Museum Appenzell zeigt 50 besondere Objekte aus der Sammlung

Jubiläumsschau Vom Totenbrett bis zum Postkartenautomaten: Das Museum Appenzell zeigt in einer neuen Ausstellung 50 besondere Objekte aus seiner Sammlung Die Stiftung Pro Innerrhoden feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass zeigt das Museum Appenzell, welches seit 1999 von der Stiftung betrieben wird, 50 besondere Objekte aus seiner Sammlung im Rahmen einer kleinen Sonderschau. Claudio Weder 02.07.2021, 05.00 Uhr

Die ausgestellten Objekte geben einen Einblick in die Innerrhoder Alltagskultur. Bild: Claudio Weder

Die blau-grüne Wand zieht viel Aufmerksamkeit auf sich. Nicht nur wegen ihrer Farbe, vor allem wegen der 50 völlig unterschiedlichen Objekte, die daran befestigt sind. Ein Totenbrett hängt da. Ein Plakat, prominent in der Mitte platziert, wirbt für einen Besuch im Appenzellerland. Darunter sind ein schwarzer Zylinder sowie ein Fusswärmer zu sehen. Unmittelbar vor der Wand steht ein Postkartenautomat aus den 1930er-Jahren.

«Besonderes und Alltägliches» heisst die Jubiläumsschau im Museum Appenzell, welche am Mittwochabend eröffnet wurde. Dass genau 50 Objekte gezeigt werden, hat einen Grund: Vor 50 Jahren wurde die Stiftung Pro Innerrhoden gegründet, die seit 1999 das Museum Appenzell betreibt. Die Eröffnung der Ausstellung ist eine von vielen, über das ganze Jahr verteilten Aktivitäten zur Feier des Jubiläums.

Blick hinter die Kulissen des Museums

«Jedes Objekt hat seine eigene Geschichte», sagt Martina Obrecht, Co-Museumsleiterin und Kuratorin der Jubiläumsschau. Kostbare Einzelstücke sind dabei ebenso vertreten wie unscheinbare Massenprodukte. Zentral sei immer der Bezug zur Region:

«Die Auswahl gibt einen Einblick in die facettenreiche Alltagskultur des Kantons Appenzell Innerrhoden.»

Mit der Jubiläumsschau will das Museum aber auch einen Blick hinter seine Kulissen ermöglichen. «Zu den Aufgaben eines Museums gehören nicht nur das Ausstellen und Vermitteln, sondern auch das Sammeln, Bewahren und Forschen», sagt Obrecht. Letzteres sei eine wichtige Grundlage, um Sonderausstellungen realisieren zu können.

«Anhand der 50 Objekte wollen wir die Faszination, den Reichtum und die Vielfalt unserer Sammlung greifbar machen», so Obrecht weiter. Die Sammlung des Museums Appenzell zählt aktuell 33'000 Objekte – jedes Jahr kommen 800 weitere hinzu. Dies geschieht zum einen durch Schenkungen, zum anderen durch Ankäufe. Jedes Objekt wird vor der Aufnahme in die Sammlung überprüft und kritisch hinterfragt. Danach wird es inventarisiert und in einem der vier Depots gelagert.

Lust und Frust am Sammeln

Roland Inauen, Landammann und ehemaliger Leiter des Museums Appenzell. Bild: Ralph Ribi

Wesentlich am Aufbau der Sammlung beteiligt war der ehemalige Museumsleiter und Landammann Roland Inauen. Aus seiner 30-jährigen Tätigkeit am Museum Appenzell weiss er:

«Sammeln hat viel mit Lust, aber auch mit Frust zu tun.»

Zwei der ausgestellten Objekte rufen in ihm «höchst frustrierende» Erinnerungen wach. So etwa der Ansichtskartenautomat, den das Museum Appenzell vom Restaurant Plattenbödeli erworben hatte. «Der Automat ist toll», sagt Inauen. «Doch im ‹Plattenbödeli› hatte es ein noch viel tolleres Objekt, nämlich einen alten Geldspielautomaten.» Diesen hätte Inauen gerne erworben. Doch leider kam ihm jemand zuvor.

Der Postkartenautomat stammt aus den 30-Jahren. Bild: Claudio Weder

Auch der Anblick des Werbeplakats sei frustrierend, sagt Inauen und lacht. Davon existierte nämlich noch ein «Schwesternplakat». Dieses wollte Inauen einst restaurieren lassen, da es in schlechtem Zustand war. «Doch als ich es zum Restaurator bringen wollte, habe ich es im Zug liegen gelassen.» Noch heute ärgert er sich darüber.

Über das Totenbrett erzählt Inauen folgende Anekdote: «Dieses hatte einst ein befreundeter Landwirt, ein vergifteter Sammler, für uns auf Ricardo ersteigert. Den Verkäufer kannten wir nicht, wir wussten nicht, ob wir ihm trauen konnten. Die Übergabe fand dann auf einer Autobahnraststätte statt – es fühlte sich an wie in einem Krimi.»

Die Objekte hat das Museum auch der Stiftung Pro Innerrhoden zu verdanken. «Diese war bei Ankäufen schon immer sehr spendabel gewesen», erzählt Inauen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1971 fördert die Stiftung das Kulturschaffen im Kanton. Das Retten und Sammeln von Objekten mit kantonaler Bedeutung war von Anfang an einer ihrer Zwecke. Inauen unterstreicht deren Bedeutung: «Ohne die Stiftung Pro Innerrhoden würde in unserem Kanton etwas fehlen.»