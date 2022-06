War FCSG im Traum-Mätsch unsportlich? Das sagt Urnäsch-Präsident

Interview «Der FC St.Gallen hat uns nicht gedemütigt»: Urnäsch-Präsident verteidigt die Espen gegen Vorwürfe im Netz Der FC St.Gallen habe es mit den 25 Toren im «Traum-Mätsch» gegen Urnäsch übertrieben, wird in den sozialen Medien kritisiert. Im Interview winkt Philipp Brandenberger, Präsident des FC Urnäsch, ab. Er sagt, weshalb er enttäuscht gewesen wäre, wenn die Espen plötzlich einen Gang zurückgeschaltet hätten, und spricht über die Kontakte zu Spielern und Verantwortlichen des Profiklubs. Daniel Walt Jetzt kommentieren 22.06.2022, 15.07 Uhr

Der FC St.Gallen war im Rahmen eines «Traum-Mätschs» am Sonntag beim FC Urnäsch zu Gast – und gewann gleich mit 25:0. Bild: Michel Canonica (Urnäsch, 19. Juni 2022)

Herr Brandenberger, brauchen die Urnäscher Spieler einen Sportpsychologen, um die 25 Gegentreffer im «Traum-Mätsch» gegen den FC St.Gallen zu verarbeiten?

Philipp Brandenberger: (lacht) Nein, sicher nicht. Wir waren uns bewusst, dass mit dem FC St.Gallen ein Profiklub gegen uns antritt. Zwischen dem FC Urnäsch und den Espen liegen sieben Ligen – da muss ein klarer Unterschied auf dem Platz sichtbar sein. Zudem ist das Resultat für uns nur ein kleiner Teil der Doku-Reihe, bei der wir mitmachen und schliesslich vor 2000 Fans gegen eine Super-League-Mannschaft spielen durften.

Haben Sie das Resultat in dieser Höhe erwartet, oder hatten Sie die Hoffnung, mit zehn, zwölf Gegentreffern durchzukommen?

Das Resultat war so zu erwarten und nicht zu verhindern, obwohl wir alles gaben. Denn die St.Galler brachten ihre Leistung. Das sind Berufsfussballer, die konditionell über 90 Minuten voll auf der Höhe sind. Wir hingegen sind Hobbykicker, das Resultat war somit stimmig für uns.

Philipp brandenberger, Präsident FC Urnäsch. Bild: Mea McGhee

Im Netz gibt es Kritik an den Espen. Gewinnen sei okay, aber demütigen hätte man den FC Urnäsch nicht müssen, wurde beispielsweise geschrieben. Hat der FCSG Ihren Klub mit den 25 Toren gedemütigt?

Nein. Für uns wäre es viel enttäuschender gewesen, wenn der FC St.Gallen im Laufe der Partie nur noch hintenrum gekügelt hätte, anstelle offensiv zu spielen.

Aber Hand aufs Herz: Mindestens einen Fuss vom Gaspedal hätten die Espen nach dem 15. oder 16. Tor schon nehmen können.

Nein, das finde ich nicht. Das war nicht einfach ein belangloser Trainingsmatch, sondern ein Testspiel mit Wettkampfcharakter – für den FC St.Gallen sogar die erste Partie der Saison. Da will sich jeder zeigen.

Der FC St.Gallen hat sein Spiel über 90 Minuten voll durchgezogen. Zeigt das letztlich eben nicht die angebliche Arroganz eines Profiklubs, sondern vielmehr die Topmentalität beziehungsweise Einstellung dieser Mannschaft?

Ja. Die Akteure des FC St.Gallen liefen sich vor dem Spiel ganz normal ein, kamen wie Meisterschaftspartien auf den Platz und spielten dann auch so. So, wie es in einem Testspiel eben sein muss.

Kamen Ihnen persönlich Reaktionen von Zuschauerinnen und Zuschauern zu Ohren, die fanden, der FCSG habe es übertrieben?

Nein, direkt nicht, ich habe solche Rückmeldungen nur in den sozialen Medien mitbekommen. Alle Fans, mit denen ich am Sonntag redete, waren begeistert von diesem Anlass.

Zu reden gab selbst in Fankreisen des FC St.Gallen und Anhängern gegnerischer Schweizer Vereine, dass Jérémy Guillemenot in einer Szene den Elfmeter suchte – so etwas gehöre sich insbesondere in einem solchen Match nicht, so der Tenor. Wie haben Sie die fragliche Szene erlebt?

Ich sah erst aufgrund der TV-Bilder, dass der Penaltypfiff wohl falsch gewesen war. Man kennt Guillemenot natürlich für solche Aktionen – auch er spielte am Sonntag halt so wie immer ... (lacht). Letztlich war der Elfmeter für uns aber sogar ein Glücksfall, denn unser Torhüter Manuel Ammann konnte Duahs Versuch parieren und sich damit auszeichnen.

Wie war der Kontakt mit den Verantwortlichen und den Spielern des FC St.Gallen?

Unerwartet kollegial. Wir konnten sowohl vor als auch nach der Partie ganz normal mit ihnen sprechen. Sogar während des Spiels redete man teils kurz über die eine oder andere Aktion.

Von daher keinerlei Stargehabe bei den Espen?

Null – von Präsident Matthias Hüppi bis hin zu den Spielern war nichts in diese Richtung auszumachen. Das hat das Ganze natürlich noch viel schöner gemacht.

Dann würden Sie jederzeit wieder gegen den FC St.Gallen spielen wollen?

Ja, sofort! Am besten in einem Rückspiel im Kybunpark!

Auch mit dem Risiko, wieder 25 Gegentore zu kassieren?

Absolut. Wobei wir dem FCSG in einem nächsten Spiel vielleicht etwas mehr Paroli bieten könnten.

Hier gibt es den «Traummätsch» zwischen Urnäsch und dem FCSG in voller Länge zu sehen:

