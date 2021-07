50 Jahre Stiftung Pro Innerrhoden: Der Präsident im Interview

Stefan Sutter ist seit dem Jahr 2018 Präsident der Stiftung Pro Innerrhoden. Zuvor amtete er während zwölf Jahren in der Standeskommission, wo er das Bau- und Umweltdepartement unter sich hatte. Ebenso politisierte er zwei Jahre lang im Grossen Rat. Sutter, der heute 60 Jahre alt ist, hat Maschinenbau an der ETH Zürich studiert und arbeitet seit 30 Jahren bei der Firma Konvekta AG in St. Gallen Winkeln. Diese stellt Energierückgewinnungsanlagen her. Stefan Sutter wohnt in Appenzell Steinegg. (wec)