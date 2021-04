Innerrhoden Statthalterkandidatin Barbara Nef-Manser zum Angriff auf die Amtsinhaberin: «Es wurden Ungereimtheiten aufgedeckt» Barbara Nef-Manser will neue Frau Statthalter in Innerrhoden werden. Am 9. Mai tritt sie gegen Monika Rüegg Bless an. Im Interview äussert sich die Kandidatin unter anderem zum persönlichen Angriff ihres Wahlkomitees auf die Amtsinhaberin und verrät, wie sie das Spital Appenzell retten will. Claudio Weder 30.04.2021, 05.00 Uhr

Barbara Nef-Manser hat von ihrem Zuhause an der Alpsteinstrasse in Appenzell fast ganz Innerrhoden im Blick. Bild: Claudio Weder

Als Sie für das Amt der Frau Statthalter vorgeschlagen wurden, sagten Sie: «Ich lasse es einmal so laufen.» Nun haben Sie eine offensive Wahlkampagne gestartet. Woher kommt dieser Gesinnungswandel?



Barbara Nef-Manser: Ich wurde von mehreren Leuten angefragt, denen das Projekt AVZ+ am Herzen liegt und die fordern, dass der Landsgemeindeentscheid von 2018 umgesetzt wird. Für dieses Anliegen will ich mich einsetzen. Am Anfang ging es mir insbesondere um die Sache, nicht um meine Person. Doch dann merkte ich, dass ich meinen Wahlkampf professioneller aufziehen muss, um meine Ziele zu erreichen. Ich liess mich strategisch beraten – und so kam es zur Gründung eines Komitees.



Dieses steht aktuell in der Kritik wegen eines persönlichen Angriffs auf Monika Rüegg Bless. Ihr Komitee bezichtigt sie der Falschaussagen. Teilen Sie diese Ansicht?



Es entspricht nicht meinem Naturell, jemanden persönlich anzugreifen, auch nicht Monika Rüegg Bless. Jedoch wurden im Laufe unserer Arbeit im Wahlkomitee einige Ungereimtheiten aufgedeckt, die so nicht akzeptiert werden dürfen. Nachdem der Svar den Vertrag mit uns nicht verlängert hatte, wurde einem Plan B keine Chance eingeräumt. Das Interesse von internistischen Ärzten wäre da gewesen, ebenso hatte eine Privatklinik Interesse bekundet. Operierende Ärzte hätten ihre Operationen, welche stationäre Betreuungen verlangen, gerne weiterhin durchgeführt. Schade, hat man sich nicht an einen Tisch gesetzt und gemeinsam nach Lösungen gesucht.



Dann stehen Sie hinter dem Angriff des Komitees?



Das Wahlkomitee hat nichts über meinen Kopf hinweg in die Wege geleitet.



Ihre Teilnahme am öffentlichen Wahlpodium sagten Sie ab. Haben Sie Angst vor kritischen Fragen?

Nein, überhaupt nicht. Ich hatte den Organisatoren bereits zugesagt. Mein Komitee hat mir jedoch von einer Teilnahme abgeraten. Der Hauptgrund für meine Nichtteilnahme war: Das Podium war viel zu spät angesetzt.



Ihr Rückzieher hat Kritik ausgelöst. Ist das nicht ein Schnitt ins eigene Fleisch?



Eine Teilnahme hätte mir sicher nicht geschadet, aber gebracht hätte sie mir auch nichts. Die Parteien und Verbände hatten ihre Parolen schon lange gefasst, und sie waren bereits publiziert.



Sie rechnen sich nach wie vor gute Chancen aus?



Mir ist bewusst, dass ich eine starke Gegnerin habe, insbesondere da sie bereits im Amt ist. Doch ich weiss auch, dass es viele Leute gibt, die hinter meinen Anliegen stehen. Ich erhalte immer wieder Schulterklopfer. Besonders freut mich, dass die SVP, die mich als einzige Partei zu einem Hearing eingeladen hat, Stimmfreigabe beschlossen hat. Das ist für mich ein Erfolg.

Von Ihren Ideen ist bislang nur wenig bekannt. Konkret: Wie wollen Sie im Fall Ihrer Wahl das Spital Appenzell retten?

Als Erstes würde ich alle wichtigen Player an einen Tisch setzen und mit ihnen über Lösungen diskutieren. Dazu gehören vor allem die Ärzte, aber auch andere Leute, die Visionen haben. Ihnen müsste man Gehör verschaffen. Aber auch die Führungsstrukturen würde ich unter die Lupe nehmen. Ich bin überzeugt: Mit den richtigen Personen auf allen Führungsebenen käme das Projekt AVZ+ zu Stande.



Das müssen Sie erklären.

Es braucht Macher-Persönlichkeiten. Leute, die vernetzt sind, Unternehmergeist haben und wie Innerrhoder denken. Andere erfolgreiche Unternehmungen im Kanton sind gute Beispiele dafür. Beim Spital ist das Gegenteil der Fall: Drei Mitglieder des Verwaltungsrats haben einen offensichtlichen Bezug zum Kantonsspital St. Gallen. Auch finde ich es falsch, dass das Statthalteramt mit dem Verwaltungsratspräsidium gekoppelt ist. In anderen Kantonen würde das nicht gehen: Die ehemalige St. Galler Gesundheitschefin Heidi Hanselmann musste im Jahr 2015 ihr Amt als Verwaltungsratspräsidentin der Spitalverbunde niederlegen.



Auch die ehemalige Frau Statthalter Antonia Fässler versuchte das Spital Appenzell zu retten. Sie scheiterte.



Ich bin mir nicht sicher, ob sie gescheitert wäre, wenn sie im Amt geblieben wäre. Sie hätte das Projekt AVZ+ und damit den Volkswillen umgesetzt. Nochmals: Wenn alle am selben Strick ziehen würden, käme das Projekt zu Stande. Davon bin ich überzeugt.



Was passiert, wenn das Volk den Kredit zurücknimmt?



Dann gäbe es in Innerrhoden keine gleichwertige Gesundheitsversorgung mehr. Die Notfallstation im Spital Appenzell ist ab dem 1. Juli geschlossen. Vielen Leuten ist das nicht bewusst. Einheimische wie auch Gäste werden tagsüber eine Hausarztpraxis oder direkt eine ausserkantonale Notfallstation aufsuchen müssen. An Wochenenden, am Abend oder nachts besteht lediglich die Möglichkeit, nach Herisau oder St. Gallen zu fahren. Das von der Standeskommission vorgeschlagene Konzept für die Notfallversorgung ist keine gleichwertige Notfallversorgung, wie wir sie bis anhin hatten.

Was spricht gegen das bereits aufgegleiste Angebot im Bereich der Langzeitpflege (APH)?

Es sind gute Überlegungen, ohne Zweifel. Doch ein solches Angebot macht nur in Kombination mit einer stationären Abteilung Sinn. Eine eigenständige Palliativmedizin aufzubauen, ist schwierig. Die alten Leute sterben am liebsten zu Hause, nicht im Spital. Ich befürchte, dass dieses Angebot nicht ausgelastet sein wird.

Wie wollen Sie im Falle Ihrer Wahl die sechs anderen Mitglieder der Standeskommission von Ihren Ansichten überzeugen?

Im Juni werden die Zahlen für das APH präsentiert. Spätestens dann müssten die anderen Standeskommissionsmitglieder einsehen, dass ein APH nicht lukrativ ist. Parallel dazu würde ich ihnen aufzeigen, dass man eine gute Gesundheitsversorgung in Innerrhoden auch ohne Kooperationspartner aufrechterhalten könnte.



Die Zusammenarbeit mit dem Svar war ein Fehler?

Es war einen Versuch wert. Aber der Svar war der falsche Partner, weil er selber zu viele Sorgen hat. Leider war diese Lösung nicht nachhaltig. Für das Geld, das wir in diese Kooperation steckten, hätten wir eigene Ärzte anstellen können.

Diese fehlen aber.

Gute Ärzte findet man nur über Beziehungen und ein gutes Netzwerk, nicht über Headhunter. Ich bin überzeugt, dass man Ärzte finden würde. Aber natürlich nur, wenn man ihnen eine Zukunftsperspektive gibt. Sollte ich gewählt werden, würde ich mit aller Kraft versuchen, die guten Ärzte und Fachpersonen zurückzuholen, die sich bereits anders orientiert haben.

Wie wollen Sie das tun?

Ich stehe in Kontakt mit ehemaligen Mitarbeitenden. Einige versicherten mir, dass sie zurückkommen würden, wenn sie in Appenzell wieder eine Perspektive hätten.

Das Spital Appenzell schreibt rote Zahlen. Wie wollen Sie das Defizit von 3,3 Millionen Franken wieder aufholen?

Gesundheit darf uns etwas kosten. Ins Gymnasium wird beispielsweise noch viel mehr Geld gepumpt. Auch das neue Verwaltungsgebäude oder das neue Hallenbad sind nicht gewinnbringend. Teuer wird es so oder so: Wenn wir Behandlungen ausserkantonal vergeben, werden wir uns am Defizit anderer Spitäler beteiligen müssen. Die Krankenkassenprämien werden steigen. Das APH wird noch weniger gewinnbringend sein. Das genannte Defizit muss zudem im Detail angeschaut werden. Sind coronabedingte Aufwendungen beispielsweise im Defizit inbegriffen?



Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass das Spital Heiden Ende Jahr schliesst. Bereitet Ihnen diese Entwicklung denn keine Sorgen?

Mir tut es leid für die Bevölkerung und auch für die Mitarbeitenden, die ihre Stelle verlieren. Für Innerrhoden könnten diese Veränderungen aber eine Chance sein: Wir müssen versuchen, Patientinnen und Patienten etwa aus Oberegg nach Appenzell zu holen. Wir dürfen diese nicht einfach den Privatkliniken überlassen. Auch hatten wir bis anhin immer wieder hochzufriedene Patienten aus Appenzell Ausserrhoden für Operationen. Mit der Schliessung von Heiden würden diese bestimmt zunehmen. Zudem werden sich Ärzte und andere Fachleute vom Spital Heiden nun nach neuen Stellen umschauen müssen, was ebenso eine Chance für uns sein könnte.