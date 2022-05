Miss Alpstein aus Gais: Viel Publikum an Viehschau in Herisau

Jubiläumsviehschau Schauen und staunen im Ebnet 100 Jahre Appenzeller Viehzuchtgemeinschaften: Finalqualifikation regt die Darmtätigkeit an, Miss Alpstein kommt aus Gais. Lukas Pfiffner 01.05.2022, 14.30 Uhr

Am Samstag wurde in Herisau unter anderem die Miss Alpstein gekürt. Bilder: Lukas Pfiffner

Dort, wo eine Tafel darauf hinweist, dass im Herisauer Ebnet Hunde an der Leine zu führen sind, wird an diesem Samstag Vieh um Vieh an einem Seil in den Ring geführt. Neben dem Vorführplatz ist eine Stahlrohrtribüne errichtet worden. Die Tiere werden in Gruppen präsentiert und kommentiert, nachdem sie auf dem Platz vor der Chälblihalle positioniert, vorbereitet, angeschaut und schon bestaunt worden sind.

Wenn die Experten während der Schau des Kantonalverbands Appenzellischer Viehzuchtgemeinschaften ihre Wahl erklären resp. begründen, sind Begriffe zu hören wie Rahmenstärke, Flankentiefe, Stabilität. Oder: «Diese Kuh zeichnet sich im Becken- und Brustbereich besonders aus.» Das nächste Tier besitzt nach Ansicht des Juroren Vorteile in der Mobilität oder punkto Eleganz oder Milchbetonung. Die Braunviehschau ist sehr publikumswirksam und als Besonderheit einmal auf den Frühling angesetzt. Sowohl Fachleute als auch Familien freuen sich offensichtlich.

«Als Motivation für die Zukunft»

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in die verschiedenen Abteilungen und Züchtungen. Der Zeitplan beinhaltet minutengenaue Vorgaben. Einmal gehört die Arena ganz allein einem Kälbchen. «Kein Witz, es ist am 1. April geboren», gibt der Speaker bekannt. Elana ist einer der Hauptgewinne der Tombola. Die anderen Preise sind auf der Bühne im Festzelt ausgestellt. Zu den besonders wertvollen Treffern gehören ein Kindertraktor, ein Paar Ski sowie eine Motorsäge. Über dem Buffet hängt ein Werbeplakat eines Sponsors aus der Tierernährungsbranche: «Das Futterkonzept mit dem Plus». Das Futterkonzept der Verantwortlichen im Festzelt sieht Hackbraten als Mittagsmenu und ein Steak für das Abendmenu vor.

Nach der Mittagspause gehen die Rangierungen weiter. Zum Beispiel bei den Stieren: «Es ist nicht einfach, solche Kolosse zu halten: Applaudieren wir als Dank und Gratulation und als Motivation für die Zukunft», ist aus den Lautsprechern zu hören. Es folgen jene Kühe, deren Lebensleistung über 100’000 Kilogramm Milch liegt (und nicht etwa Liter, wie der Berichterstatter lernt).

Experte aus Zug wieder am Zug

Die Tiere, Sponsoren und Betreuer stellen sich nach den Prämierungen jeweils zum Erinnerungsfoto. Einmal sagt der Mann am Mikrofon: «Manchmal stehen die Kühe ruhiger als die Menschen.» Die Tribüne ist unterdessen sehr gut besetzt. Bei der nächsten Kategorie rühmt der Experte auch die unglaublichen Inhaltsstoffe. Als die Kuh vorzeitig aus dem Ring drängt, ergänzt er: «… und sportlich ist das Tier ebenfalls.» Auch das Vorgehen und die Namensgebung beim «absoluten Höhepunkt der Viehschau» werden eher mit einem Sportstadion als mit einem Bauernhof in Verbindung gebracht: Im ersten Halbfinal werden sechs von 18 vorgeführten Kühen der verschiedenen Abteilungen ausgewählt, im zweiten vier aus zwölf. Bei einzelnen Tieren scheint die Qualifikation für den Final die Darmtätigkeit anzuregen. Einige Donnerschläge sind zu hören, während Chef-Tierbeurteiler Stefan Hodel aus Zug wieder am Zug ist und den Überblick zu behalten versucht.

Und dann: sintflutartiger Regen

Die Tierhalter werden über Lautsprecher aufgefordert, die Begleitdokumente rechtzeitig im Schaubüro abzuholen und sich auf dem Heimweg an die Regeln zu halten. «Der mit dem stärksten Traktor soll nicht einfach wild losfahren.» Die Spannung steigt. Fünf Kühe stellen sich mehr oder weniger willig für das allerletzte Lineup auf. Erste Regentropfen fallen. Es würden Nuancen entscheiden, erklärt der Juror. Modern, stark, mobil – das seien Eigenschaften, die er sehen wolle. «Miss Alpstein ist die Nummer 250!» Sie gehört Imma aus dem Stall von Andreas Neff (Gais). Ein paar Tage nach ihrem sechsten Geburtstag erhält sie die Ehrenschleife. Und ein paar Sekunden nach ihrer Auszeichnung beginnt es sintflutartig zu regnen. Der Ring und die Umgebung sind rasch leer, das Festzelt wird zum Zufluchtsort der Zuschauerinnen und Zuschauer.