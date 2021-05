Corona-Demo in Urnäsch: Das sagt der Sicherheitsdirektor

Interview «Druck erzeugt bekanntlich Gegendruck – die Situation hätte eskalieren können»: Das sagt der Ausserrhoder Sicherheitsdirektor zu den Coronaprotesten in Urnäsch Am Samstag wurde Urnäsch von über 500 protestierenden Massnahmenkritikern aus der ganzen Schweiz heimgesucht. Die Ausserrhoder Kantonspolizei setzte auf Dialog und Deeskalation. Sicherheitsdirektor Hansueli Reutegger verteidigt das Vorgehen seiner Kantonspolizei. Karin Erni 17.05.2021, 16.06 Uhr

Rund 500 Demonstranten zogen am Samstag weitgehend unbehelligt durch Urnäsch.

Bild: Benjamin Manser

Bei illegalen Partys ist die Polizei jeweils schnell zur Stelle und löst die Veranstaltung auf. Warum wurde in Urnäsch nicht konsequenter durchgegriffen?

Hansueli Reutegger, Vorsteher Departement Inneres und Sicherheit von Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Hansueli Reutegger: Das sind zwei Dinge, die man nicht vergleichen kann. An einer illegalen Party ist der Tatbestand klar und es gibt für die Teilnehmer eine Ordnungsbusse. Bei einer spontanen Demonstration, die weder angemeldet noch bewilligt war, ist der Sachverhalt komplizierter. Oberste Priorität hat die Sicherheit der gesamten Bevölkerung, dabei hat die Polizei auch stets das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu beachten. Genau dies hat die Kantonspolizei bei dieser Ausgangslage gemacht, als sich die Coronakritiker kurz vor Samstagmittag entschieden haben, anstatt nach Bern oder Zürich nach Urnäsch zu reisen. Ich bin froh, dass es bei dieser spontanen Demonstration zu keinen Sach- oder Personenschäden kam. Die Kantonspolizei ist daran, die verantwortlichen Personen zu ermitteln und zu verzeigen.

Wie lautet der Straftatbestand?

Es geht einerseits um Widerhandlungen gegen die Covid-19-Verordnung und andererseits um Widerhandlungen gegen das kantonale Strassengesetz.

Wer steckt hinter der Organisation der Demo?

Dies zu ermitteln, ist Sache der Polizei. Es ist aber davon auszugehen, dass es keine eigentliche Organisation gibt, sondern es vielmehr um einen losen Zusammenschluss von Coronagegnern handelt.

Warum wurden nicht mehr Polizeikräfte aufgeboten?

Zunächst ist nochmals festzuhalten, dass die Demonstrierenden erst kurz vor Samstagmittag nach Urnäsch umdisponiert haben. Im Gegensatz zu den angekündigten, aber nicht stattgefundenen Demonstrationen in Zürich oder Bern konnte sich die Polizei hier nicht vorbereiten. Sie hat aus dem Stand ein grosses Alarmaufgebot erlassen und konnte ausserdem auf die Spontanunterstützung der Stadtpolizei St.Gallen zählen. Wäre die Vorlaufzeit länger gewesen, hätte die Kantonspolizei mit Sicherheit weitere Kräfte des Ostschweizer Polizeikonkordats beigezogen. Doch in diesem Fall hätte es viel zu lange gedauert, bis diese Einsatzkräfte eingerückt und vor Ort gewesen wären.

Die Polizisten traten eher diskret in Erscheinung ...

Die Kantonspolizei hat unter dieser Ausgangslage das Wohl der Allgemeinheit in den Vordergrund gestellt. Mit ihrem Vorgehen konnte die Polizei eine Eskalation verhindern. Das Auftreten der Polizei war ähnlich wie bei den anderen Ostschweizer Coronademonstrationen in Schaffhausen und Rapperswil, allerdings mit dem grossen Unterschied, dass die Polizei in Urnäsch null Vorbereitungszeit hatte. Wäre es am Samstag in Urnäsch zu Ausschreitungen mit Personen- oder Sachschäden gekommen, hätte das mit Sicherheit ebenfalls zu Kritik geführt. Die Polizei hat jederzeit verhältnismässig agiert und unter den gegebenen Voraussetzungen einen professionellen Job gemacht.

Fürchten Sie nicht um das Image von Appenzell Ausserrhoden?

Es ist tragisch, dass das unsolidarische Verhalten gewisser Leute nun ein schlechtes Licht auf Urnäsch wirft. Das Dorf kann nichts dafür. Diese ungewollte Publizität hätte wirklich nicht sein müssen.

Wie bereitet sich Ausserrhoden auf allfällige künftige Massnahmendemos vor?

Auf die Idee, dass in Urnäsch einmal eine Coronademonstration stattfindet, wäre im Vorfeld wohl niemand gekommen. Es ist wie bei einer Lawine: Man weiss zwar, dass sie kommt, aber nicht genau wann und wo. Wir kennen die Absicht der Massnahmengegner nicht. Wo sie als Nächstes auftauchen, wissen nur sie. Doch ich weiss, dass unsere Polizei wachsam bleibt und interkantonal bestens vernetzt ist.