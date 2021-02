Interview Der Appenzeller Sänger Marius Bear über die Coronazeit: «Ich wäre nur schon zufrieden, wenn wir bald wieder kleinere Shows spielen könnten» Marius Bear hat sich vorgenommen, während Corona alle zwei Monate einen neuen Song zu veröffentlichen. Im Interview spricht der 27-jährige Appenzeller über seine neue Single «Heart On Your Doorstep», die auftrittsfreie Zeit und seine Sehnsucht nach der Bühne. Claudio Weder 06.02.2021, 05.00 Uhr

Marius Bear (27) will während der Coronazeit den Kontakt zu den Fans nicht verlieren. Bild: Boris Schipper

Am Freitag haben Sie Ihre neue Single «Heart On Your Doorstep» veröffentlicht. Worum geht es in diesem Song?

Marius Bear: Es ist ein Song, den ich schon lange mit mir herumtrage und der mir persönlich sehr viel bedeutet. Es geht um eine Situation, die wohl jeder schon einmal erlebt hat: Man ist mehrere Jahre in einer Beziehung und nimmt das irgendwann für selbstverständlich. Es folgt die Trennung und man bemerkt nach ein paar Monaten, was man vermisst und was man an diesem Menschen gehabt hat. Dann will man zurück, sieht aber, dass es der Person, die man links liegen gelassen hat, nun viel besser geht als einem selbst, wobei man immer mehr in ein Loch fällt.

Befinden Sie sich aktuell gerade in einer solchen Situation?

Nein, gar nicht. Mit meiner Freundin bin ich seit bald vier Jahren glücklich zusammen.

Ihren Song haben Sie gemeinsam mit der Schwyzer Sängerin Kings Elliot geschrieben. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Wir kennen uns schon seit längerem. Kennengelernt haben wir uns in London, wo ich zwei Jahre gelebt habe. Seither schreiben wir regelmässig zusammen Songs und sind gut befreundet. Was uns verbindet, ist wohl die Vorliebe für traurige Melodien und Texte. Auch «Heart On Your Doorstep» ist ein eher trauriger Song – eine klassische Marius-Bear-Ballade also. (lacht)

Woher kommt Ihre Vorliebe für traurige Lieder?

Ich habe immer eine gewisse Melancholie in mir drin. Ich hinterfrage vieles, auch mich selber. Zum Beispiel, ob ich zufrieden bin mit mir. Ich glaube, ich brauche diese Melancholie einfach, um inspiriert zu sein und schöne Songs schreiben zu können.

Ihre letzte Single («High Notes») haben Sie im vergangenen November veröffentlicht. Steigert die Coronakrise Ihre Produktivität?

Ich würde nicht sagen, dass ich wegen Corona produktiver geworden bin. Im Gegenteil.

Songs entstehen ja bekanntlich, wenn man etwas erlebt, wenn zum Beispiel etwas Wildes passiert. Doch jetzt ist das Leben fad geworden.

Das inspiriert mich nicht unbedingt, um neue Songs zu schreiben. Als Handwerker bin ich es gewohnt, in Bewegung zu sein. Wenn ich mich nicht bewege, dann fährt auch der Motor runter. Dann mache ich automatisch weniger. Mir ist es aber wichtig, dass jetzt, wo ich nicht live spiele, meine Fans trotzdem meine Musik hören können, und dass sie mich nicht vergessen.

Wie nutzen Sie die auftrittsfreie Zeit?

Ich habe mir vorgenommen, während Corona alle zwei bis drei Monate einen Song zu veröffentlichen. Zwei bis drei Mal pro Woche mache ich zudem mit befreundeten Musikern aus England Songwriting-Sessions über Zoom. Parallel dazu absolviere ich eine Weiterbildung zum technischen Kaufmann, produziere Songs für andere Musiker und arbeite an Werbeaufträgen.

Wie geht es Ihnen finanziell?

Das mit dem Geld ist schon ein bisschen tricky. Aber ich habe zum Glück nicht so hohe Fixkosten. Ich muss meinen Musikern keine fixen Gagen zahlen, ich habe nur meine Unterhaltskosten. Diese versuche ich relativ tief zu halten. Ich bin deshalb auch vor fünf Monaten von Winterthur nach St. Gallen gezogen, weil die Mieten dort günstiger sind.

Sonst lebe ich im Moment von meinem Ersparten.

Sind Sie zuversichtlich, dass Sie im Sommer zurück auf die Bühne können?

Ich wäre zufrieden, wenn wir nur schon wieder kleinere Shows vor 200 bis 300 Leuten spielen könnten. Oder wenn private Anlässe wieder möglich wären. Wenn nicht, wird es langsam knapp mit dem Geld. Vom Staat bekomme ich keine finanzielle Hilfe, weil ich im letzten Jahr eine Firma gegründet habe und sozusagen zwischen Stühle und Bänke falle. Ich will aber nicht jammern: Anderen steht das Wasser noch viel mehr bis zum Hals. Ich würde einfach gerne wieder einmal arbeiten können. Ich habe langsam genug.

2020 mussten Sie Ihre Deutschland-Tour absagen, mehrere Festivalauftritte fielen ins Wasser. Im April sind Sie zudem an Corona erkrankt. Doch sprechen wir über die positiven Dinge: Was war Ihr Highlight im Jahr 2020?

Es gab mehrere. Anfang 2020 konnten wir zum Beispiel am Eurosonic-Festival in Holland spielen. Ein weiteres Highlight war der Auftritt in der RTL-Show «I Can See Your Voice», der bei den Leuten sehr gut angekommen ist. Dank diesem Auftritt konnte ich mir eine gute Community in Deutschland aufbauen. Nun wäre es einfach toll, wenn wir bald einmal in Deutschland auftreten könnten.

Wie oft sind Sie noch in Ihrer alten Heimat Appenzell?

Ich bin sicher zwei Mal pro Woche in Appenzell. Regelmässig besuche ich meine Mutter. Zudem habe ich viele Freunde dort. Jetzt, wo ich in St. Gallen wohne, ist es ja nicht mehr weit nach Appenzell.

Was bekommen wir im Jahr 2021 von Ihnen zu hören?

Geplant ist wie gesagt die Veröffentlichung eines Songs alle zwei bis drei Monate. Zudem plane ich mehrere Livestreams, die über Social Media und Youtube ausgestrahlt werden. Mehr kann ich nicht verraten. Für Juli haben wir ursprünglich unsere Deutschlandtour geplant, aber die müssen wir wohl wieder verschieben. Planen ist im Moment sehr schwierig. Wichtig ist einfach, flexibel zu bleiben und immer wieder neuen Content herauszugeben, damit einen die Leute nicht vergessen. Und abzuwarten, bis die ganze Coronageschichte vorbei ist.