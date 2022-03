Jörg Schmid kandidiert für den Urnäscher Sitz im Kantonsrat

Wahlkampf in Urnäsch Ein Mann mit Ecken und Kanten: Jörg Schmid aus Urnäsch kandidiert für den Kantonsrat Nach dem Rücktritt von Kantonsrat Iwan Schnyder wird in Urnäsch ein Sitz frei. Für diesen kandidieren die ehemalige Gemeinderätin Patricia Ulmann wie auch der selbstständige Schmied Jörg Schmid. Wir stellen beide kurz vor. Heute: Jörg Schmid. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 23.03.2022, 11.50 Uhr

Jörg Schmid findet, dass sich das Abstimmungsverhalten der Gemeinde Urnäsch mit seiner Haltung deckt. Darum erachtet er sich als geeignete Volksvertretung im Kantonsrat. Bild: Astrid Zysset

Es dauert eine Weile, bis deutlich wird, dass er wirklich gewählt werden möchte. Jörg Schmid antwortet auf die Frage hin, warum er für den Kantonsrat kandidiert, mehrfach, dass es ihm darum gehe, den Wählerinnen und Wählern eine Auswahl zu bieten. «Es freut mich, wenn ich gewählt werde. Wenn es aber nicht klappt, dann verändert es mein Leben nicht gross», so Schmid. Aufgrund des Rücktritts von Iwan Schnyder wird in Urnäsch ein Sitz im Kantonsrat frei. Neben Jörg Schmid (SVP) kandidiert auch Patricia Ulmann (FDP). Die Wahl ist am 3. April.

Schmid hat sich denn auch eher kurzfristig für eine Kandidatur entschieden. Er fragte bei der SVP nach, ob sie einen Kandidierenden hätten. Nach deren Verneinung stellte sich Schmid zur Verfügung. Und plötzlich wird er erkennbar, sein Wille, die Wahl auch wirklich für sich zu entscheiden. Denn: «Unternehmerisches und gewerbliches Denken sowie Handeln fehlen überall, auch im Kantonsrat. Das würde ich mitbringen.» Zudem möchte sich der Urnäscher für weniger Staatsregulierung und gegen einen «falschen Veränderungswillen» einsetzen.

Gläubig und konservativ

Er sei ein Ur-Appenzeller, so Schmid. Veränderungen werden mit Bedacht angegangen. «Aktuell wird zu viel geändert», so der 57-Jährige. Eine Verfassung ohne Gott stosse ihm genauso sauer auf wie die «Ehe für alle» oder der Zivildienst als Ersatz für die Wehrpflicht. Schmid bezeichnet sich als gläubig und konservativ. Diese Werte gelte es in seinen Augen beizubehalten. Zugleich beschreibt er sich als weltoffen, war er doch für verschiedene Industriekonzerne schon auf der ganzen Welt unterwegs.

«Am schlimmsten ist die Weltoffenheit jener, die nie in der Welt draussen waren.»

Jörg Schmid betreibt in Urnäsch eine kleine Schmiede und ist Teilzeit als Dozent an der Höheren Fachschule (ZbW) in Abtwil tätig. Zeitlich liessen sich diese Tätigkeiten gut mit dem Amt eines Kantonsrates vereinbaren. Er sei zudem ein «speditiver Leser», gibt der Urnäscher an. Er sei es gewohnt, Unterlagen effizient durchzuarbeiten. Doch ist er auch diskussionsbereit? «Faule Kompromisse gibt es bei mir nicht. Von einer anderen Meinung lasse ich mich gerne überzeugen; wenn denn gute Argumente vorhanden sind.» Zu den aktuellen Herausforderungen auf kantonaler Ebene zählt Schmid die Finanzen wie auch den Fusionsgedanken. Gegen Letzteren stellt er sich nicht quer, wenn der Wille zur Zusammenarbeit von unten kommt.

Ein Kandidat mit Ecken und Kanten

«Urnäsch ist eine Gemeinde, die nicht zu allem Ja und Amen sagt. Und ich bin ein Urnäscher durch und durch.» Zusammen mit seiner Frau wohnt Schmid im ehemaligen Restaurant Rössli etwas ausserhalb des Dorfkerns. Was in der Gemeinde aber vor sich geht, das hat Schmid genau im Blick. An jeder öffentlichen Orientierung sei er es, der aufsteht und kritische Fragen stellt. Gegen die Schliessung der Poststelle weibelte er gar im Dorf und sammelte Unterschriften. Ein politisches Amt hatte er jedoch nie inne. Seine Wahlen in die Kommissionen oder die GPK seien bewusst verhindert worden, ist Schmid überzeugt. «Ich bin, wie ich bin. Ich polarisiere, ich habe Ecken und Kanten. Das gefällt nicht allen.» Für das Gemeinwohl hat er sich stattdessen in Vereinen und anderen Organisationen wie der Feuerwehr oder in der Hydrantenkorporation engagiert. Und: Ein Vorteil habe es, dass er politisch noch nicht in Erscheinung getreten ist, so der 57-Jährige: «Ich bin unverfilzt. Wer mich wählt, weiss, was er bekommt.» Mit Schnyders Rücktritt wird eigentlich ein FDP-Sitz frei. Darauf angesprochen, kontert Schmid, dass Urnäsch eher eine SVP-Gemeinde ist. «Wenn ich das Abstimmungsverhalten der Gemeinde in der Vergangenheit begutachte, deckt sich dieses mit meiner Haltung. So gesehen, wäre ich vielleicht eine gute Urnäscher Volksvertretung im Kantonsrat.»

