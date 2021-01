Jakobsbad Hoffen auf neue Attraktion: Ehemaliger Lauftegglift wird nicht abgebrochen Der Skilift, der bis 2011 Wintersportler vom Jakobsbad auf die Lauftegg beförderte, steht noch immer in der Landschaft. Das soll sich gemäss den Verantwortlichen auch nicht so schnell ändern. Karin Erni 19.01.2021, 12.00 Uhr

Das Antriebsseil wurde mittlerweile entfernt. Masten und Fundamente stehen aber immer noch auf der Lauftegg. Bild: Karin Erni, 2016

An schneereichen Tagen ist der Parkplatz des Skilifts Alpsteinblick im Jakobsbad voll und zahlreiche Skifahrer schwingen den Hang hinunter. Nur 600 Meter weiter westlich steht ein weiterer Skilift. Der Lauftegglift befördert seit 2011 keine Wintersportler mehr. Das Drahtseil wurde demontiert. Stehen geblieben sind die Antriebsräder, Masten, Betonfundamente und Lifthäuschen.

Auf Nachfrage erklärt Thomas Bischofberger, Verwaltungsratspräsident der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG: «Der Skibetrieb am Kronberg ist damals eingestellt worden, weil die schneearmen Winter zugenommen haben. Wir haben uns daher auf das Seilbahngeschäft, den Schlittelbetrieb und die Erlebniswelt im Tal konzentriert.»

Könnte im Lauftegg-Gebiet dereinst eine weitere Freizeitattraktion entstehen? «Das wäre durchaus denkbar und auch zonenkonform», sagt Bischofberger. «Wir haben im Verwaltungsrat schon Verschiedenes angedacht, doch derzeit ist kein Projekt spruchreif.» Das Unternehmen habe viel investiert in den letzten Jahren, nun müsse zuerst eine Konsolidierung stattfinden, so Bischofberger weiter. «Es könnte aber ebenso gut passieren, dass wir die Anlage abbrechen und den Boden der Natur zurückgeben.»

Rechtlich kein Problem

Ruedi Ulmann, Bauherr Innerrhoden Bild: PD

Bei der bestehenden Skiliftanlage sei alles rechtens, bestätigt der Innerrhoder Bauherr Ruedi Ulmann auf Anfrage. «Die Bauten befinden sich in der Wintersportzone und sind zonenkonform. Auch wenn der Skilift nicht mehr benützt wird, profitiert er von einer Bestandesgarantie.» Falls sich der bauliche Zustand der Anlage in den nächsten Jahren jedoch extrem verschlechtern sollte, müsste der Lift allenfalls trotzdem abgebrochen werden, um Menschen und Natur nicht zu gefährden, so Ulmann weiter. «Jeglicher Rückbau ist bewilligungspflichtig. Dabei geht es auch darum, die korrekte Entsorgung der Materialien sicherzustellen und die naturgerechte Wiederaufforstung im sensiblen Lebensraum zu gewährleisten.»