Interview «Die Olympischen Winterspiele sind mein nächstes grosses Ziel»: Freeskier Colin Wili aus Appenzell spricht über Corona und abgesagte Wettkämpfe In seiner Paradedisziplin Slopestyle gehört Colin Wili zu den besten der Welt. Der Freeskier aus Appenzell fährt seit vier Jahren im Weltcup mit. Wie es dem 22-jährigen Athleten während der Coronapandemie ergeht und welche Ziele er sich für die kommende Zeit setzt, erzählt er in einem Interview. Lea Sager 22.01.2021, 05.00 Uhr

Freeskier Colin Wili beim Training. Bild: PD

Seit 2015 haben Sie erfolgreich an Wettkämpfen teilgenommen und fahren mittlerweile professionell Ski. Wie muss man sich den Alltag als Freeskier vorstellen?

Colin Wili, Freeskier aus Appenzell Bild: Claudio Weder

Colin Wili: Mein Alltag ist sehr saisonal. Im Sommer haben wir sehr viel Konditionstrainings, in denen es um Fitness und Ausdauer geht. Im August beginnt das Training im Schnee. Dafür gehen wir morgens auf den Gletscher. Weil es im Sommer ziemlich warm wird, geht es recht schnell wieder zurück ins Tal, worauf am Nachmittag eine weitere Trainingseinheit folgt. Und wenn es dann auf den Winter zugeht, stehen wir den ganzen Tag auf den Skiern.

Je nach Wetter wird auf den Schanzen oder auf den Rails trainiert. Das ist ganz unterschiedlich. Meistens haben wir eine Woche Schnee-Training und eine Woche, in der wir im Fitnessraum trainieren. Und das zieht sich dann durch die ganze Saison.

Hat die Coronapandemie Ihren Trainingsplan beeinflusst?

Zum Glück haben die Skigebiete derzeit geöffnet und das Training kann normal stattfinden. Aber es gäbe sicherlich auch eine Lösung, dass wir trotzdem trainieren könnten, falls die Skigebiete coronabedingt schliessen müssten. Ansonsten findet mein Training in einem privaten Fitnessraum oder draussen statt. Wir sind von dem her ziemlich gut abgesichert.

Aber es gab natürlich auch einiges, worauf verzichtet werden musste. Ich habe im letzten Sommer die Sport-RS in Magglingen gemacht. Normalerweise hätten wir viel mehr militärische Ausbildungen gehabt, die nicht durchgeführt werden konnten. Für mich persönlich hatte das einen Vorteil. So konnte ich mich voll auf die Vorbereitung für die Wettkämpfe konzentrieren.

Derzeit sind Menschenansammlungen verboten. Fehlen Ihnen die vielen Fans im Zuschauerraum an den Wettkämpfen?

Es ist schon speziell. Während der Fahrt fällt mir das Publikum zwar nicht auf. Aber das ganze Drum und Dran ist natürlich schon anders. Gerade am Worldcup in Kreischberg vor zwei Wochen hätte es normalerweise viele Zuschauer gehabt. Immerhin konnte man den Wettkampf im Fernsehen mitverfolgen.

Gibt es jemanden, den Sie als Ihren grössten Fan bezeichnen würden?

Sicher meine Freunde zu Hause in Appenzell und meine Familie, die alle meiner Wettkämpfe mitverfolgen. Meine Eltern haben in den letzten paar Jahren sogar angefangen, öfters Ski zu fahren und kommen ab und zu vorbei, um mir beim Training zuzusehen. Mein kleiner Bruder fährt auch Ski und versucht sich jetzt, nach dem Lehrabschluss, im Europacup zu etablieren. Für ihn bin ich wahrscheinlich schon auch ein Vorbild.

Viele Ihrer Wettkämpfe finden im Ausland statt. Mussten Sie aufgrund von Corona auf diese verzichten oder wurden sie sogar abgesagt?

Ja, im Herbst wurden einige Wettkämpfe abgesagt. Auch der Weltcup in Neuseeland, der im letzten Sommer geplant war, konnte nicht stattfinden. Der erste Wettkampf dieser Saison war im November in Stubai. Da konnte ich leider nicht mitfahren, weil ich eine Knieverletzung hatte. Mein zweiter Wettkampf fand vor zwei Wochen in Kreischberg statt.

Viele Wettkämpfe wurden auch verschoben. Normalerweise hätten wir im Januar volles Programm. Nun läuft aber fast nichts, weil diese Wettkämpfe eigentlich alle in den Februar und März verschoben wurden. Deren Durchführung ist jedoch noch ungewiss. Für die Weltmeisterschaft, die im Februar in Calgary hätte stattfinden sollen, muss zum Beispiel nach einem neuen Austragungsort gesucht werden, da sie aus epidemiologischen Gründen nicht in Kanada ausgetragen werden kann. Es wird darauf hinauslaufen, dass ich dann im März jede Woche irgendwo einen Wettkampf haben werde.

Viele Sportler hatten während des Lockdowns Zeit, Neues auszuprobieren. War das bei Ihnen auch so?

Es gab im letzten Frühling eine Phase, in der ich ein bisschen Zeit für mich hatte. Da habe ich angefangen zu biken, was mir sehr gut gefallen hat. Aber ich kann glücklicherweise sagen, dass sich der Lockdown nicht negativ auf mich ausgewirkt hat und ich sehr viel trainieren konnte.

Gibt es etwas, was Sie unbedingt einmal ausprobieren möchten?

Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich habe schon ziemlich alles probiert, was den Breitensport betrifft. Ich habe bereits verschiedenste Sportarten wie Fussball, Unihockey, Handball und so weiter gemacht. Bungee-Jumping wäre vielleicht einmal etwas, um das Adrenalin zu pushen.

Was steht nun als Nächstes an?

Das ist im Moment noch unklar. Mein nächster Wettkampf wäre eigentlich die Weltmeisterschaft in Calgary, aber da nicht klar ist, wo und ob sie überhaupt stattfinden kann, steht das noch in den Sternen. Dafür kann ich mich jetzt im Training austoben und neue Tricks lernen.

Ihre Paradedisziplin Slopestyle ist eine Wettbewerbsform, bei der ein Parcours aus verschiedenen Schanzen und Geländern durchfahren werden muss. Wie diese Elemente genutzt werden und welche Tricks dabei eingebaut werden, wird schliesslich von Schiedsrichtern bewertet. Haben Sie ein Lieblingselement oder einen Lieblingstrick?

Das ändert sich ständig, wenn man immer wieder neue Tricks lernt. Mein momentaner Lieblingstrick ist der «Switch Triple Cork 1440 Octograp» (Rückwärtsanfahrt, Dreifachsalto mit vierfacher Schraube und seitliches Halten der gekreuzten Ski), den ich auch in Kreischberg zeigen konnte und der mir sehr viele Punkte brachte. Aber mein Favorit kann sich alle paar Wochen wieder ändern.

Gibt es ein bestimmtes Ziel, das Sie erreichen wollen?

Ich versuche mich auf jeden Fall so gut es geht, auf die Olympischen Winterspiele in 2022 in Peking vorzubereiten. Dort mein Bestes zu geben, wird mein nächstes grosses Ziel sein.