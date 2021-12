Das macht 2021 im Appenzellerland Schlagzeilen im Bereich Kultur

Jahresrückblick 2021 Appenzellerland Diese kulturellen Ereignisse haben 2021 im Appenzellerland für Schlagzeilen gesorgt: Kulturpreisträger, Late-Night-Show und Finanzhilfen Kabarettist Simon Enzler und Fotograf Mäddel Fuchs erhalten die Kulturpreise von Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden. Nach dem Lockdown erwacht im Sommer das kulturelle Leben. Mea McGhee 29.12.2021, 12.00 Uhr

Fotograf Mäddel Fuchs wird mit dem Ausserrhoder Kulturpreis ausgezeichnet. Filmproduzentin Ruth Waldburger erhält den erstmals verliehenen Anerkennungspreis. Bild: Hannes Thalmann

Die Coronapandemie trifft die Kulturschaffenden hart. In Ausserrhoden werden jene, die durch den Raster der staatlichen Finanzhilfen fallen, durch eine schweizweit einzigartige Lösung, den Nothilfefonds, unterstützt. Der Fonds wird durch Mittel von fünf Ausserrhoder Stiftungen gespeist. Bis Ende Oktober gingen 40 Gesuche ein, 13 mussten abgelehnt werden.

Ab Februar können Kulturschaffende im Appenzellerland zudem Finanzhilfe für coronabedingte Ausfälle beantragen. Gemäss Covid-19-Kulturverordnung des Bundes sind Gesuche auf 100’000 Franken limitiert.

Agathe Nisple und Ursula Badrutt kuratieren den Kunstparcours «weiter gehen» anlässlich des Projekts Buch-Kunst-Fest «Kleiner Frühling» in Appenzell. 16 Kunstschaffende präsentieren ihre Werke im Dorfkern Appenzells.

Simon Enzler erhält den Innerrhoder Kulturpreis. Bild: Daniel Ammann

Der Kabarettist und Satiriker Simon Enzler wird mit dem Innerrhoder Kulturpreis geehrt. Die Stiftung Pro Innerrhoden verleiht diesen höchsten Preis im Kanton für Kulturschaffende. Enzler ist der jüngste Preisträger.

Ausserrhoder Kulturpreisträger: Fotograf Mäddel Fuchs. Bild: Benjamin Manser

Der Fotograf Mäddel Fuchs aus Speicher erhält den Ausserrhoder Kulturpreis. Filmproduzentin Ruth Waldburger wird mit dem erstmals verliehenen Anerkennungspreis geehrt.

Der Urnäscher Schauspieler Philipp Langenegger dreht seinen ersten Film. Der Krimi «Austerlingen – überall und nirgendwo» erzählt die Geschichte eines Journalisten, der sich mit dem Mord an einer Serviertochter konfrontiert sieht, der über 50 Jahre zurückliegt. Das Drehbuch stammt von der Gaiserin Anita Glunk.

Ende September feiert Langeneggers «Appenzeller Late Night Show» in der Alten Stuhlfabrik in Herisau Premiere.

Am Festival «Klang Moor Schopfe» werden elf Scheunen im Gaiser Hochmoor zu Schauplätzen audiovisueller Kunst. Initiator der Ausstellung, die zum dritten Mal stattfindet, ist der Musiker Patrick Kessler.

Letzte Probe des Engel-Chörli Appenzell am 11. August 2021. Bild: Tobias Garcia

Das Engel-Chörli Appenzell hört nach über 40 Jahren auf. Am 27. August gibt die Formation in der Pfarrkirche St.Mauritius in Appenzell das letzte Konzert.

Die Präsidentin des Appenzeller Volkskunde-Museums Stein, Madeleine Messmer, legt ihr Amt im September per sofort nieder. Vizepräsident Charles Lehmann führt die Geschäfte interimistisch.

Kurt Fröhlich zeigt in seinem neuen Figurentheatermuseum in Herisau das Stück «Hans im Glück». Die Vorbereitungsarbeiten dauerten eineinhalb Jahre.

Die Stiftung Pro Innerrhoden feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Seit 199 betreibt sie das Museum Appenzell. Zum Jubiläum lädt sie zur Führung durchs Sammlungsdepot mit 30’000 Objekten und Fotografien. Mit dem Kultur- und mit dem Anerkennungspreis ehrt die Stiftung herausragende kulturelle Leistungen.

Das Heiden Festival wird vom Frühling auf Ende Oktober verschoben. Verschiedene Formationen musizieren und laden zum Zuhören und Tanzen ein.

Der mit 10’000 Franken dotierte Werkbeitrag der Innerrhoder Kulturstiftung geht an den 33-jährigen Künstler Marc Norbert Hörler. Sein Projekt «occult words diffusing remembrance of a secented future » überzeugt die Jury.

Neun Kulturschaffende erhalten in Appenzell Ausserrhoden einen Werkbeitrag. Das Stipendium für «Artist in Residence» geht an Karin Karinna Bühler (rechts). Bild: Astrid Zysset

In Ausserrhoden werden von 36 Eingaben neun Projekte von Kunstschaffenden mit einem Werkbeitrag in der Höhe von je 10’000 Franken ausgezeichnet. Bildende Kunst: Caroline Ann Baur, aufgewachsen in Gais; Lika Nüssli, Bürgerin von Speicher; Wassili Widmer, Gais. Sparte Musik: Mario Castelberg, Grub; Joel Schoch, aufgewachsen in Schwellbrunn. Sparte Film: Geena Gasser, Wolfhalden. Sparte Literatur, Tanz und Theater: Mara Natterer, Trogen, Nora Brägger, aufgewachsen in Speicher; Simon Froehling, Bürger von Walzenhausen. Der Stiftungsrat vergibt ein «Artist in Residence»-Stipendium an die in Trogen wohnhafte Künstlerin Karin Karinna Bühler.

Der Appenzeller Christian Hersche arbeitet seit sechs Jahren als Artdirector für eine japanische Kleiderkette in Paris. Im November erhält der 32-Jährige einen Förderpreis der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK).