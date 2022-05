Ausserrhoder Industrieverein feiert "75 Jahre +2" und hebt ab

Jubiläum «Die Industrie ist eine starke Kraft im Kanton»: Der Industrieverein Appenzell Ausserrhoden feiert «75 Jahre + 2» Coronabedingt musste die Jubiläums-Hauptversammlung des 1945 gegründeten Ausserrhoder Industrievereins zweimal verschoben werden. Am Donnerstag versammeln sich gut 120 Mitglieder und Gäste in Waldstatt. Zu den Programmpunkten zählt ein virtueller Flug über die Dächer von Unternehmen. Mea McGhee 05.05.2022, 19.35 Uhr

Alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz gibt einen historisch informativen und humorvollen Überblick zur Geschichte des Industrievereins AR. Bild: Erich Brassel

Vor zwei Jahren wollte der Ausserrhoder Industrieverein sein 75-jähriges Bestehen feiern. Die Jubiläums-Hauptversammlung konnte aufgrund von Corona aber erst gestern abgehalten werden. Gut 120 Mitglieder und Gäste, darunter Ehrenpräsident Hans Altherr, trafen sich in den Räumen von Blumer Techno Fenster AG, Waldstatt.

Geschäfte online abgewickelt

Über die statutarischen Geschäfte war vorgängig auf digitalem Weg abgestimmt worden, das habe sich während der Pandemie bewährt. So präsentierte Geschäftsführer Bruno Eisenhut an der HV die Resultate: Jahresrechnung, Budget sowie Jahresbericht waren ohne Gegenstimme genehmigt worden. Da es weder aus dem Vorstand mit Präsident Urs Alder an der Spitze noch bei den Revisoren Rücktritte gab, mussten keine Wahlen abgehalten werden.

Hochkarätige Redner

So blieb Zeit für thematische Schwerpunkte. Alt-Bundesrat Hans-Rudolf Merz, seines Zeichens erster Sekretär der Industriegemeinschaft, gab einen historisch informativen und humorvollen Überblick zur Geschichte des Industrievereins und zu wichtigen Persönlichkeiten des Unternehmertums.

«Die Industrie ist in Ausserrhoden eine starke Kraft», sagte Roland Ledergerber, frisch gewählter Verwaltungsratspräsident der St.Galler Kantonalbank sowie Präsident der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Es liege an den Unternehmen und den Wirtschaftsverbänden, das für die Industrie wichtige Vertrauen der Gesellschaft zu bewahren. Auch Dölf Biasotto, Landammann und Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft, sprach zu den Gästen der Jubiläums-HV.

Bäume werden gepflanzt

Schliesslich wurden diese auf einen virtuellen Flug über die Dächer einiger Unternehmen im Kanton mitgenommen, um die Wichtigkeit von Energiegewinnung und Nachhaltigkeit aufzuzeigen. Der Industrieverein unterstützt eine Stiftung, die in Uruguay Bäume als CO2-Kompensation pflanzt. 13 Ausserrhoder Firmen, die sich seit langem für den Einsatz von Erneuerbaren Energien einsetzen, wurden ausgewählt. In deren Namen werden je 150 Bäume gepflanzt, finanziert durch den Industrieverein AR. Die Unternehmen sind: Walser+Co.AG, Wald; Varioprint AG, Heiden; Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland, Cabana AG, Metrohm AG, Filtex AG (alle Herisau); Just AG, Knöpfel AG (beide Walzenhausen); Arcolor AG und Blumer Techno Fenster AG, (beide Waldstatt); Sanwald AG und Goba AG (beide Bühler) sowie RC Tritec AG, Teufen.