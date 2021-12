Jahreswechsel Mit Schellen, Zauren und viel Publikum ins neue Jahr: Das lange Warten auf die Silvesterchläuse hat ein Ende Nach coronabedingter Pause im Vorjahr sind die Silvesterchläuse im Appenzeller Hinterland und Teilen des Mittellandes am Freitag wieder losgezogen. Auswärtige Gäste leisten dem Appell der Regierung grösstenteils Folge, dem beliebten Brauch fernzubleiben. In Herisau ist der Publikumsaufmarsch dennoch gross. Mea McGhee Jetzt kommentieren 31.12.2021, 15.51 Uhr

Frühmorgens um fünf im Herisauer Rohren. Mit beleuchteten Hauben und Hüte nimmt der Schuppel das erste Zäuerli. Bild: Ramona Koller

«Berührend und wunderschön», beschreibt die Kollegin den Moment, frühmorgens um 5 Uhr auf einem Bauernhof im Herisauer Rohren. Ein Schuppel schönwüester Silversterchläuse mit beleuchteten Hauben und Hüten steht im Dunkeln zusammen und stimmt das erste Zäuerli an. Es sind intime Momente wie diese, die den traditionellen Silvesterbrauch einzigartig machen.

Im vergangenen Jahr war es den Silvesterchläusen wegen der Pandemie untersagt, ihren Brauch zu leben. «Umso grösser wird die Freude sein, wenn ich am 31. Dezember das Groscht anziehe und unterwegs bin», sagte ein Mitglied des Teufner Muldenschuppel am Vortag. Lange war ungewiss, ob das Silvesterchlausen dieses Jahr erlaubt sein wird, schliesslich gab die Ausserrhoder Regierung grünes Licht, mit der Bitte an Auswärtige, diesmal nicht ins Appenzellerland zu kommen.

Das Rollenweib geht voran

Mit den ersten Sonnenstrahlen ist der Muldenschuppel im Teufner Schlatterlehn unterwegs. Bild: Mea McGhee

Der Vorrolli schreitet über das Land. Bild: Nevin McGhee

Wunderbar auch der Moment bei Sonnenaufgang im Teufner Schlatterlehn. Die wenigen Spaziergänger lauschen gebannt, doch vorerst sind nur die Schellen und Rollen eines Schuppels von der anderen Talseite her zu hören. Doch mit den ersten Sonnenstrahlen, die es über den Hügel schaffen, taucht oberhalb der Chalberweid ein Rollenweib auf. Es führt besagten Muldenschuppel auf seinem Strich an. Die acht schönen Silvesterchläuse sind in Bühler losmarschiert. Ein viertes und letztes Mal sind sie mit dem Sujet «Appenzeller Kalender» unterwegs. Im neuen Jahr werden sie in stundenlanger Arbeit neue Hauben und Hüte gestalten.

In Hauben und Hüten steckt viel Arbeit. Bild: Mea McGhee

Da sie in ihrem Groscht keine Mobiltelefone mittragen, haben die Mitglieder des Schuppels ihre Covid-Zertifikate sowie Ausweiskopien im Vorfeld bei den Restaurants, die sie auf ihrer Tour besuchen, hinterlegt. Da sie dieses Jahr nicht wie sonst üblich zur Mittagszeit im Dorfzentrum von Teufen sein müssten, hätten sie ihren Strich – sprich die Marschroute – anders gestaltet als sonst.

Der Hausbewohner lauscht dem Zäuerli. Bild: Mea McGhee

Unterdessen ist der Vorrolli bei einem Haus angekommen. Die Schelli und der Nachrolli folgen und stellen sich im Kreis auf. Die Schellenklänge verklingen, es übernehmen die Stimmen der Männer. Der Hausbewohner und die Spaziergänger lauschen dem Zauren. Der mehrstimmige Gesang geht direkt ins Herz. Zwischen den Zäuerli erhalten die Silversterchläuse ein Getränk. Mit einem Händedruck für die Umstehenden und den Worten «e guets Neus» machen sich die Chläuse wieder auf den Weg.

Viele Leute im Dorf

In der Herisauer Oberdorfstrasse wollen alle einen Blick auf den Schuppel werfen. Bild: Mea McGhee

Im für den Verkehr gesperrten Dorfzentrum von Herisau müssen sich die zahlreichen Leute bis in den frühen Nachmittag gedulden, ehe zwei Schuppel ihren Weg hierher finden. Man hält hier einen Schwatz, wünscht einer Bekannten einen guten Rutsch, geniesst etwas zu essen oder zu trinken von einem der Stände oder einfach die Wärme und den Sonnenschein auf einem Mäuerchen sitzend.

Mit gebührendem Abstand lauscht das Publikum vor der Chälblihalle dem Zauren. Bild: Mea McGhee

Die Chläuse bahnen sich derweil ihren Weg durch die Menge – sie ist kleiner als auch schon, aber dennoch beachtlich. Auch hier freuen sich die Menschen über die liebevoll gestalteten Sujets auf den Hüten und Hauben – und über die guten Wünsche für 2022. Zu hören ist hauptsächlich einheimischer Dialekt. Der Appell der Ausserrhoder Regierung an die auswärtigen Gäste, dem Chlausen für einmal fern zu bleiben, trägt grösstenteils Früchte.

