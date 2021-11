Sonnengesellschaft Speicher feiert ihr 200-jähriges Bestehen

Jubiläum Zum Feiern ist es nie zu spät: Die älteste Ausserrhoder Lesegesellschaft wird 200 Jahre alt Die Sonnengesellschaft Speicher begeht das Jubiläum zum 200-jährigen Bestehen. Sie hat zudem den Förderpreis der Ersparniskasse erhalten. Martin Hüsler 16.11.2021, 13.21 Uhr

Legende Peter Abegglen freut sich über den von Walter Schefer überreichten Check. Bild: hü

Die dem Virus geschuldete Verschieberei von Anlässen hat auch die Sonnengesellschaft Speicher als älteste Ausserrhoder Lesegesellschaft nicht verschont. Was eigentlich 2020 fällig gewesen wäre, hat nun am letzten Sonntag endlich über die Bühne gehen können: die Feier zum 200-Jahr-Jubiläum. Im Speicherer Buchensaal wohnte man gehaltvollen, von alt Gemeindepräsident Peter Langenauer moderierten Stunden bei, musikalisch eingebettet in Darbietungen des Trios Lorena Dorizzi (Cello), Martina Jucker (Querflöte) und Mizuka Kano Hartmann (Klavier), die mit Kompositionen von Carl Maria von Weber, Charles Lefèbvre und Astor Piazzolla einen Bogen über zwei Jahrhunderte spannten.

Peter Abegglen, Präsident der Sonnengesellschaft, konnte mit Walter Fritschi, Jörg Klaus, Margrith Rekade, Gabriela Sigrist und Thomas Hohl fünf Vorgängerinnen und Vorgänger im Amt begrüssen. Der Sonnengesellschaft machten auch Bildungsdirektor Alfred Stricker sowie diverse Abordnungen anderer Lesegesellschaften ihre Aufwartung.

Grundlagen gelegt

«Die Lesegesellschaften haben Grundlagen gelegt für einen freiheitlichen Kanton», war eine der Kernaussagen in Regierungsrat Strickers Grussadresse. Dass sich manche Lesegesellschaften aus dem politischen Diskurs verabschiedet hätten, bedaure er zwar, doch komme ihnen in ihrer Kulturaffinität nach wie vor eine besondere Bedeutung zu. Mit Blick auf das 2018 erschienene Appenzeller Liederbuch stellte der Bildungsdirektor einen Bezug zu Johann Heinrich Tobler her, einem der drei Gründerväter der Sonnengesellschaft.

Speichers Gemeindepräsident Paul König richtete den Blick in die Zukunft. Mit Visionen, Begeisterung, Pragmatismus, Durchhaltewillen und Veränderungsbereitschaft sei es durchaus möglich, dass dereinst auch ein 400-Jahr-Jubiläum begangen werden könne. «Nehmt etwas von diesem Geist mit!», rief er den Sonnenmännern und -frauen zu. Namens der Gemeinde überreichte Natalia Bezzola, Präsidentin der Kulturkommission, Peter Abegglen einen Batzen für die Weiterentwicklung von WikiSpeicher, dem kulturellen Gedächtnis von Speicher, an dem der Sonnengesellschaftspräsident massgeblich beteiligt ist.

Auffallende Dichte

Historiker Hanspeter Strebel, ehemaliger Chefredaktor der «Appenzeller Zeitung», ging auf Bedeutung und Wandel der Ausserrhoder Lesegesellschaften ein. Sehr träf habe der letztes Jahr verstorbene Rehetobler Arthur Sturzenegger die Lesegesellschaften charakterisiert: Sie seien für alle da, «die nicht gerne turnen, singen, nicht der Feuerwehr oder einer Partei angehören und trotzdem mit anderen Leuten zusammen sein wollen». Für Hanspeter Strebel ist es irritierend, dass eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Lesegesellschaften weitgehend fehlt. Bei der Sonnengesellschaft präsentiere sich die Quellenlage dank etlicher zusammenfassender Publikationen hingegen ausgezeichnet.

In der Entstehungszeit der Lesegesellschaften seien breite Bevölkerungskreise des Lesens noch unkundig gewesen, bis dann in Lesezirkeln das Lesen als Mittel der Information Bedeutung erlangt habe. Kennzeichnend für das Appenzellerland sei die Dichte an Lesegesellschaften und das Bewahren dieser Tradition bis in die Gegenwart, samt der da und dort noch immer hochgehaltenen politischen Ausrichtung. Noch rund zwei Dutzend aktive Lesegesellschaften existieren heute.

Mehr als ein Stammtisch

Die Sonnengesellschaft – ihr Name leitet sich vom Gründungslokal, dem Wirtshaus «Sonne», her – kann für sich in Anspruch nehmen, die Mutter aller Lesegesellschaften zu sein. Die Mitglieder trafen sich zur Lektüre, hörten Vorträge und diskutierten hernach darüber. Später brachte man Lesemappen in Zirkulation. Es sei in den ersten Jahrzehnten durchaus auch die Absicht gewesen, mit den Diskussionen und Leseunterlagen politische Überlegungen in Gang zu bringen, erklärte Hanspeter Strebel. Aber auch das Gesellschaftliche heiteren Zuschnitts sei nicht zu kurz gekommen.

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war eine Mitgliedschaft von Frauen tabu. Erst 1961 wurde mit Trudi Eugster die erste Frau in den Vorstand gewählt, und 1993 übernahm mit Margrith Rekade erstmals eine Frau das Präsidium.

Lieber unabhängig bleiben

Der Referent kam auch auf das Verhältnis der Lesegesellschaften zu den Parteien zu sprechen. Der 1883 gegründete Volksverein sollte «die Bürgerlichen zusammenfassen und auch eine Art Dachorganisation für die damals noch etwa 60 Lesegesellschaften bilden, wenn es um kantonale oder eidgenössische Stellungnahmen gegangen ist». Mit der Gründung der FDP 1919 hätten sich die Lesegesellschaften entscheiden müssen, formell freisinnige Sektionen zu werden oder politisch unabhängig bleiben zu wollen. Die Sonnengesellschaft habe eindeutig zu politischer Unabhängigkeit hin tendiert.

Wenn auch das früher eminent wichtige soziale Engagement der Lesegesellschaften heute vom Staat oder spezialisierten Institutionen übernommen worden sei, so hätten sie in ihrem kulturellen Engagement auch künftig ihre Berechtigung. Der Respekt vor einem Stück appenzellischer Kulturgeschichte gebiete ein Festhalten am Begriff Lesegesellschaft.

Johann Heinrich Tobler tritt auf

Das von Peter Surber erdachte Theaterstück «De Tobler und de Stadt-Land-Grab» mit Jeanne Devos als Johanna Vontobel und Philipp Langenegger als Johann Heinrich Tobler brachte die Jubiläumsfeier an ihr Ende. Ein gleichermassen heiteres wie angriffiges Zwiegespräch zwischen den beiden nahm sich Themen an, wie sie zur Gründerzeit der Sonnengesellschaft die Menschen herausforderten und wie sie das heute tun. Mitunter ergaben sich durchaus Parallelen, wenn auch vor unterschiedlichem Hintergrund.