Schliessung der Champignon Kuhn überrascht die Gemeinde Herisau

Interview Gemeindepräsident Max Eugster zur Schliessung der Kuhn Champignon AG: «Das kommt überraschend und ist ein Verlust für Herisau» Mit der Schliessung der Kuhn Champignon AG gehen in Herisau rund 30 Arbeitsplätze verloren. Gemeindepräsident Max Eugster sagt, was das für Herisau bedeutet. Mea McGhee Jetzt kommentieren 23.06.2022, 13.59 Uhr

Der Produktionsstandort Herisau der Kuhn Champignon AG schliesst per Ende Juli. Bild: Benjamin Manser / TAGBLATT

Die Kuhn Champignon AG stellt am Standort Herisau per Ende Juli die Produktion ein. Was bedeutet das Aus des Traditionsunternehmens für die Gemeinde?