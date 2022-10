Jahrmarkt «Ischtiige, Platz nee zor nöchschte Fahrt»: Buntes Treiben am Herisauer Jahrmarkt Trotz Absage der grössten Attraktion boten der Herisauer Warenmarkt und Jahrmarkt gute Stimmung und ein umfangreiches Angebot. Werner Grüninger 09.10.2022, 17.00 Uhr

Die Autoscooter waren bei allen beliebt. Bild: Werner Grüninger

Bei wechselhaftem Wetter und kühlen Temperaturen traf sich über dieses Wochenende Jung und Alt am Herisauer Jahrmarkt. Der Warenmarkt vom Sonntag und Montag fand erstmals auf dem Ebnet statt. Der Duft von gebrannten Mandeln, Magenbrot oder Zuckerwatte und die Klänge von Musik machten die Atmosphäre.

Die Kinder bestaunten das vielseitige Angebot von Spielsachen und bunten Ballonen in verschiedenen Formen. Die Besucherinnen und Besucher bummelten von Stand zu Stand, trafen Bekannte und hielten ein kurzer Schwatz. Dann ging es weiter.

Ein heilloses Durcheinander beim «Auto-Skooter»

Gross, bunt und laut waren die Vergnügungsbahnen. In der Mitte des Jahrmarktplatzes stand die «Auto-Skooter». Viele versuchten ihre Fahrkünste. Die einen, indem sie möglichst viele Fahrzeuge rammten, die andern, indem sie auszuweichen versuchten. So ergab sich immer wieder ein heilloses Durcheinander.

Die Achterbahn «Le Dragon» war bei Familien beliebt. Bild: Werner Grüninger

Bei Familien bereitete das Glaslabyrinth Freude, in dem man sich im Spiegel begegnete. Währenddessen wurden die Besucherinnen und Besucher beim Schüttelbecher «Tagada» durchgeschüttelt. Beim zweistöckigen Laufgeschäft «Allotria» war die Geschicklichkeit und das Gehen über Hindernisse gefragt. Beim «Super Looping» war die Kraft ausschlaggebend, um in die Höhe zu kommen. Die Bahnen brachten gemeinsam ein unruhiges, in allen Farben leuchtendes Lichtermeer hervor, das in der Dunkelheit besonders zur Geltung kam.

Abenteuerland für Kinder

Viel Betrieb herrschte bei den Schiessbuden und dem Bogenschiessen. Auch die beiden Festwirtschaften vom Club 80 und STV Herisau hatten nicht über mangelnden Betrieb zu klagen. Die Attraktion des Jahrmarktes, das Karussell «Freak» – 40 Meter hoch und bis zu 110 Kilometer pro Stunde schnell – musste wegen eines Defektes kurzfristig absagen.

Die Eltern rannten ihren Kindern hinterher, damit sie die Schützlinge nicht aus den Augen verloren. Die drei Kinderkarussell und Pony- und Eselreiten waren gut besetzt. Die Kinder fuhren im Kreis herum, hielten sich fest oder winkten ihren Eltern. Die Fahrt brachten die Eltern immer wieder in Verlegenheit, denn keines der Kinder wollte absteigen. Besonders geeignet für die ganze Familie war die «Le Dragon» vor der Chälblihalle, eine Achterbahn «en miniature», die in schneller Fahrt mit dem Drachen um Kurven, über Tal und Berge führte.

Vielseitiger Warenmarkt

Als seit Jahren bewährt durfte auch der Warenmarkt am Sonntag und Montag bezeichnet werden. Angrenzend an die Budenstadt präsentierten über 40 Marktfahrer auf der Rundbahn Ebnet ein abwechslungsreiches und vielseitiges Warenangebot. Die Auswahl reichte von Schmuck über Spielwaren aller Art, Süssigkeiten, Textilien und Kerzen, bis hin zu Musikkassetten oder diversen kulinarische Spezialitäten. Dicht belagert waren auch die verschiedenen Verkaufsstände mit Spielwaren und Nippsachen.

Jahrmarkt bleibt Jahrmarkt, mit all dem Zauber und seinen Köstlichkeiten. Die Herrlichkeit des Anlasses war am Sonntag um 18 Uhr vorbei. Dem einen ist es recht, der andere findet es schade. Der Warenmarkt ist am Montag noch geöffnet.