JAHRESRECHNUNG URNÄSCH Urnäsch weist einen Besserabschluss von 700'000 Franken aus ‒ aber auch ein dickes Minus beim Wohn- und Pflegezentrum Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Urnäsch fällt aufgrund von Mehreinnahmen bei den Steuern deutlich besser aus als einst budgetiert wurde. Im Wohn- und Pflegezentrum Au resultiert jedoch ein Verlust. 03.05.2021, 17.00 Uhr

Gemeindepräsident Peter Kürsteiner (rechts) dankt Willi Urbanz für sein langjähriges Engagement in der Geschäftsprüfungskommission. Bild: PD

Die Jahresrechnung der Gemeinde Urnäsch weist einen grossen Wermutstropfen aus. Und zwar den Rechnungsabschluss im Wohn- und Pflegezentrum Au. In diesem resultierte im vergangenen Jahr aufgrund einer zu tiefen Auslastung und eines coronabedingten Mehraufwandes ein Verlust von 175'000 Franken. Was dies längerfristig für den Betrieb bedeutet, kann Gemeindepräsident Peter Kürsteiner auf Anfrage hin nicht abschätzen. «Es hängt ganz wesentlich davon ab, wie die Belegung des Wohn-und Pflegezentrums künftig ausfallen wird. Im Moment ist es relativ schwierig, neue Bewohner für das Heim zu finden.»

Die Rechnung für das Wohn- und Pflegezentrum ist eine sogenannte Spezialfinanzierung. Will heissen: Defizite werden über ein betriebsinternes Konto ausgeglichen. Auf die Jahresrechnung der Gemeinde hat der Verlust keinen unmittelbaren Einfluss.

Erfreuliche finanzielle Ausgangslage

Die Jahresrechnung 2020 von Urnäsch schliesst bei Ausgaben von 20,1 Millionen mit einem Einnahmenüberschuss von 390'000 Franken ab. Der Besserabschluss beträgt somit 700'000 Franken. Vorgestellt wurde die Rechnung der Bevölkerung im Rahmen einer öffentlichen Orientierungsversammlung. Und dort erläuterte Gemeinderat Iwan Schnyder die Hauptgründe für den guten Abschluss; zum einen seien dies die über dem Budget liegenden Steuereinnahmen und zum anderen drei nicht realisierte Strassenbauvorhaben.

Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde 1,5 Millionen Franken investiert. Die grössten Brocken sind die 959'000 Franken in den laufenden Neubau der Gemeindekanzlei sowie die Anschaffung eines Kombischleppers für den Forstbetrieb zum Preis von 460'000 Franken. Alles in allem, so das gemeinderätliche Fazit an der Orientierungsversammlung, präsentiert sich die finanzielle Situation Urnäschs erfreulich. Die Rechnung unterliegt bis zum 14. Mai dem fakultativen Referendum. Wird dieses nicht genutzt, gilt die Rechnung als genehmigt.

Chräg nimmt Gestalt an

Im Anschluss an die Rechnungspräsentation wurde auch über aktuelle Projekte informiert. So haben vor einigen Monaten die Stimmberechtigten dem Verkauf der Gemeindeliegenschaft Chräg an den Architekten Urs Weidmann zugestimmt. In Vertretung des neuen Besitzers informierte Chläus Hörler, der als Privatperson in der Jury für den Projektwettbewerb dabei ist, über «den Stand der Dinge». Angedacht sei der Bau einer Rehaklinik und aus einem Projektwettbewerb sei das Projekt der Zürcher Architekten Lüdi Müntener GmbH hervorgegangen. Jetzt werde die Detailplanung an die Hand genommen und in enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen Instanzen ein Projekt ausgearbeitet.

Kommissionsmitglieder verabschiedet

Auf das Ende des Amtsjahres 2020/21 treten in Urnäsch vier Behördenmitglieder zurück: Willi Urbanz, nach 14 Jahren Mitarbeit in der Geschäftsprüfungskommission, von 2016 bis 2021 als deren Präsident; Hansruedi Messmer, nach 26 Jahren Mitarbeit in der Umweltschutz-/Entsorgungskommission; Uschi Steingruber nach neun Jahren als Mitglied der Energiekommission; und Roman Forster nach acht Jahren als Sicherheitsdelegierter BfU. (asz)