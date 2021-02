Interview Der Innerrhoder Volkswirtschaftsdirektor zum geplanten Ausbau des Glasfasernetzes: «Auch Bauernhöfe brauchen schnelles Internet» In Innerrhoden könnte schon bald schnelleres Internet zur Verfügung stehen: Am 9. Mai entscheiden die Stimmberechtigten über einen Kredit in der Höhe von zwei Millionen Franken für den Ausbau des Glasfasernetzes. Im Interview erklärt Volkswirtschaftsdirektor Roland Dähler, warum davon nicht nur Firmen profitieren können und warum der Kanton trotz einer laufenden Weko-Untersuchung keinen Marschhalt einlegen möchte. Claudio Weder 19.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch in der Landwirtschaft steigt der Stellenwert der Digitalisierung.

Bild: Sandra Ardizzone / INL

Der Kanton Appenzell Innerrhoden will den Ausbau des Glasfasernetzes in Zusammenarbeit mit der Swisscom vorantreiben. Bis Ende 2022 sollen innerhalb der Bauzone mittels FTTS-Technologie («Fibre to the Street») Bandbreiten von 80 bis 600 Mbit/s erreicht werden. Bis Ende 2029 erfolgt der Ausbau auf FTTH («Fibre to the Home»), was Bandbreiten bis 10 Gbit/s ermöglicht. Zudem sollen bis Ende 2028 ausserhalb der Bauzone 80 Prozent der Gebäude mit mindestens 80 Mbit/s aufgerüstet werden. Am Ausbau ausserhalb der Bauzone will sich der Kanton finanziell beteiligen. Das Stimmvolk entscheidet am 9. Mai über einen Kredit in der Höhe von zwei Millionen Franken.

Warum braucht Innerrhoden schnelleres Internet?

Roland Dähler, sillstehender Landammann und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Roland Dähler: Eine Breitbandversorgung gehört für mich zur Basisinfrastruktur einer Region. In Innerrhoden haben jedoch nur zwei Drittel der Bevölkerung eine Bandbreite von über 40 Megabit pro Sekunde. Damit liegen wir klar unter dem Schweizer Durchschnitt. Kommt hinzu, dass heute bei rund 1600 Nutzungseinheiten noch nicht einmal die gesetzlich vorgeschriebene Grundversorgung von 10 Megabit pro Sekunde erreicht wird. Ich sehe das als klaren Standortnachteil.

Einige Grossräte sahen dies an der Session vom 8. Februar anders.

… was mich sehr überrascht hat. Es ist für mich unbegreiflich, wenn man diesen Standortnachteil nicht erkennt. Wenn bekannt ist, dass Innerrhoden eine schlechte Internetversorgung hat, kann dies doch ein entscheidender Faktor sein, ob jemand – als Privatperson oder Unternehmen – nach Appenzell kommt oder nicht.

Mir sind zudem Firmen bekannt, die aus Appenzell weggezogen sind, unter anderem weil sie auf höhere Bandbreiten angewiesen waren. Aus diesem Grund erachte ich das geplante Ausbauprojekt als enorm wichtig.

Gerade auf dem Land ist die Erschliessung schlecht. In Oberegg etwa klagen Firmen über Schwierigkeiten.

Das stimmt. Doch es geht nicht nur um die Firmen auf dem Land. Im Moment sind viele Leute im Homeoffice. Auch im Wohnbereich sind daher hohe Bandbreiten gefragt. Seit Beginn der Coronapandemie gehen bei uns diesbezüglich immer wieder Reklamationen ein. Zudem darf man nicht vergessen, dass auch viele Landwirtschaftsbetriebe schnelles Internet benötigen, etwa für den Betrieb von Melkmaschinen und für ihr Büro.



Warum wird der Ausbau innerhalb der Bauzone vorgezogen, wenn doch die Erschliessung ausserhalb besonders schlecht ist?

Für den Kanton haben beide Gebiete Priorität. Zudem sind die Zeitpläne ja nur Endtermine. Der Netzausbau ist auch von Strassen- oder anderen Bauprojekten abhängig. Das heisst: Es werden nur neue Glasfasern verlegt, wenn gleichzeitig auch neue Werkleitungen oder Rohre gebaut werden. Aus diesem Grund können wir das Ausbauziel innerhalb der Bauzone schneller erreichen. Dieser Ausbau ist Sache der Swisscom. Die Standeskommission legt den Fokus aber eindeutig auf den Ausbau ausserhalb der Bauzone. Aus diesem Grund schlagen wir auch vor, dass die öffentliche Hand sich mit einem Beitrag von 4,25 Millionen Franken am Projekt beteiligt (2 Millionen übernimmt der Kanton, den Rest die Feuerschaugemeinde Appenzell sowie die Elektra Oberegg, Anm. d. Red.). Dieser Beitrag ist als Anschubfinanzierung für den Netzbau ausserhalb der Bauzone bestimmt.

Kritiker behaupten, man könnte die Ausbauziele auch mit Mobilfunktechnologie erreichen.

Das ist schlichtweg eine Illusion. Technologisch gesehen spricht nichts gegen 5G. Denn damit können auch sehr hohe Bandbreiten erzielt werden.

Aber wenn wir sehen, wie viel Widerstand es gibt, wenn man nur eine einzige Antenne aufstellen will, dann ist es eine völlige Augenwischerei, wenn man glaubt, man könne das Problem in den nächsten Jahren nur mit Mobilfunk lösen.

Dennoch müssen in Innerrhoden rund 20 Prozent der Gebäude ausserhalb der Bauzone mit Mobilfunk erschlossen werden, weil sie so abgelegen sind, dass sich eine Erschliessung mit Glasfasern nicht lohnt. Unser Grundsatz ist: soviel Mobilfunk wie nötig, aber nicht mehr!



Entstehen für die Hauseigentümer zusätzliche Kosten durch den Glasfaserausbau?

Nein. Kosten wären nur dann entstanden, wenn jemand ausserhalb des Zeitplans, also bereits heute, einen FTTH-Anschluss gewollt hätte.



Warum arbeitet der Kanton ausschliesslich mit der Swisscom zusammen?

Wir haben mit allen Anbietern gesprochen. Doch nur die Swisscom war bereit, auch in den weniger dicht besiedelten Gebieten in den Glasfaserausbau zu investieren. Für die Swisscom sprachen aber noch weitere Gründe: Die Swisscom muss ohnehin den Grundversorgungsauftrag gewährleisten. Ebenso existiert bereits ein Netz von der Swisscom.

Es wäre unsinnig, wenn der Kanton parallel dazu ein eigenes Netz aufbauen würde. Zudem käme dies mit 50 bis 60 Millionen Franken sehr teuer.

Am 17. Dezember hat die Wettbewerbskommission (Weko) eine Untersuchung gegen die Swisscom eingeleitet. Welche Auswirkungen hat dies auf das Projekt in Innerrhoden?

Zu Beginn befürchteten wir, dass sich das Projekt um mehrere Jahre verzögert. Ich ärgerte mich, weil wir als Randregion nach zwei Jahren Verhandlungen endlich einen Anbieter gefunden haben, der bei einem solchen Projekt mitmacht. Die Sache hat sich nun aber wieder entspannt. Die Weko stellte klar, dass sich ihre Untersuchung nur auf den FTTH-Ausbau der Swisscom richtet. So hat also das Geld der öffentlichen Hand, das in den Ausbau ausserhalb der Bauzone fliessen soll, mit der Weko-Untersuchung nichts zu tun.

Was fordert die Weko genau?

Die Weko will, dass es auf dem Glasfasernetz einen Wettbewerb gibt. Falls andere Anbieter einen Zugang zum Swisscom-Netz haben wollen, muss dies möglich sein. Dazu muss die Swisscom einen sogenannten Layer-1-Zugang anbieten.

Im Grossen Rat wurde ein Marschhalt gefordert: Man solle abwarten, bis der rechtskräftige Entscheid der Weko vorliegt.

Mitte Dezember überlegten wir uns tatsächlich, das Projekt zu stoppen – weil wir befürchteten, dass es ein bis zwei Jahre dauern könnte, bis die Weko zu einem Entscheid kommt. Bei einem Stopp besteht jedoch die Gefahr, dass wir wieder weit zurückfallen. Die Zusammenarbeit mit der Swisscom hat nun ein solche Dynamik entwickelt, dass es uns jetzt wirklich gelingen könnte, dieses Projekt zu stemmen.

Wenn nicht, dann müssen wir den Glasfaserausbau wieder dem Markt überlassen, und dann passiert ausserhalb der Bauzone einfach nicht viel. Es gibt keinen Plan B.



Was sind die nächsten Schritte?

Sofern das Innerrhoder Stimmvolk sowie die Feuerschaugemeinde und die Elektra Oberegg die jeweiligen Kredite annehmen, wird der Vertrag mit der Swisscom aufgesetzt. Darin halten wir ganz klar fest, dass die Swisscom den oben genannten Layer-1-Zugang bereitstellen muss. Denn auch wir wollen, dass die Leute ihren Anbieter frei wählen können und nicht einfach der Swisscom ausgeliefert sind. Sollte bis spätestens Ende 2021 jedoch kein Vertrag zustande kommen, etwa weil die Weko vor Bundesverwaltungsgericht Recht bekommen sollte und die Swisscom diese Anforderungen nicht erfüllen kann, dann ist das Projekt gestorben.