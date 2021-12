Jahresrückblick 2021 Appenzellerland Das hat 2021 in Appenzell Innerrhoden für Schlagzeilen gesorgt: Wahlen, Spitalschliessung und Jagdknatsch Im zweiten Teil des Jahresrückblicks steht das politische Geschehen in Appenzell Innerrhoden im Zentrum. Die Landsgemeinde konnte wegen Corona zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden. Mea McGhee 27.12.2021, 12.00 Uhr

Das Spital Appenzell schliesst Ende Juni seine Bettenabteilung. Bild: APZ

Am 21. Dezember haben 56,32 Prozent der Innerrhoder Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten. Das ist der tiefste Wert aller Kantone. Vollständig geimpft sind 55,45 Prozent und geboostert sind 18,03 Prozent. Insgesamt sind seit Pandemiebeginn im Kanton 2998 Personen an Covid-19 erkrankt. 63 Personen wurden im Spital behandelt und 21 Menschen sind an den Folgen der Krankheit gestorben.

Im Gesundheitszentrum Appenzell könnten ein Hospizbereich und ein Angebot in der Übergangspflege geschaffen werden. Die Standeskommission und der Verwaltungsrat des Spitals haben dazu einen Bericht erarbeitet. Ende Januar verlangt die Baukommission des Grossen Rats Anpassungen in Bezug auf den Verzicht auf den Spitalneubau. Die Standeskommission lehnt den Rückweisungsantrag ab. Im ausserordentlichen Urnengang, der anstelle der Landsgemeinde im Frühling durchgeführt wird, besiegeln die Innerrhoder schliesslich das Aus für das Projekt AVZ+. Dafür wollte der Kanton 41 Millionen Franken aufbringen.

Die Standeskommission stellt für die Härtefall-Unterstützung aufgrund der Pandemie einen maximalen Beitrag von 3,5 Millionen Franken zur Verfügung. Ebenfalls können Bundesgelder von rund 1,9 Millionen Franken eingesetzt werden.

Die Staatsanwaltschaft ficht den Freispruch des ehemaligen Innerrhoder Staatsanwalts Herbert Brogli an. Dieser war fast zehn Jahre nach dem Unfalltod eines Lehrlings in einer Appenzeller Autogarage vom Bezirksgericht vom Vorwurf der Begünstigung freigesprochen worden. Das Kantonsgericht hebt den Freispruch in Vorinstanz gegen Brogli auf und spricht ihn wegen mehrfacher Begünstigung schuldig.

Die Landsgemeinde und die Bezirksgemeinden können 2021 zum zweiten Mal in Folge nicht durchgeführt werden. Die Standeskommission erstellt eine Verordnung zum Abstimmungsprozedere.

Die Initiative Pro Windenergie wird zurückgezogen. Die Initianten unterstützen den Gegenvorschlag. Dieser wird am ausserordentlichen Urnengang angenommen. Der Kanton wird damit verpflichtet, rechtliche und planerische Voraussetzungen zu schaffen, damit in Innerrhoden mindestens 10 GWh jährlich elektrische Energie aus Windkraft erzeugt werden können.

Angela Koller, Präsidentin der Arbeitnehmervereinigung, wird im März von Stimmbürgern zur Wahl in die Standeskommission vorgeschlagen. Sie soll gegen Roland Inauen und Monika Rüegg Bless antreten. Koller lehnt eine Kandidatur ab.

Anonyme Gruppierungen wollen im April eine coronakonforme Landsgemeinde auf dem Bleiche-Areal in Appenzell durchführen. Eine Gruppe nennt sich «Freunde der Landsgemeinde». Es kommt aber nicht so weit.

Monika Rüegg Bless wird am ausserordentlichen Urnengang als Frau Statthalter wiedergewählt. Sie erhält 3172 Stimmen mehr als ihre Herausforderin Barbara Nef-Manser. Für Stephanie Bieri stimmen 81 Personen. Vorgängig waren Stimmen laut geworden, welche die Abwahl von Rüegg Bless forderten.

Roland Dähler wird regierender Landammann. Bild: APZ

Roland Dähler, bisher stillstehender Landammann, wird im ausserordentlichen Urnengang zum regierenden Landammann gewählt. Er übernimmt das Amt für zwei Jahre von Roland Inauen.

Die Stimmberechtigten sprechen sich an der Urne für die Ausarbeitung einer neuen Kantonsverfassung aus.

Theres Durrer wird Grossratspräsidentin. Bild: PD

Die Obereggerin Theres Durrer wird Grossratspräsidentin. Sie gehört im Rat der Bauernfraktion an und ist nicht Mitglied einer Partei.

Ende Juni schliessen die stationäre Abteilung sowie der Notfall am Spital Appenzell. Im Juli startet in den Räumlichkeiten des Spitals das Angebot Kurzzeit- und Übergangspflege (KÜP) mit sechs Betten. An drei Tagen pro Woche ist zudem das ambulante Versorgungszentrum geöffnet. Zum Gesundheitszentrum gehören das Alters- und Pflegezentrum, das Bürgerheim und das Torfnest in Oberegg. Der Rettungsdienst und der hausärztliche Notfalldienst stellen die Notfallversorgung sicher.

Gegen Bauherr Ruedi Ulmann und Jagdverwalter Ueli Nef gehen Ende August Strafanzeigen, eingereicht durch einen Jäger, wegen angeblicher Jagddelikte ein. Dem Jagdverwalter wird unter anderem Tierquälerei und Verletzung des Amtsgeheimnisses vorgeworfen. Ulmann wird beschuldigt, angeblich ohne Bewilligung und Berechtigung an einer Jagd im Banngebiet teilgenommen zu haben. Nef und Ulmann bestreiten die Vorwürfe.

In Innerrhoden kommt es dieses Jahr zu einem Knatsch um die Jagd. Bild: Pascal Linder

Ähnliche Vorwürfe von Seiten zweier freiwilliger Jagdaufseher gegenüber dem Jagdverwalter sind bereits vorher publik geworden. Die Standeskommission setzt einen unabhängigen Fachexperten ein. Dessen Untersuchung ergibt, dass es zu keinen strafbaren Handlungen oder fachlichen Versäumnissen gekommen ist. Die Standeskommission beendet die Zusammenarbeit mit den Jagdaufsehern auf Ende November. In der Folge ermächtigt sie unter Ausstand des betroffenen Regierungsmitglieds einen ausserordentlichen Staatsanwalt, die erforderlichen Abklärungen durchzuführen. Dieser wird prüfen und entscheiden, ob die Strafverfahren eröffnet werden. Strafverfahren gegen Mitglieder einer Behörde und Mitarbeitende der Verwaltung wegen behaupteter Taten, die mit dem Amt zusammenhängen, dürfen in Innerrhoden nur mit der Ermächtigung der Standeskommission geführt werden. Für Ueli Nef und Ruedi Ulmann gilt die Unschuldsvermutung.

Der Grosse Rat spricht sich im Herbst gegen einen Drei-Millionen-Kredit für ein flächendeckendes Netz aus Unterflurbehältern aus. Mit dem Projekt hätten in den kommenden acht Jahren 159 Unterflurbehälter gebaut werden sollen. Damit wird im inneren Landesteil grundsätzlich an der Strassensammlung des Kehrichts festgehalten.

Für Gegenvorschläge bei Wahlen an der Urne gibt es künftig wieder höhere Hürden. Der Grosse Rat hat die Verordnung über ausserordentliche Urnenabstimmungen angepasst. Demnach ist für einen Gegenvorschlag die Unterschrift von mindestens zehn Stimmberechtigten nötig.

Das Stimmvolk lehnt beim nationalen Urnengang im November das Covid-Gesetz ab. Nebst Innerrhoden gibt es einzig in Schwyz ein Nein.

Die Standeskommission weist die Fischereiverwaltung zur Einstellung aller Fischereibewirtschaftungsmassnahmen am Fählensee an. Der natürlich vorkommend hohe Phosphorgehalt limitiere die Lebensmöglichkeiten für Fische und andere Wassertiere. Eine nachhaltige Bewirtschaftung sei unter diesen Bedingungen nicht möglich.

Der Grosse Rat genehmigt den Baukredit von 38 Millionen Franken für die Erneuerung der Infrastruktur des Bürgerheims Appenzell. Die Standeskommission empfiehlt die Totalsanierung und Erweiterung durch einen Anbau.

Der Grosse Rat verabschiedet im Dezember den geänderten Entwurf des Jagdgesetzes mit vier statt drei Wildruhezonen. Im Gebiet Sonnenhalb soll eine Wildruhezone ausgeschieden werden, um der Wald-Hirsch-Problematik entgegenzuwirken. Nach einer Überprüfung der Organisation des Jagdwesens beschliesst die Standeskommission, die Bereiche Jagd und Fischerei beim Bau- und Umweltdepartement zu belassen.