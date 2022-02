Für Ausserrhoder Kantonsärztin ist die Pandemie nicht vorbei

Coronamassnahmen Ist die Pandemie vorbei? Ausserrhoder Kantonsärztin Franziska Kluschke ist der Meinung: «Jetzt schon das Ende zu verkünden, kommt verfrüht» Der Bundesrat hebt Quarantäne und Home-Office-Pflicht auf. Er prüft zudem die Abschaffung der anderen Coronamassnahmen. Ist die Pandemie also vorbei? Die Ausserrhoder Kantonsärztin Franziska Kluschke verneint. Im Interview spricht sie zudem über die Rückkehr von Delta, die vierte Impfung und warum Impfen wichtig bleibt. David Scarano Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Die Ausserrhoder Kantonsärztin Franziska Kluschke: «Die Lage ist besser, als sie hätte sein können, man kann sie aber nicht als entspannt bezeichnen.»

Im Dezember richtete der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer einen dringenden Appell an die Bevölkerung, die Massnahmen einzuhalten. Er sagte, die Coronasituation sei besorgniserregend. Nun ist nicht so schlimm gekommen. War die Warnung in dieser Form übertrieben?

Franziska Kluschke: Es ist wichtig, sich noch einmal den damaligen Stand des Wissens vor Augen zu führen. Omikron trat Ende November erstmals in Südafrika auf und wurde von der WHO als besorgniserregende Variante eingestuft. Zahlreiche Mutationen liessen vermuten, dass die neue Virusvariante die in der Bevölkerung bis dahin durch Impfungen oder durchgemachte Erkrankungen erworbene Teilimmunität unterlaufen könnte.

Es war schwer, vorherzusagen, wie gefährlich das sich sehr rasch ausbreitende Virus sein würde. Wenn wir die Ausbreitungsgeschwindigkeit betrachten, dann war die Warnung absolut berechtigt. Hätte Omikron nur annähernd so häufig schwere Verläufe ausgelöst, wie es beispielsweise während der Deltawelle zu beobachten war, dann hätten wir eine ganz andere Lage. Wir haben es dank der Massnahmen auch geschafft, die Ausbreitung etwas zu verlangsamen und insbesondere Risikogruppen gezielt zu schützen.

Wie ist die Lage derzeit in Appenzell Ausserrhoden?

Die Lage ist besser, als sie hätte sein können, man kann sie aber nicht als entspannt bezeichnen. Das Risiko, sich mit Corona anzustecken, ist derzeit so hoch wie noch nie und der Höhepunkt der aktuellen Welle ist noch nicht überschritten. Die befürchtete Überlastung des Gesundheitssystems ist glücklicherweise trotz der hohen Infektionszahlen ausgeblieben. Spitäler und Personal sind aber auch in der aktuellen Welle weiterhin stark gefordert, nicht nur aufgrund hospitalisierter Patienten, sondern auch durch krankheitsbedingte Ausfälle der Mitarbeitenden.

Die Ansteckungszahlen sind in der ganzen Schweiz hoch. Für viele Politikerinnen und Politiker ist die Pandemie dennoch bald vorbei. Teilen Sie diese Ansicht?

Aus epidemiologischer Sicht ist die Pandemie noch nicht vorbei. Man kann auch nicht an einem Punkt einfach sagen, heute ist sie zu Ende und ab morgen sind wir in einer Endemie. Dazwischen liegt eine mehr oder weniger lange Übergangsphase. Aktuell sehen wir noch immer eine weltweite Ausbreitung des Virus, der Zugang zu Impfstoffen ist global ebenfalls nicht überall gewährleistet und die damit verbundenen hohen Infektionszahlen befördern die Entstehung neuer Varianten. Auch in der Schweiz sind noch zu viele Personen nur unzureichend gegen Corona geschützt, als dass man von einem stabilen endemischen Zustand sprechen könnte.

Jetzt schon das Ende der Pandemie zu verkünden, kommt also verfrüht. Aber wir sind klar weiter als vor zwei Jahren. Viele Personen weisen dank der Impfungen und oder nach Infektionen eine Teilimmunität auf. Dies hat dazu geführt, dass wir bereits heute weniger schwere Verläufe sehen. Wir sind auf dem Weg zu einer Grundimmunität in der Bevölkerung, die die Menschen dazu befähigen wird, mit dem Virus umzugehen. Wie schnell wir diesen Zustand aber erreichen werden, dazu gibt aber noch einige Unklarheiten.

Eine Virologin sagte kürzlich, es sei absolut möglich, dass nach dem Abflachen der aktuellen Welle Delta zurückkomme. Wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario?

Das ist schwer abzuschätzen. Es gibt erste Antikörperstudien, die zeigen, dass eine durchgemachte Omikroninfektion nicht unbedingt gegen Delta schützt. Es ist also möglich, dass sich Delta nochmals ausbreitet. Wie stark die Verläufe dann wären, wissen wir aber nicht. Es ist auch möglich, dass weitere Varianten entstehen.

Was passiert, wenn eine neue Variante auftritt? Fängt alles wieder von vorne an?

Wir können nicht vorhersagen, wann und wie sich das Virus weiterentwickeln wird. Wir haben aber gesehen, es kann sich unter dem aktuell herrschenden Mutationsdruck und der weltweiten Ausbreitung rasch verändern. Es sind schnell besser übertragbare Varianten aufgetaucht und solche, die wie Omikron die bereits erworbene Immunität teils unterlaufen können. Wir stehen aber nicht beim Punkt Null. Das Immunsystem reagiert bei jeder Exposition auf verschiedene Anteile des Virus. Neben spezifischen Antikörpern, die einige Zeit nach Impfung oder Infektion wieder abfallen, spielt vor allem die zelluläre vermittelte Abwehr eine wichtige Rolle für einen dauerhaften Schutz gegen Coronaviren. Auch wenn der Studiennachweis für Omikron noch aussteht, können wir erwarten, dass die bereits erworbene Immunität so zwar nicht unbedingt vor Infektionen schützt, aber das Risiko für schwere Verläufe reduziert.

Zurück zur Schweiz: Kann man ab Mitte Februar tatsächlich alle Massnahmen aufheben, wie das der Bundesrat vorschlägt und viele Politiker fordern?

Das ist eine politische Entscheidung. Je radikaler und schneller wir die Massnahmen aufheben, umso mehr Ansteckungen werden wir zulassen. Im Moment haben wir, wie gesagt, wenig schwere Verläufe. Das Risiko besteht aber grundsätzlich weiter, bei gewissen Altersgruppen ist es deutlich höher. Bei Personen über 70 Jahre ist das Risiko trotz des priorisierten Impfzugangs derzeit 10- bis 20-mal höher als im Bevölkerungsdurchschnitt. Der Schutz der vulnerablen Gruppen ist daher sehr wichtig. Wenn Lockerungen kommen, ist das selbstverantwortliche Verhalten des Einzelnen entscheidend, um diese zu schützen. Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben. Wer Risikogruppen besucht, kann sich vorgängig testen.

Wie würden Sie entscheiden?

Momentan sind die Vorschläge des Bundesrats in Konsultation bei den Kantonen. In Appenzell Ausserrhoden berät der Regierungsrat in den Tagen darüber und entscheidet, welche Variante er bevorzugt. Es ist nicht an mir, dem Regierungsrat hier vorzugreifen.

Zu reden geben derzeit auch die Hospitalisationen bei Kindern. Sie sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Warum dies?

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Säuglinge und Kleinkinder im Rahmen von respiratorischen Infekten vorübergehend auf eine Behandlung im Spital angewiesen sein können. Dies kennen wir auch von anderen Erregern. Studien zeigen, dass Kinder aber nicht überdurchschnittlich schwer von Omikron betroffen sind, eher das Gegenteil. Im Moment gehen wir in der Schweiz davon aus, dass der Anstieg der Hospitalisationen und die Fallzahlen korrelieren. Das heisst, mehr Fälle führen zu mehr Hospitalisationen. Glücklicherweise sind die Verläufe in den meisten Fällen aber nicht schwer.

Wie gefährlich ist die Untervariante von Omikron BA.2? Wann erreicht diese die Schweiz?

In der Schweiz sind bereits einzelne Fälle aufgetreten. Ein Blick auf andere Länder zeigt, dass diese noch stärker ansteckende Untervariante einen zweiten Peak oder eine Verlängerung der aktuellen Infektionswelle verursachen könnte.

Die Massnahmen sollen gelockert werden, obwohl die Impfquote in der Schweiz und vor allem in Appenzell Ausserrhoden nicht besonders hoch ist. Man könnte nun meinen, die Impfungen seien überflüssig geworden.

Impfungen sind so wichtig wie eh und je. Wenn wir wirklich in den Zustand der Endemie kommen wollen, dann muss sich in der Bevölkerung eine solide Grundimmunität aufbauen können. Der sicherste Weg dazu führt über die Impfung. Wir haben immer noch einen zu grossen Anteil an Personen, die keine genügende Immunität aufweisen.

Es hiess immer, wir müssten mit dem Virus leben. Was steht uns noch bevor?

Es ist klar, das neue Coronavirus wird bleiben. Wir werden aufgrund des saisonalen Verlaufs voraussichtlich über die Sommermonate eine Phase der Entspannung erleben, die wir im optimalen Fall zur Vorbereitung nutzen, damit wir im Herbst und Winter auf die wiederaufflammenden Coronainfektionen gut gewappnet sein werden. Das Monitoring wird wichtig bleiben, um das Auftreten neuer problematischer Virusvarianten nicht zu verpassen. Es wird wohl auch eine vierte Impfung mit einem angepassten Impfstoff notwendig werden, ob für alle oder nur bestimmte Bevölkerungsgruppen ist aber noch unklar. Mit dem Virus leben, heisst, dass uns voraussichtlich auch in der nächsten Saison gewisse Massnahmen wie das Tragen von Masken sowie Abstand- und Hygieneregeln erhalten bleiben werden.

