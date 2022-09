Gais feiert sein 750-jähriges Bestehen mit einem Fest

Jubiläum 750 Jahre Gais: Die Gemeinde ist zehn Tage in Feierlaune – das sind die Herausforderungen und Perspektiven für die nächsten Jahre Gais feiert seit Freitag sein 750-jähriges Bestehen. Während zehn Tagen wird ein reichhaltiges Programm geboten. Doch wie ist die Gemeinde überhaupt? Was zeichnet sie aus? Und: Was sind ihre Herausforderungen für die Zukunft? Astrid Zysset und Mea McGhee Jetzt kommentieren 02.09.2022, 19.00 Uhr

Gais liegt eingebettet zwischen Hirschberg, Sommersberg und Gäbris. Bild: Tobias Garcia

Katja Pantaleo-Palancon, OK-Präsidentin. Bild: PD

Gais feiert. Dieses Wochenende wird das 750-Jahr-Jubiläum unter dem Motto Begaistert begangen. Während zehn Tagen haben über 20 Vereine und mehr als 30 Gewerbebetriebe ein Programm auf die Beine gestellt, das über Musik, Sport und gemeinsames Hecken und Bäumepflanzen reicht. Einen Höhepunkt will Katja Pantaleo-Palancon, OK-Präsidentin, nicht benennen:

«Das ganze Fest ist ein grosses Highlight.»

Aufgrund der Pandemie konnten die Vorbereitungen nicht so früh starten wie ursprünglich geplant. Deshalb war die Organisation herausfordernd. Aber: «Um so motivierter konnten wir – als wir wieder durften – mit der Planung durchstarten und ein gemeinsames Programm auf die Beine stellen.» Rund 250'000 Franken lässt sich die Gemeinde das Fest kosten.

Zehn Tage voller Abwechslung Nach dem Eröffnungsabend vom Freitag, geht es am Samstag, 3. September, ab 10 Uhr mit dem Tag der Kinder und Jugend los. «Sportlicher Sonntag» lautet das Motto des 4. September. Am Montag gibt es einen Spielnachmittag und eine Märchenwelt. Am Dienstagabend trifft «Bassismist» Daniel Ziegler auf die Musikgesellschaft Gais. Höhepunkt des Mittwochs ist das Konzert «So oder so tönt Gais». Anlässlich des Abends des Sports ist am Donnerstag FCSG-Trainer Peter Zeidler zu Gast. Natur und Brauchtum stehen im Zentrum des 9. Septembers. Am Samstag folgt der Tag des offenen Gewerbes. Abschliessend gibt es am Sonntag, 11. September, einen Zmorgen und einen Gottesdienst. Alle Programmpunkte sind zu finden unter www.begaistert.ch. (mc)

Wirtschaftlich auf Augenhöhe mit Speicher

Vor allem die Geselligkeit sei es, welche das Leben in Dorf ausmacht. Das zumindest sagt Ernst Koller. Seit 18 Jahren steht er an der Spitze der Mittelländer Gemeinde und gilt damit als dienstältester Gemeindepräsident Ausserrhodens. «Wir haben sehr gute, aktive Vereine hier, in welche eine Menge Personen involviert sind.» Doch, was gefällt ihm besonders an seiner Gemeinde?

Ernst Koller, Gemeindepräsident Gais. Bild: Astrid Zysset

«Alles! Die Landschaft, das Handwerk, das Gewerbe, das Miteinander – einmal Gais, immer Gais.»

Er zumindest lebt nach dieser Prämisse, hat Jahrzehnte lang einen landwirtschaftlichen Betrieb hier geführt. Nebenbei hat er sich für die Geschicke von Gais engagiert. Und diese Entwicklung kann sich sehen lassen. Zu seinem Amtsantritt hatte die Gemeinde 18 Millionen Schulden, heute verfügt sie über ein Nettovermögen von 3500 Franken pro Einwohner. «Wir sind in gute Jahre reingekommen», so Koller. Und: Es hätte zahlreiche Schenkungen an die Gemeinde gegeben. Heute befinde sich Gais wirtschaftlich «auf Augenhöhe» mit Speicher. Ausruhen lässt sich auf diesem Erfolg allerdings nicht. Grosse Investitionen wie die 30 Millionen Franken in das neue Alterszentrum oder der Ausbau des Schulraumes aufgrund steigender Schülerzahlen stehen an.

Keine vereinte Mittelländer Gemeinde

Und was sind die Herausforderungen für die nächsten 750 Jahre? Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten: Die Gemeindefusionen. Koller sieht diese kritisch. Die Identifikation mit der eigenen Gemeinde gehe damit in seinen Augen verloren. Darum kämpft er erpicht gegen den regierungsrätlichen Vorschlag, welcher vorsieht, alle Mittelländer Gemeinden zusammenzufassen. «Ich möchte auch noch 800 Jahre Gais feiern können», so Koller lächelnd. Doch vorerst stehen die Festivitäten zum 750-Jährigen an. Auf diese freut er sich schon sehr. Mit einem Augenzwinkern meint er, dass das Programm dermassen attraktiv sei, dass er Gefahr laufe, die vollen zehn Tagen am Fest zu sein. «Ich muss von Tag zu Tag schauen, welchem Anlass ich beiwohnen will.»

Der Ursprung des Namens «Gais»

Die 750 Jahre orientieren sich am Gründungsjahr 1272, als Gais erstmals urkundlich als «de Geis» erwähnt wird. Der Sprachhistoriker Stephan Sonderegger hat in seiner Veröffentlichung über die Orts- und Flurnamen von Ausserrhoden aufgrund sprachwissenschaftlicher Kriterien nachgewiesen, dass der Ortsname Gais vom Tiernamen «Geiss» nicht zu trennen ist. Er weisst darauf hin, dass dieser Tiername nicht nur auf die bekannte Art der Hausziegen bezogen werden kann, sondern vor allem auch auf die Wildziegen, wie Rehe, Gämsen und Steinböcke. Und solche seien besonders viel im heutigen Gemeindegebiet zu beobachten gewesen. Auf dem Gäbris, respektive Geissberg, sind heute noch vereinzelt Gämsen anzutreffen. Im Süden des Dorfes liegt der «Hirschberg» mit seinen grossen Waldungen, in welchem Hirsche heimisch sind.

Dorfplatz und Molkenkuren

Gais gilt als Gemeinde mit einem besonders schönen Dorfkern. Seit 1971 ist das Dorfbild von nationaler Bedeutung, und 1977 erhielt Gais den Wakkerpreis zugesprochen. Gemäss Auskunft von Gais Tourismus sei es vor allem die reformierte Kirche, welche die Besucherinnen und Besucher in ihren Bann zieht. Ohnehin hat der Anblick des Dorfplatzes schon manchen Besucher sowie Zeichner und Maler in Entzücken versetzt. Im Museum am Dorfplatz ist die 1972 gegründete «graphische Sammlung» untergebracht. Druckgrafiken und Aquarelle zeigen Ansichten des Dorfes zwischen 1750 und 1900, als in Gais das Molkenkurwesen blühte. Dieses fand um 1860 seinen Niedergang. Und noch eine Zäsur findet sich in der Dorfgeschichte: Am 18. September 1780 brach ein Feuer aus, das nahezu das ganze Dorf samt der Kirche verwüstete. Der Wiederaufbau wurde unverzüglich an die Hand genommen. Nur kurze Zeit später war er abgeschlossen.

Gais hat 1977 den Wakkerpreis für seinen schönen Dorfplatz erhalten. Bild: Tobias Garcia

Begegnungszone schaffen

«Dem Dorfplatz wurde stets Sorge getragen», sagt Thomas Künzle. Man habe sich aber auf den Lorbeeren des Wakkerpreises ausgeruht. Der Architekt ist in Gais aufgewachsen und hat hier seit elf Jahren sein Büro. Das Vorstandsmitglied des Ausserrhoder Heimatschutzes wünscht sich eine sorgsame Entwicklung der Dörfer. In seinen Augen könnte der Dorfplatz mit einfachen Mitteln, etwa einer einheitlichen Pflästerung, aufgewertet werden. «Schön wäre es, eine Begegnungszone zu schaffen und die Erdgeschosszonen zu beleben.» Heute sei der Platz zu sehr in unterschiedlich materialisierte und nutzungsspezifische Zonen gegliedert. Indem Begrenzungen aufgelöst und der Verkehr verlangsamt würden, gewänne der Dorfplatz an Qualität. Positiv wertet Künzle die Neueröffnung des Cafés auf dem Platz. Herausfordernd seien im Appenzellerland der Umgang mit der alten Bausubstanz und die Verdichtung gegen Innen. Viele Neubauten seien austauschbar, würden nicht miteinander kommunizieren. Wenig Gefallen findet der Architekt an den neuen Gebäuden an der Langgasse, die hin zum Dorfplatz führt. Künzle sagt:

Thomas Künzle, Architekt und Vorstandsmitglied des Ausserrhoder Heimatschutzes. Bild: PD

«Wichtig ist, dass bei Neubauten oder Sanierungen die Baukultur lesbar bleibt.»

Im Kleinen sieht er positive Beispiele in Gais und nennt gelungene Sanierungen und Optimierungen von Bauern- und Fabrikantenhäusern oder passende Anbauten. Das Dorf sei insbesondere wegen der Einbettung in die Landschaft lebenswert. Auch die Vereinsstruktur und das dörfliche Zusammenleben funktionieren in seinen Augen.

Gewerbebetriebe und Klinik

Gais, das einst Fabrikantenbetriebe der Stickereibranche beherbergte, zählt heute viele KMU in Dienstleistung und Gewerbe. Mehrere Holzbauunternehmen haben Strahlkraft über das Dorf hinaus. Grösster Arbeitgeber ist mit rund 300 Mitarbeitenden die Klinik Gais. Diese ist spezialisiert auf die Rehabilitation von Menschen mit Erkrankungen in verschiedenen Fachbereichen. Klinikdirektor Stefanos Vassiliadis lobt die Standortgemeinde für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit. Die Landschaft, die menschliche und herzliche Art der Gääser und vieler Mitarbeitenden aus der Region würden von den Patienten geschätzt.

Stefanos Vassiliadis, Direktor der Klinik Gais. Bild: PD

«Gais ist gut gelegen und landschaftlich wunderschön, das sind wichtige Aspekte in der stationären Rehabilitation. Die Patienten haben die Möglichkeit, sich in der Natur zu bewegen.»

Und die Nähe zu urbanem Raum helfe bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden. Mit dem öffentlichen Bistro und dem Hallenbad, das auch von den Schulen genutzt wird, ergeben sich Kontakte zur Bevölkerung.

Angenehmer Wohnort

Sterneköchin Silvia Manser vom Restaurant Truube ist in Gais aufgewachsen. Sie findet die Gemeinde als Wohnort sehr angenehm:

Silvia Manser führt mit ihrem Mann das Restaurant Truube. Bild: PD

«Man kann extrem gut vom Alltag abschalten, man findet Ruhe und gleichzeitig gibt es ein gutes Angebot für sportliche Aktivitäten.»

Für die Zukunft des Ortes hat sie klare Wünsche, nämlich, dass die Gemeinde unbedingt beachtet, dass sie auch attraktiv bleibt. Einen Pump-Track oder Bike-Trail könnte sie zudem ins Auge fassen. «Auch sollte sich die Gemeinde in den sozialen Medien noch stärker zum Ausdruck bringen und digitale Newsletter in die Haushalte schicken.»

Der Gaiser Künstler Hans Schweizer. Reto Martin

Künstler Hans Schweizer wird am Dorfjubiläum mitfeiern. Das weiss er bereits. Ihm gefällt an Gais, dass das Dorfbild intakt ist. Und sein Wunsch für die Zukunft? «Dass die Gemeinde nicht fusioniert.»

