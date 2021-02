interview Rektorin zum Jubiläum der Kantonsschule Trogen: «Ich bin stolz auf unsere Schule» Die Kantonsschule Trogen wird 200 Jahre alt. Im Interview erzählt die neue Rektorin Elisabeth Steger Vogt, warum dieses Jubiläum für sie etwas ganz Besonderes ist. Claudio Weder 01.02.2021, 05.00 Uhr

Elisabeth Steger Vogt ist seit Oktobert 2020 Rektorin der Kantonsschule Trogen. Bild: Claudio Weder

Was bedeutet Ihnen das Jubiläum der Kantonsschule Trogen?

Elisabeth Steger Vogt: Ich habe mich gefreut, dass ich als neue Rektorin gleich in einem solch denkwürdigen Jahr einsteigen darf. Für mich ist dieses Jubiläum etwas ungeheuer Wertvolles. Besonders spannend finde ich, dass das Gedankengut der Aufklärung zur Gründung der Kantonsschule Trogen führte. Sich mit dem geistigen Nährboden der Schule auseinanderzusetzen, empfinde ich als enorm inspirierend. Der aufklärerische Gedanke ist auch heute noch spürbar.

Das Festprogramm ist umfangreich. Welches Ziel verfolgen Sie mit den verschiedenen Aktivitäten?

Zum einen geht es darum, dass wir uns an die Traditionen erinnern, aus welchen die Schule erwachsen ist und welche auch heute noch von Bedeutung sind. Andererseits möchten wir eine Verbindung herstellen zu den Menschen, die Teil dieser Schule waren und jetzt prägende Mitglieder der Gesellschaft sind. Nicht zuletzt wollen wir aber auch den Blick in die Zukunft richten. Wir sind stolz auf unsere Schule und wollen das Jubiläumsjahr nutzen, um zu zeigen, wer wir sind und wohin wir gehen wollen. Ein schöner Nebeneffekt wäre es, wenn wir uns so sichtbar machen könnten, dass zukünftige Schülerinnen und Schüler Lust bekommen, Teil dieser Schule zu werden.

Die Coronapandemie erschwert die Programmplanung. Hält die Schule an der Durchführung des Jubiläumsjahrs fest?

Im Moment ist für uns klar, dass wir, wenn immer möglich, in diesem Jahr durchführen wollen, was wir können. Wir sind laufend am Planen, Umplanen und Neuplanen. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir den Auftaktsanlass im Mai wie auch das Festspiel im Sommer durchführen können.

Wie positioniert sich die Schule heute?

Die Kantonsschule Trogen ist traditionsgemäss ein Ort des Lernens, Forderns und Förderns. Sie ist aber nicht nur ein Bildungshaus, sondern eine Schule, in welcher die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden zentral ist. Einen hohen Stellenwert hat auch die Talentförderung in den Bereichen Musik, Sport und Bildnerisches Gestalten. Einen weiteren Schwerpunkt setzen wir bei den Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Was an der Kanti Trogen zudem schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat, ist politische Bildung und Mitbestimmung.

Wie will sich die Schule in Zukunft positionieren?

Gerade der letztgenannte Bereich soll in Zukunft noch mehr gepflegt werden. Unter anderem soll die Schülerorganisation ausgebaut werden. Den Schülerinnen und Schülern der Kantonsschule Trogen soll noch mehr bewusst werden, dass sie eine Stimme an der Schule haben und deren Entwicklung aktiv mitgestalten können. Zudem werden wir das Projekt Klimaschule starten. Dabei versuchen wir auf allen Ebenen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu sensibilisieren: Im Fokus stehen Themen wie erneuerbare Energien, Mobilität, Ernährung, Biodiversität, die Gestaltung des Campus oder der Umgang mit Ressourcen. Die Kanti Trogen soll zu einer Schule werden, an der Nachhaltigkeit nicht nur im Unterricht behandelt wird, sondern auch umgesetzt und gelebt wird.