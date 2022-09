50 Jahre J+S: Schulen und Vereine im Appenzellerland machen mit

J+S-Jubiläum Hüpfen, Werfen, Rennen, Socken aufhängen: Jugend+Sport bewegt auch 50 Jahre nach der Gründung Jugend+Sport wird 50 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums laden dieser Tage schweizweit Schulen und Vereine zu Sportevents ein. Am Sporttag der Schule Lutzenberg bewegen sich vom Kindergärtler bis zur Sechstklässlerin rund 90 Kinder. Auch der Ausserrhoder «Sportminister» macht mit. Mea McGhee 16.09.2022, 17.00 Uhr

Die Schulkinder aus Lutzenberg beim gemeinsamen Einlaufen. Bild: Mea McGhee

«Jetzt rennen wir zwei Minuten lang an Ort und Stelle», weist ein Knabe seine Schulgspänli an. Die Sechstklässler von Lutzenberg haben das Einlaufprogramm des Sporttags zusammengestellt. Dieser findet just am ersten von zwei Jubiläumstagen von Jugend+Sport (J+S) statt und zählt mit Regierungsrat Alfred Stricker und Roman Hasler, Leiter der Abteilung Sport, zwei prominente Gäste.

Auch sie beweisen Ausdauer und Beweglichkeit, ehe sie die Kinder bei der Arbeit an neun sportlichen Posten beobachten. So lange wie möglich an einer Reckstange hängen, den Tennisball weit oder zielgenau werfen, weit springen, seilhüpfen, sprinten oder querfeldeinlaufen, alles Aufgaben, welche die Schulkinder mit Elan und Freude absolvierten. Am meisten zu lachen gab es beim Posten «Socken aufhängen», einer eher unüblichen Disziplin. Es gebe wohl kaum ein Kind in der Schweiz, das nicht durch die Schule, einen Jugend- oder Sportverein in Kontakt mit J+S komme, sagte Alfred Stricker und lobte das Sportförderprogramm des Bundes.

Alfred Stricker, Vorsteher des Departementes Bildung und Kultur, wärmt sich auf ... Bild: Mea McGhee

... und startete eine Welle. Bild: Mea McGhee

Seit dessen Gründung 1972 hat sich J+S zum grössten Sportförderprogramm des Bundes entwickelt. Unter dem Motto «Seit 1972 – jung.sportlich.einzigartig» finden am 16. und 17. September die Schweizerischen Jubiläumstage statt. Schulen, Vereine und Verbände bieten ein vielseitiges Sportprogramm.

Sportforum im November Unter der Leitung des Kantons Appenzell Ausserrhoden und in Zusammenarbeit mit dem Innerrhoder Sportamt und der IG Sport Region Herisau wird am 11. November wiederum ein Sportforum durchgeführt. Im Zentrum des Abends im Lindensaal in Teufen steht das einzigartige nationale Sportförderprogramm Jugend+Sport, das sein 50-jähriges Jubiläum feiert.

Die Sportförderung in der Altersgruppe der Fünf- bis 20-Jährigen ist eine der Kernaufgaben des Bundesamts für Sport (Baspo). Der wichtigste und wirksamste Hebel ist das Sportförderprogramm J+S: Jährlich machen über 600’000 Kinder und Jugendliche aus allen Landesteilen in J+S-Kursen oder -Lagern mit, Zehntausende junge Menschen lassen sich zu Leiterinnen und Leitern oder zu Expertinnen und Experten ausbilden. Derzeit gibt es in der Schweiz über 100’000 Personen mit J+S-Leiteranerkennung. Seit der Gründung haben schätzungsweise gut eine Million Menschen eine J+S-Ausbildung durchlaufen. Aktuell deckt das Programm 85 Sportarten ab. Bundesrat und Parlament finanzieren J+S mit über 100 Millionen Franken pro Jahr.

«Du schaffst noch ein paar Sekunden», feuert Lehrer Martin Ruppaner einen Schüler an. Bild: Mea McGhee

28 Sportarten in Ausserrhoden

In Appenzell Ausserrhoden wurden vom Bund im Jahr 2021 gut 418'000 Franken an Vereine und Verbände ausbezahlt. Subventioniert werden gemäss Roman Hasler Trainings von Kindern und Jugendlichen sowie Lagertage. Mit etwas über 100'000 Franken ging der grösste Beitrag an den Bereich Lagersport/Trekking, der oft von Jugendorganisationen wie Pfadi, Blauring, Cevi oder Jungwacht angeboten wird. Mit gut 66'600 Franken wurden die Fussballvereine unterstützt, gefolgt vom Turnen mit knapp 62'000 Franken. Gelder flossen an insgesamt 28 Sportarten von Allround über Trampolin bis Volleyball. 1279 Mädchen und Knaben haben Angebote in der Sportart Turnen besucht, die zweitgrösste Gruppe bilden die Fussballerinnen und Fussballer mit 889 Kindern. Auch kleinere Gruppen führen Trainings unter dem Dach von J+S durch, etwa Armbrustschiessen mit sechs Teilnehmenden, Gewehr (5), Judo (6) oder Orientierungslauf (12).

Socken aufhängen, eine ungewohnte Disziplin. Mea McGhee

Vereine laden zu Schnuppertrainings ein

Nachdem am Freitag einige Schulen ein sportliches Programm auf dem Stundenplan hatten, bieten anlässlich von 50-Jahr-J+S am Samstag verschiedene Vereine im Appenzellerland die Möglichkeit, reinzuschnuppern. So laden etwa die Herisauer Karateschule Seiwakan, der Tennisclub Herisau oder der Bogensportclub Gais zu einem Training ein. Der FC Appenzell begrüsst das Publikum zu einem Tag voller Meisterschaftsspiele von den Junioren E bis zu den Erstligistinnen. Auch Jugendorganisationen wie die Pfadi Maurena Appenzell sind Teil der grossen J+S-Familie.

Weitere Informationen unter: www.seit1972.jugendundsport.ch