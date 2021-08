Vorbereitungen für Kanti-Festspiel laufen auf Hochtouren

Jubiläum Kanti Trogen Festspiel an der Kanti Trogen: Die Vorbereitungen für die Premiere am Freitag laufen auf Hochtouren Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten wird an der Kanti Trogen ein Festspiel realisiert. Zwei Jahre dauerten die Vorbereitungen. Am Freitag gilt es ernst: Dann stehen rund 100 Schülerinnen und Schüler auf der Bühne und zeigen dem Publikum, was ihre Fragen an die Zukunft beinhalten. Astrid Zysset 17.08.2021, 17.00 Uhr

Seit dem Ende der Sommerferien laufen die Proben an der Kanti Trogen auf Hochtouren. Bild: Astrid Zysset

Regisseurin Barbara Bucher umschreibt es als «unglaubliches Spektakel», als «Monsterprojekt». In der Geschichte, welche die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Trogen im Rahmen des Jubiläumsfestspiels «Follow me» auf die Bühne bringen, ist alles enthalten: historische Ratsherren, die angeregt im Zellwegerpalast diskutieren, Humanoide, die sich mit Essen aus der Tube ernähren und ein Ufo, das vom Himmel gleitet. Ein kompaktes Drehbuch, das verschiedene Handlungsstränge miteinander verknüpft und unterschiedliche Szenarien der Zukunft enthält. «Wir wollten nicht einfach die Vergangenheit betrachten und den Blick 200 Jahre zurück richten», so Bucher weiter. Viel mehr soll es auch eine kritische Auseinandersetzung mit den damals getroffenen Entscheidungen und Entwicklungen werden. «Die Jugendlichen haben Fragen zu ihrer Zukunft. Und die gilt es zu beantworten.» Projektleiter Jens Weber hat einzelne Ausschnitte bereits im Rahmen des Festaktes zur 200-Jahr-Feier gesehen. Er umschreibt das Stück als «space-mässig mit viel Witz und Leichtigkeit.»

Noch sind die Proben aber nicht abgeschlossen. Auf dem Platz zwischen den Schulgebäuden steht die Festspielbühne, neben der Mensa befinden sich das Orchester und die Band. «Das Stück soll hautnah an der Kanti spielen. Das macht die Atmosphäre aussergewöhnlich», sagt Bucher, als sie den Blick über die Szenerie schweifen lässt. Auf der Bühne wird gerade die Choreografie geübt, die Nebelmaschinen umhüllen die Bewegungen. «An allem haben die Lernenden mitgearbeitet», ergänzt Bucher. Die Tänze, die Musik, die Requisiten. Allerdings mit professioneller Unterstützung. Das Drehbuch stammt von Michael Hasenfuss, die Musik entstand mit Hilfe von Jürg Surber und die Kostüme kommen teilweise aus dem Fundus des Theaters St.Gallen. Auch die Technik entspricht derjenigen eines professionellen Theaters. «Das war notwendig, um Licht und Akustik hier zwischen den Schulgebäuden geeignet in Szene zu setzen», so Weber.

Projektleiter Jens Weber. Bild: Archiv

Lange Probetage

Es ist ein monumentales Projekt, das hier in Trogen umgesetzt wird. Zwei Jahre dauern mittlerweile die Vorbereitungen. 200 Schülerinnen und Schüler sind auf und hinter Bühne in die Umsetzung involviert. Das entspricht rund einem Drittel aller Kantischüler. Wie Weber ausführt, ist seit den Sommerferien deswegen auch ein «anderes schulisches Regime» angesetzt. Die nicht in die Auftritte involvierten Schüler erhalten speziellen Unterricht, alle übrigen sind frei gestellt. Die Proben beginnen um 14 und dauern bis 23 Uhr. «Ein normaler Unterricht ist unter diesen Bedingungen nicht möglich», so Weber.

Bucher ergänzt, dass die an den Festspielen mitmachenden Schüler sich jedoch viele anderweitige Kompetenzen wie Sprech- und Teamfähigkeit während dieser zwei Wochen aneignen. «Und eine Erinnerung, die für die Ewigkeit bleibt», so Weber lächelnd. Vergleichbares wird es in naher Zukunft nämlich nicht mehr geben. Darum nutzten auch einzelne Lehrer und Ehemalige die Gelegenheit und wirken auf der Bühne mit.

Die Aufführungen finden ab kommendem Freitag, 20. August, 20 Uhr, statt. Aufgrund der Coronamassnahmen können nicht alle Sitzplätze vergeben werden. Trotzdem werden an den acht Abenden insgesamt rund 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. «Wir rechnen mit einer guten Auslastung, da wir im Kanton bestens vernetzt sind», so Weber. Bei schlechten Witterungsbedingungen wird die Aufführung verschoben. Alle Daten und weitere Informationen finden sich auf: www.jubilaeum.kanti-trogen.ch.