Interview «Ein Alter Silvester ohne Chläuse – das ist schon etwas Spezielles»: Warum der Urnäscher Schauspieler und Silvesterchlaus Philipp Langenegger heute wandern geht In diesem Jahr musste das traditionelle Silvesterchlausen im Appenzeller Hinterland wegen Corona abgesagt werden. Im Interview erzählt der Urnäscher Schauspieler und Silvesterchlaus Philipp Langenegger, was er am heutigen Alten Silvester am meisten vermisst und warum der Brauch trotzdem präsent sein wird. Claudio Weder 13.01.2021, 05.00 Uhr

Am heutigen Alten Silvester würden im Appenzeller Hinterland normalerweise Silvesterchläuse umherziehen, um mit Schellenklang und Zäuerli der Bevölkerung «e guets Neus» zu wünschen. Die Vorschriften zur Eindämmung der Coronapandemie machen dem Brauch jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Alter Silvester ohne Silvesterchlausen – wie ist das für Sie?

Philipp Langenegger: Für einen Urnäscher ist der Alte Silvester der heiligste Tag im Jahr. Schon von Kind auf habe ich diesen Brauch jedes Jahr miterlebt. Und während meiner Zeit in Deutschland hielt ich in meinen Verträgen sogar ausdrücklich fest, dass ich jeweils am 13. und 14. Januar nicht arbeiten kann. (lacht) Dass der Alte Silvester heute nicht im gewohnten Rahmen gefeiert werden kann, macht mich wehmütig: Einen 13. Januar ohne Chläuse – das ist schon etwas Spezielles.



Wie ist die Stimmung in Urnäsch?

Wie die Bevölkerung die Situation wahrnimmt, kann ich schwer einschätzen. Aber ich glaube, dass es am heutigen Tag nicht komplett still sein wird im Dorf. Auch am Neuen Silvester konnte man hie und da Schellenklänge hören. Der Brauch wird trotzdem auf irgendeine Art präsent sein: Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Urnäscher gibt, die vor ihrem eigenen Haus mit Schellen und Rollen das neue Jahr begrüssen werden. Oder dass Kinder zum Beispiel im eigenen Stall chlausen werden. Bestimmte Zeichen, die an diese alte Tradition erinnern, wird es sicher geben.

Warum ist der Alte Silvester spezieller als der Neue?



Ich bin im «Tal» in Urnäsch aufgewachsen, dort, wo die Tradition ihren Ursprung hat. Für mich persönlich ist der Alte Silvester der richtige Silvester. Was ich an der Tradition am meisten schätze, ist der soziale Aspekt. Man trifft alte Urnäscher, die man das ganze Jahr nicht sieht. Der Alte Silvester ist wie ein riesengrosses Klassentreffen, bei dem man sich gegenseitig ein gutes neues Jahr wünscht. Zudem stehen vielerorts jeweils die Türen offen, um Besucher aus aller Welt zu empfangen.

Am Neuen Silvester haben sich gewisse Schuppel Alternativen zum Chlausen einfallen lassen. Wie verbringen Sie den heutigen Tag?

Wir unternehmen eine gemeinsame Wanderung.



Am 31. Dezember gab es offenbar Chläuse, die entgegen den geltenden Covid-Vorschriften gechlaust haben. Glauben Sie, dass am Alten Silvester mehr Chläuse unterwegs sein werden?

Das kann ich nicht einschätzen, weil ich nicht genau weiss, was die anderen Chlausenschuppel heute vorhaben. Der Alte Silvester ist schliesslich ein Brauch und keine Veranstaltung. Jeder Schuppel funktioniert dabei wie eine eigene Familie mit einer ganz eigenen Dynamik. Ich denke aber, dass sich die meisten an das Verbot halten werden.



Haben Sie Verständnis für jene Chlausenschuppel, die trotzdem chlausen gehen?



Ich denke nicht, dass irgendein Silvesterchlaus heute ganz normal chlausen gehen wird. Ich habe aber Verständnis für Kollegen, welche den Alten Silvester in irgendeiner Form gemeinsam verbringen wollen, sich vielleicht im Freien irgendwo treffen, anstossen und dann mit Schellen und Rollen etwas Lärm machen. Wenn Chläuse jedoch im normalen Groscht und zauernd von Tür zu Tür ziehen wollen, müssen sie das selbst verantworten. Jeder, der chlausen geht, ist alt genug, dies selber zu entscheiden.



Vor ein paar Tagen rief die Polizei die Bevölkerung dazu auf, Verstösse gegen die Covid-Vorschriften zu melden. Wie kam dies bei den Silvesterchläusen an?

Es ist allen Chläusen bewusst, dass das Chlausen zurzeit verboten ist. Aber ich habe Mühe damit, dass man Leute anstachelt, um etwaige Verstösse zu melden. Diese soziale Kontrolle geht mir zu weit. Nochmals: Es muss jeder Chlaus selbst die Verantwortung dafür tragen, was er tut. Wichtig ist es auch, gesunden Menschenverstand walten zu lassen.