Interview Der Innerrhoder Landammann äussert sich zu den vielen Wahlvorschlägen für die Mitglieder der Standeskommission: «Das nimmt man demütig zur Kenntnis» In Innerrhoden ist die Stimmung angespannt. Gegen die Mitglieder der Standeskommission sowie des Kantonsgerichts, die am 9. Mai an der Urne gewählt werden, sind über 20 Gegenvorschläge eingegangen. Gleichzeitig fordern anonyme Gruppen eine Landsgemeinde auf dem Bleiche-Areal. Landammann Roland will aber nicht von einer Aufruhrstimmung sprechen. Das gehöre zur politischen Kultur des Kantons dazu, sagt er.

Der Innerrhoder Landammann Roland Inauen hält am kantonalen Urnengang fest – auch wenn es Widerstand gibt. Bild: APZ

Für die Bestätigungswahlen am 9. Mai sind über 20 Gegenvorschläge eingegangen. Ist das noch normal?

Roland Inauen: Es ist tatsächlich eine ungewöhnlich hohe Anzahl. Aber man muss auch bedenken, dass im Vergleich zum vergangenen Jahr die Hürden für die Einreichung eines Gegenvorschlags tiefer waren.

Die Vorschläge zeugen von Unmut in der Bevölkerung.

Natürlich sind es schwierige Zeiten im Moment. Der Spitalentscheid sowie die Absage der Landsgemeinde haben sicherlich aufgewühlt, wie den vielen Leserbriefen zu entnehmen ist. Ich würde aber trotzdem nicht von einer Aufruhrstimmung sprechen. Die Bürgerinnen und Bürger haben ihr demokratisches Recht wahrgenommen. Auch an einer Landsgemeinde kann jedermann einen Namen in den Ring rufen, ohne diese Person vorher zu fragen. Es wurden auch in der Vergangenheit immer wieder Gegenkandidaten vorgeschlagen. Das gehört nun mal zur politischen Kultur unseres Kantons dazu.

Vier Gegenvorschläge richten sich gegen Sie. Wie gehen Sie persönlich damit um?

Das nimmt man, wie an einer normalen Landsgemeinde auch, demütig zur Kenntnis. Dass es Leute gibt, die einen abwählen wollen, gehört zur Regierungstätigkeit dazu.

Anonyme Gruppen fordern eine Durchführung der Landsgemeinde auf dem Bleiche-Areal. Muss die Standeskommission nun nochmals über die Bücher?

Die Standeskommission ist nach wie vor überzeugt, dass es nicht richtig wäre, die Landsgemeinde durchzuführen. Die Vorbereitung auf die Urnenabstimmungen sind im vollen Gange. Für die Standeskommission ist es keine Option, in dieser Phase auf ihren Entscheid zurückzukommen.

Mit welcher Begründung?

Die epidemiologische Lage ist immer noch angespannt. In der Tendenz sind die Zahlen trotz strenger Massnahmen wieder am Steigen. In einzelnen Lebensbereichen sind Lockerungen sicher möglich. Grossveranstaltungen werden aber noch längere Zeiten nicht möglich sein. Wenn man in dieser Situation Ende April eine Landsgemeinde durchführen wollte, wäre dies für die Standeskommission nur denkbar, wenn man sie so organisieren könnte, dass der Schutz der Teilnehmenden jederzeit gewährleistet ist und die Landsgemeinde in einem akzeptablen Rahmen und ohne grössere Abstriche bei der Teilnahme stattfinden kann.

Wurden alternative Durchführungsorte geprüft?

Die Standeskommission hat vor ihrem Entscheid umfangreiche Abklärungen getroffen, ob eine Durchführung der Landsgemeinde unter epidemiologischen Gesichtspunkten realistisch ist. Dazu gehörte auch die Frage nach einem Ausweichplatz. In der Endauswahl standen der Brauereiplatz, der Sportplatz Wühre und das Gelände des ehemaligen Fussballplatzes im Ziel. Das Ziel hat in dieser Evaluation am besten abgeschnitten.

Was sprach dagegen und warum wurde die Bleiche nicht in Betracht gezogen?

Es wäre kaum möglich, auf der ganzen Fläche tatsächlich eine regelmässige Verteilung der Leute mit gleichmässigen Abständen zu erhalten und diese während einer voraussichtlich sehr langen Landsgemeinde aufrechtzuerhalten. An den Eingängen müsste Fieber gemessen werden. Auch Schnelltests müssten durchgeführt werden. Es wäre schwierig, die erwarteten 3000 bis 4000 Personen innert nützlicher Frist und ohne Staus in den Ring zu bringen.

Die ersten Teilnehmenden müssten ihren Platz im Ring mindestens zwei Stunden vor Beginn einnehmen. Als Folge würden wohl viele Leute wieder nach Hause gehen und nicht an der Landsgemeinde teilnehmen, was unter dem demokratischen Gesichtspunkt nicht akzeptabel wäre. Weiter wäre es kaum möglich zu verhindern, dass es ausserhalb des Platzes, vor allem in den Zügen und in den Gassen, zu Menschenansammlungen kommt. Dies alles würde auch bei einer Durchführung auf der Bleiche gelten.

Die Kantonsverfassung schreibt vor, dass die Landsgemeinde jeden letzten Sonntag im April durchzuführen sei. Hinzu kommt, dass der Bund politische Versammlungen erlaubt. Die Absage der Landsgemeinde könnte juristisch heikel sein.

Es ist so, dass der Bund die Versammlungen der Legislativen auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene von den bestehenden Personenbeschränkungen ausgenommen hat. Das bedeutet aber nicht, dass diese Versammlungen generell erlaubt wären. Nach Artikel 40 des Epidemiengesetzes müssen die zuständigen kantonalen Behörden die notwendigen Massnahmen anordnen, um die Verbreitung übertragbarer Krankheiten in der Bevölkerung oder in bestimmten Personengruppen zu verhindern.

Das heisst?

Sie müssen gegebenenfalls Veranstaltungen verbieten oder einschränken, wenn mit ihnen die Gefahr der Ausbreitung einer übertragbaren Krankheit verbunden ist. Diese Bundesregelung geht der kantonalen Verfassungsbestimmung über die Durchführung der Landsgemeinde vor. Wenn die Landsgemeinde also trotz Massnahmen nicht so durchgeführt werden kann, dass eine Verbreitung des Covid-19-Virus an der Veranstaltung oder im Umfeld von dieser weitestgehend ausgeschlossen ist, darf sie von Bundesrechts wegen nicht abgehalten werden.

Die «Freunde der Landsgemeinde» kritisieren, dass mit dem Entscheid der Standeskommission vom 18. Februar keine Rechtsmittelbelehrung publiziert wurde.

Generelle Erlasse und Akte zur Vorbereitung und Organisation von Abstimmungen werden ohne Rechtsmittelangabe publiziert. Die Angabe von Rechtsmitteln wäre bei Handlungen im Vorfeld von Abstimmungen auch kaum praktikabel, zumal das Stimmrecht selbst durch einfache Aussagen oder Weglassungen verletzt werden kann, die sich nicht mit einer Pflicht zur Angabe einer Rechtsmittelbelehrung verbinden lassen.

Auch gibt es Stimmen, die behaupten, dass Sachgeschäfte wie der Spitalentscheid zwingend an einer Landsgemeinde behandelt werden müssten, weil bei einer Urnenabstimmung die Möglichkeit zur Diskussion fehle.

Der Grosse Rat hat die genannten Geschäfte an der Februarsession auf die Landsgemeindeordnung gesetzt und in der Verordnung über ausserordentliche Urnenabstimmungen festgelegt, dass im Falle eines Wechsels von der Landsgemeinde an die Urne hinsichtlich der Abstimmungsgeschäfte grundsätzlich nicht von der Landsgemeindeordnung abgewichen werden darf. Bei der letztjährigen Urnenabstimmung hat die Standeskommission demgegenüber ausdrücklich festgelegt, dass nur über die dringendsten Geschäfte an der Urne abgestimmt wird. Diese Regelung hat der Grosse Rat nicht übernommen.

Die Standeskommission kann insgesamt nachvollziehen, dass man nach der letztjährigen Verschiebung einiger Geschäfte wieder einmal alle Geschäfte erledigen möchte. Sie ist überzeugt, dass auch im Vorfeld der Urnenabstimmungen lebhafte politische Diskussionen möglich sind.