbs zum ersten Mal Milch geben, sind in der ersten Laktation. Kühe, die bereits mehrere Kälber zur Welt brachten, haben dementsprechend mehrere Laktationen hinter sich. «Es ist ziemlich aufwendig, alle einer Abteilung zuzuordnen», seufzt Graf.

Aber die Kategorisierung gehört zu den letzten Vorbereitungsarbeiten, die noch zu erledigen sind. Was weiter noch fehlt, sind die Betriebstafeln. Am Vormittag nach der Rangierung werden die Kühe betriebsweise an eine Latte gebunden. An dieser befinden sich auf einer Tafel Informationen zum betreffenden Bauernhof. Die sogenannten «Betriebslatten» werden speziell auf die Jubiläumsviehschau hin zusammengestellt. Parallel dazu findet am Vormittag noch der Jungzüchterwettbewerb statt.

Jubiläumsabend wird verschoben

Am Nachmittag werden dann die Preise vergeben. Ausgezeichnet wird die Kuh mit der höchsten Milchleistung. Rund 80'000 Kilogramm Milch wird die Siegerkuh in ihrem Leben bereits produziert haben. Doch es geht noch besser. Im Stall von Walter Graf steht Omara, welche auf eine Lebensleistung von mittlerweile fast 120'000 Kilogramm blicken darf. «Der Preis wird aber nur einmal an eine Kuh verliehen», so Graf. Omara erhielt ihn vor drei Jahren, weshalb sie von einer weiteren Teilnahme ausgeschlossen ist. Als Spezialpreise werden weiter der Rinder- wie auch der Erstmelkchampion verliehen. Zudem steht die Vergabe zweier Schöneuterpreise an. Die letzten beiden Auszeichnungen erhalten die schönsten Kühe der Rassen «Original Braunvieh» wie auch diejenige der «Brown-Swiss».

Eigentlich hätten alle Preise am Jubiläumsabend am Samstag verliehen werden sollen. Doch dieser fällt nun aufgrund der Pandemie ins Wasser. Die Viehzuchtgemeinschaft Teufen geht davon aus, dass rund die Hälfte der teilnehmenden Landwirte nicht geimpft ist und sich auch nicht testen lassen will. «Wir verschieben den Abend darum bis auf weiteres», so Graf. Auch die Schellen, die den Landwirten als Ehrenpreis überreicht werden sollen, bleiben vorerst im Schrank.

Im Juni haben die Vorbereitungen begonnen

Der Vorfreude auf die Jubiläumsviehschau hat Corona somit einen Dämpfer verpasst. Graf:

«Es ist ein komisches Gefühl. Einerseits freue ich mich wahnsinnig auf den Anlass. Andererseits mache ich mir auch Sorgen, ob wirklich alles reibungslos über die Bühne geht.»

Solche Gedanken hätte er sich vor der Pandemie nie machen müssen. Auch hätte sie dazu beigetragen, dass erst spät mit den Vorbereitungen begonnen werden konnte. Im Juni fand die erste Sitzung des vierköpfigen Organisationskomitees statt. Das Programm wurde zusammengestellt und Sponsoren gesucht. Und so wie es jetzt aussieht, könnte alles aufgehen. «Allenfalls müssen wir die Vereinskasse plündern, um alle Unkosten zu decken. Aber vielleicht schaffen wir die Jubiläumsfeierlichkeiten auch ohne Minus. Zu wünschen wäre es uns zumindest.»