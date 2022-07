Chronik zur Ausserrhoder Kantonspolizei erschienen

Jubiläum Kantonspolizei AR Von Gemeindepolizisten über schwere Kriminalfälle bis hin zur Entstehung der Kantonspolizei: Chronik zur Ausserrhoder Polizeigeschichte erschienen Am Freitag wurde an einer Vernissage in Trogen das Buch zum Jubiläum der Kantonspolizei AR vorgestellt. Das Werk von Arman Weidenmann zeigt einen historischen und thematischen Abriss über die Polizeiarbeit. Jesko Calderara 01.07.2022, 18.40 Uhr

Sie erhielten als Erstes die neue Chronik: Reto Cavelti, Kommandant der Kantonspolizei AR, und Regierungsrat Hansueli Reutegger. Bild: CAL

Der heutige Freitag vor 50 Jahren war für Appenzell Ausserrhoden ein besonderer Tag. Am 1. Juli 1972 meldete Polizeikommandant Emil Frehner die 43-köpfige Mannschaft der Kantonspolizei AR beim damaligen Polizeidirektor Ernst Vitzthum zum Dienst. Zum 50. Geburtstag ist im Appenzeller Verlag eine Chronik über die Polizeigeschichte des Kantons erschienen. Sie wurde am Freitag in der Kirche Trogen an einer Vernissage vorgestellt. «Zum Jubiläum wollten wir etwas Denkwürdiges machen», sagte Reto Cavelti, Kommandant der Kantonspolizei AR.

Entstanden ist ein 258-seitiges Werk mit dem Titel «Sicherheit und Bürgernähe», das die wechselhafte Geschichte von wehrfähiger Dorfbewohner, die im 16. Jahrhundert in der Art eines Milizdienstes für Ruhe und Ordnung sorgten, über das kantonale Landjägerkorps und Gemeindepolizisten bis hin zur Gründung der heutigen Kantonspolizei beschreibt. Geschrieben hat es Arman Weidenmann, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde

St.Gallen tätig ist.

Späte Gründung wegen Gemeindeautonomie

In einem Gespräch mit Hanspeter Schläpfer, Rektor des Berufsbildungszentrums Herisau, ging der Autor beim Anlass in Trogen auf einige Kapitel und Meilensteine ein, welche das Ausserrhoder Polizeiwesen geformt und geprägt haben. So ist die Kantonspolizei AR die jüngste der Schweiz. Dies habe vor allem mit der in Ausserrhoden besonders hoch gewichteten Gemeindeautonomie zu tun, sagte Weidenmann. Immer wieder wurde um die Frage gerungen, ob die Polizei Aufgabe des Kantons oder der Gemeinden sein soll. Letztlich setzte sich die Erkenntnis durch, dass eine Professionalisierung in diesem Bereich notwendig ist.

Gerade wegen ihres vergleichsweise jungen Alters fiel die Ausserrhoder Kantonspolizei gemäss Weidenmann in den vergangenen fünf Jahrzehnten immer wieder mit viel Elan und Pioniergeist auf. Als Beispiele nannte der Autor die Einführung einer Jugendkontaktpolizei, der frühzeitige Kampf gegen häusliche Gewalt und den Auslandseinsatz nach der Tsunami-Katastrophe 2004 in Südostasien.

Kommandanten bleiben lange im Amt

Auffallend ist zudem, wie lange die Polizeikommandanten im Amt bleiben. In der 50-jährigen Geschichte gab es mit Emil Frehner, Jürg Häni, der allerdings nach nur elf Tagen im Amt verstarb, Hansjörg Ritter und Reto Cavelti lediglich vier Kommandate. Ihnen ist im Buch je ein Kapital gewidmet.

Im gleichen Umfang werden auch sieben Kriminalfälle der letzten 70 Jahre geschildert, die anhand von Polizeiakten und Zeitungsberichten nacherzählt werden. Für grosse mediale Aufmerksamkeit sorgte etwa 1962 ein Tötungsdelikt in Herisau. Eine 19-jährige Hausangestellte wurde damals durch ihren gleichaltrigen Freund getötet. Noch in Erinnerung ist der jüngste Fall in der Aufzählung. Am 3. Januar 2017 wurden zwei Polizisten nach einer Hausdurchsuchung in Rehetobel angeschossen und schwer verletzt.

Herausforderungen für die Polizei nehmen zu

Solche Ereignisse verdeutlichen die Bedeutung der Polizei. Darauf ging an der Buchvernissage, die durch die Brass Band Trogen musikalisch umrahmt wurde, Regierungsrat Hansueli Reutegger ein. Seiner Ansicht nach wird die Bedeutung künftig sogar noch zunehmen. Der Vorsteher des Departements Inneres und Sicherheit wies dabei auf die zuletzt gemachten Erfahrungen hin. Die beiden vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Digitalisierung und die Globalisierung keine Einbahnstrassen seien. Gemäss Reutegger sind die Aufgaben vielfältiger geworden, die Verlässlichkeit der Polizei für die Bevölkerung ist hingegen gleich geblieben.

«Letztlich sind wir froh, dass wir die Polizei haben und dankbar, dass wir sie selber nicht brauchen.»

Reto Cavelti wiederum machte sich Gedanken zu den künftigen Herausforderungen. Dazu gehört unter anderem die Koordination der föderalen Polizeisysteme. Sicherheit könne es letztlich nur kantonsübergreifend geben, betonte der Polizeikommandant. Abgesehen davon werden seiner Einschätzung nach die Digitalisierung, die wachsende Cyberkriminalität und der Fachkräftemangel Auswirkungen auf die Polizeiarbeit haben. «Wichtig ist zudem, dass wir gesellschaftliche Entwicklungen frühzeitig antizipieren», sagte Cavelti.