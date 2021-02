Jubiläum Vom Kinofilm bis zum Openair-Festspiel: Die Kantonsschule Trogen will ihren 200. Geburtstag gebührend feiern – doch Corona erschwert die Programmplanung Am 1. Februar 1821, also genau vor 200 Jahren, wurde die Kantonsschule Trogen gegründet. Der runde Geburtstag soll mit einem umfangreichen Festprogramm gefeiert werden. Geplant ist unter anderem die Vorführung eines eigens für das Jubiläum produzierten Kinofilms sowie ein Openair-Festspiel. Die Coronapandemie hat nun aber den Zeitplan durcheinandergebracht. Claudio Weder 01.02.2021, 05.00 Uhr

Zur Feier des 200-Jahr-Jubiläums der Kanti Trogen sind mehrere interne sowie öffentliche Anlässe geplant. Bild: Mayk Wendt

Die Kanti Trogen hat guten Grund zum Feiern. Denn am 1. Februar wird die Schule 200 Jahre alt. Sie ist damit eine der ältesten Kantonsschulen der Schweiz. Ihre Gründung geht auf die Zellweger-Dynastie zurück: Im Oktober 1820 kamen der Kaufmann Johann Caspar Zellweger und seine Gesinnungsfreunde zusammen, um eine «Lehr- und Erziehungsanstalt für die Söhne der gebildeten Stände» zu gründen. Am 1. Februar 1821 wurde dann der Schulbetrieb im «Alten Konvikt» aufgenommen, einem Wohngebäude am Nordhang von Trogen (Im Nideren), welches zur benachbarten Spinnerei von Johann Caspar Zellweger gehörte.

Schulareal um 1890. Bild: Kantonsbibliothek Ausserrhoden, Trogen Annex, nach 1965. Bild: Kantonsbibliothek Ausserrhoden, Trogen Rotes Schulhaus, 1930er-Jahre. Bild: Kantonsbibliothek Ausserrhoden, Trogen Altes Schulhaus, im Hintergrund altes Konvikt, 1894. Bild: Kantonsbibliothek Ausserrhoden, Trogen Ältestes Foto des Schulareals, 1867. Bild: Kantonsbibliothek Ausserrhoden, Trogen Turnhalle der Kantonsschule Trogen, 1928. Bild: Kantonsbibliothek Ausserrhoden, Trogen

Heute, 200 Jahre später, präsentiert sich die Kantonsschule Trogen als eine moderne Bildungsinstitution, die ein Gymnasium, eine Fachmittelschule, eine Sekundarschule sowie eine Wirtschaftsmittelschule unter einem Dach vereint. «Als einzige gymnasiale Mittelschule hat sie eine absolut zentrale Bedeutung für den Kanton», sagt Landammann und Bildungsdirektor Alfred Stricker.

Alfred Stricker, Landammann AR.

Bild: Benjamin Manser

«Die Kantonsschule Trogen ist eine Perle, ist identitätsstiftende Klammer für das geografisch langgezogene Appenzell Ausserrhoden, und dies schon seit Generationen. Mein heute 94-jähriger Götti ist ein lebendiges Beispiel dafür.»

Stricker ist stolz: «Wer die Kantonsschule Trogen erfolgreich abschliesst, hat im nationalen Vergleich eine der höchsten Sicherheiten, auch in einer Hochschule erfolgreich zu sein. Dies ist statistisch belegt und ist die Handschrift unserer Kanti.»

Traditionen aufleben lassen

Gefeiert wird der 200. Geburtstag der Kantonsschule Trogen mit einem umfangreichen Festprogramm. Über das ganze Jahr hinweg sind mehrere interne sowie öffentliche Anlässe geplant. «Die Kanti Trogen ist eine enorm vielfältige Schule», sagt Projektleiter Jens Weber.

Jens Weber, Projektleiter Kantonsschuljubiläum Bild: PD

«Diese Vielfalt wollen wir aufzeigen und erlebbar machen.»

Im Fokus stehen Geschichten von Menschen, welche die Kantonsschule besuchten oder es noch immer tun. Es werden Traditionen der Schule wiederbelebt und sichtbar gemacht sowie die zentralen Stellenwerte – wie etwa das musische Profil oder die internationale Ausrichtung der Schule – aufgezeigt. «Wir wollen mit jedem einzelnen Anlass eine andere Facette der Schule zum Ausdruck bringen», sagt Weber.

Offizieller Festakt am 5. Mai

Die Coronapandemie hat den Zeitplan nun aber durcheinandergebracht. Der offizielle Festakt mit geladenen Gästen aus Politik und Wirtschaft musste aufgrund der verschärften Massnahmen des Bundes vom 10. Februar auf den 5. Mai verschoben werden. Einen «Startschuss» ins Jubiläumsjahr gibt es aber trotzdem bereits heute – wenn auch nur digital: Zur Feier des runden Geburtstages wurde ein Videoclip veröffentlicht, in welchem der Schulgründer Johann Caspar Zellweger auf die Rektorin und den Landammann trifft.

Im Weiteren kann auch die Premiere des eigens für das Jubiläum produzierten Kinofilms «Menschen und Geschichten» nicht wie geplant Ende Februar stattfinden. Der Kinostart in den Kinos Herisau und Heiden musste auf unbestimmte Zeit ins Frühjahr 2021 verschoben werden. Jens Weber sagt:

«Die Einladungen für Festauftakt und Filmpremiere waren schon versandbereit, als der Bundesrat die neuen Massnahmen kommuniziert hatte.»

Die Umplanung der Anlässe sei aufwendig und würde viel Kompromissbereitschaft erfordern. «Wenn immer möglich versuchen wir aber die Anlässe so durchzuführen, wie wir sie geplant haben.» Hie und da seien Anpassungen erforderlich. So steht bereits fest, dass das internationale Jugendparlament (YPAC) vom 22. bis 27. März nicht physisch im Pestalozzidorf Trogen, sondern digital stattfinden wird. Auch der Anlass «Der Traum vom Fliegen» am 7. und 8. Mai, der eine Ausstellung rund um die Segelflugtradition der Kantonsschule und verschiedene Auftritte zum Thema Abheben und Fliegen beinhaltet hätte, bedarf einer coronabedingten Anpassung.

Anpassungsfähig und agil seit 200 Jahren

An der Durchführung der übrigen Veranstaltungen hält die Programmleitung aber vorläufig fest. Jens Weber ist zuversichtlich, dass sich die epidemiologische Lage bis im Sommer beruhigt hat, und hofft, dass die geplanten Aktivitäten in der zweiten Jahreshälfte im normalen Rahmen möglich sein werden: Mitte Juni sind drei Jahrgangstreffen für Ehemalige geplant. Das Open-Air-Festspiel «Follow Me» soll zwischen dem 20. und 29. August auf dem Schulgelände aufgeführt werden. Am 17. September wird Johannes Schläpfer seine Jubiläumspublikation vorstellen. Abgerundet wird das Jahr mit den «Future Days» sowie einem internen Abschlussfest im November.

Auch für Landammann Stricker ist klar:

«Die Coronapandemie schmälert die grundsätzliche Bedeutung des runden Geburtstages in keiner Art und Weise.»

Im Gegenteil: «Die agile und vielseitige Schule ist schnell, beweglich, vielseitig und anpassungsfähig. Genau diese Eigenschaften gibt sie seit 200 Jahren jungen Menschen mit auf den Lebensweg.» Der Ausserrhoder Regierung liege viel daran, dass die Schule aus ihrer erfolgreichen Vergangenheit viel Energie und Qualität in die Zukunft mitnimmt. «Dies haben die jungen Menschen im Kanton verdient.»

