Interview «Man kann nicht einfach hoffen, dass andere das Problem lösen»: HSG-Experte erklärt, warum es die Windenergie in Innerrhoden braucht Nimmt das Innerrhoder Stimmvolk am Sonntag den Gegenvorschlag zur Initiative Pro Windenergie an, könnte dies der Durchbruch für das Windenergieprojekt in Oberegg sein. Rolf Wüstenhagen, Energieexperte an der HSG, erklärt, warum es die Windenergie in Innerrhoden braucht – auch wenn der Kanton bei der Solarenergie schweizweit führend ist.

Claudio Weder 07.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei einem Ja zum Gegenvorschlag zur Initiative Pro Windenergie ist neu der Grosse Rat für die Richtplananpassung zuständig. Bild: Roger Grütter

Ist Innerrhoden nicht zu klein, um etwas zur Energiewende beitragen zu können?

Rolf Wüstenhagen ist Professor für Management Erneuerbarer Energien an der Universität St.Gallen. Bild: PD

Rolf Wüstenhagen: Damit die Energiewende gelingt, braucht es den Beitrag sowohl der grossen als auch der kleinen Kantone. Es ist wie beim globalen Klimaschutz: Es ist ein dringendes Problem und damit das gelöst werden kann, müssen alle etwas beitragen. Man kann nicht einfach hoffen, dass andere das Problem lösen.

Braucht Innerrhoden die Windenergie, damit die Energiewende gelingt?

Es braucht sowohl die Solar- als auch die Windenergie. Bei der Solarenergie ist Innerrhoden gemäss einer aktuellen Studie schweizweit führend, was die installierte Leistung pro Kopf anbelangt. Trotzdem werden erst fünf Prozent des Solarpotenzials ausgeschöpft. Mit zwei Windturbinen könnte man die Stromproduktion aus neuen erneuerbaren Energien auf einen Schlag verdoppeln. Für die Windenergie spricht aber auch die saisonale Diversifikation. Der Wind weht meist dann, wenn die Sonne nicht scheint. Windstrom ist also eine gute Ergänzung zum Solarstrom.

Reichen zwei Windräder in Oberegg aus?



Das Beispiel Oberegg zeigt, wie lange es dauert, solche Projekte zu realisieren. Von daher ist es sinnvoll, dass man diesen Schritt nun macht. Wichtig ist es, Erfahrungen zu sammeln und zu gegebener Zeit zu überlegen, welche nächsten Schritte man in Angriff nehmen möchte.

Ist Windenergie eine rentable Technologie?

In der Schweiz hat man noch nicht sehr viel Erfahrung in diesem Bereich. Aber in anderen europäischen Ländern ist Windenergie eine der günstigsten Energieformen überhaupt. Sie ist günstiger als Energie aus neuen Kohle- oder Atomkraftwerken. In der Schweiz sind die Baukosten zwar etwas höher, weil es sich meist um kleinere Projekte handelt. Doch sowohl die Technologien, die zum Einsatz kommen, als auch die Windverhältnisse sind vergleichbar mit jenen in Süddeutschland und Österreich.

Gegner der Windenergie sorgen sich um das Landschaftsbild. Sie befürchten Lärmemissionen oder Beeinträchtigungen der Gesundheit. Sind diese Ängste berechtigt?

Windturbinen verändern die Landschaft – das steht ausser Frage. Die übrigen Wahrnehmungen beruhen darauf, dass man noch wenig Erfahrung mit dem Thema hat. Wer schon einmal unter einer Windturbine stand, der weiss, dass diese weniger Lärm verursacht als etwa eine befahrene Strasse in der Nähe. Auch gibt es keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass Windturbinen zu Gesundheitsschäden führen können.



Zurück zur Sonnenenergie: Was macht Innerrhoden besser als andere Kantone?

Ländliche Kantone haben mehr Platz, um Energieprojekte zu realisieren. Im ländlichen Raum gibt es auch viele Scheunen und andere Gebäude mit grossen Dächern. Innerrhoden kann aber vor allem innovative Projekte vorweisen wie das Solarfaltdach beim Parkplatz der Kronbergbahn. Hier kommt zum Ausdruck, dass Innerrhoden traditionell eine unternehmerische Region ist, wo man auch spannende Sachen umsetzt.



Wie könnte man das Potenzial für Sonnenenergie noch besser ausnutzen?

Es gäbe in Innerrhoden zum Beispiel noch mehr Parkplatzflächen, die man mit Fotovoltaikanlagen ausrüsten könnte, zum Beispiel bei Supermärkten. Auch im Gewerbe- und Einfamilienhausbereich könnte man das noch mehr fördern, indem man Beratungen, auch mit finanziellen Anreizen, anbietet.

«Verschandelung des Landschaftsbildes»: Das sagen die Gegner des Windenergieprojekts

(wec) Die bevorstehende Abstimmung über den Gegenvorschlag zur Initiative Pro Windenergie hat die Diskussion über das Windparkprojekt der Appenzeller Wind AG in Oberegg neu entfacht. In Leserbriefen liefern sich Gegner und Befürworter einen erbitterten Schlagabtausch.

Als Gegenargument wird am häufigsten der Landschaftsschutz genannt. Auch die Standeskommission argumentierte mit dem Landschaftsschutz, als sie sich vor drei Jahren dagegen entschied, den Standort Honegg definitiv im Richtplan festzusetzen. An vorderster Front kämpft die IG Pro Landschaft gegen das Vorhaben. Die Windräder seien eine «Verschandelung» des Landschaftsbildes, heisst es. Ebenso werden negative Auswirkungen auf die Biodiversität sowie die Wasserquellen befürchtet.

Auch wird von den Gegnern die Rentabilität der Windkraftanlagen in Frage gestellt. Besser solle in den Ausbau der Solarenergie investiert werden, argumentieren sie. Zudem werden Bedenken geäussert wegen hoher Stromkosten, Lärmemissionen und Zufahrtsstrassen, die für den Bau errichtet werden müssen.

Auf der Befürworterseite wird argumentiert, dass mit dem Windenergieprojekt in Oberegg ein Beitrag zur Energiewende der Schweiz und zur Sicherung der einheimischen Energieproduktion geleistet werden könne. Mit dem Projekt in Oberegg könnten gemäss den Initianten jährlich rund 13,4 GWh elektrische Energie regional erzeugt werden, was den Stromverbrauch von rund 3000 Haushaltungen oder 12 Prozent des Innerrhoder Stromverbrauchs deckt. Die Initianten werben vor allem mit dem guten Standort. Windmessungen haben ergeben, dass gute Windverhältnisse in diesem Gebiet herrschen würden. Zudem würde die produzierte Energie im Land bleiben: Dies wäre gemäss Initianten ein wertvoller Beitrag zur Verringerung der Abhängigkeit vom Ausland.

Der Grosse Rat hat sich mit 42 Ja-Stimmen für den Gegenvorschlag ausgesprochen. Unterstützt wird er auch von der Rhode Kornberg Altstätten, die Eigentümerin des Bodens ist, sowie den Pächtern der Honegg. Auch die grossen Innerrhoder Parteien und Verbände haben die Ja-Parole herausgegeben.

Der Gegenvorschlag sieht eine Ergänzung des kantonalen Energiegesetzes vor. Wird der Gegenvorschlag angenommen, wäre neu der Grosse Rat für den Richtplaneintrag des Standorts Honegg-Oberfeld zuständig. Klappt alles nach Plan, könnte gemäss Initianten im besten Fall im Jahr 2024 mit dem Bau der Anlage begonnen werden. Inbetriebnahme wäre 2025/26.