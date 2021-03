Interview Das diesjährige YPAC findet in Trogen statt – zwei Delegierte erzählen: «Politiker interessieren sich oft nicht für die Ideen der Jugendlichen» Das Thema des diesjährigen Jugendparlament zu Alpenkonvention (YPAC) sind die Kinderrechte. Aufgrund der Coronakrise wird der Anlass digital durchgeführt. Im Interview erzählen die Präsidentin und der Hauptorganisator, worin dabei die Schwierigkeiten liegen und woher ihre Motivation für das Jugendparlament zur Alpenkonvention kommt. Eva Wenaweser 22.03.2021, 16.00 Uhr

Das diesjährige YPAC findet in Trogen statt. Bild: Alexander Rochau / www.imago-images.de

Zwei junge Lernende der Kantonsschule Trogen engagieren sich politisch im Jugendparlament zur Alpenkonvention (YPAC). Das Youth Parliament to the Alpine Convention findet dieses Jahr in Trogen statt. Es wird jährlich abgehalten und jeweils von einer der teilnehmenden Schulen organisiert. Mit dabei sind Gymnasien aus zehn Städten aus sieben Ländern im europäischen Alpenraum – Slowenien, Österreich, Liechtenstein, Italien, Frankreich, Deutschland und Schweiz. Im Interview erzählen die 18-jährige Xenia Unseld (Präsidentin) und der 20-jährige Fabio Brocker (Hauptorganisator) von ihrer Motivation, der Problematik des diesjährig digitalen YPAC und woher das politische Engagement kommt.

Wieso unterstützen Sie das YPAC?

Die 18-jährige Xenia Unseld ist die Präsidentin des diesjährigen YPAC. Bild: PD

Der 20-jährige Fabio Brocker ist Hauptorganisator des diesjährigen YPAC. Bild: PD

Xenia Unseld: Das YPAC bietet eine Plattform, sich mit gleichaltrigen und engagierten Jugendlichen auszutauschen, politische Forderungen zu erarbeiten und Freundschaften zu knüpfen. Es erweitert den Horizont und lässt über die Regionen-, Landes- oder Sprachgrenzen blicken. Zudem lernt man den politischen Prozess hautnah kennen.

Fabio Brocker: Den internationalen Austausch unter Jugendlichen finde ich persönlich sehr spannend und ich denke, dass dies auch die politische Integration von jüngeren Personen in die reale Politik bringt. Faszinierend ist zudem, wie unterschiedlich die Inputs aus den verschiedenen Ländern sein können.

Wie lange sind Sie bereits Teil davon?

Xenia Unseld: Zum ersten Mal war ich vor drei Jahren beim YPAC in Maribor 2018 dabei.

Fabio Brocker: 2019 durfte ich das erste Mal an einem YPAC teilnehmen. Da der Anlass letztes Jahr wegen Covid-19 abgesagt wurde, ist dies mein zweites YPAC.

Was waren Ihre positiven und negativen Erfahrungen?

Xenia Unseld: Ich habe gelernt, für Ideen zu kämpfen, aber sie auch zurückzustecken, wenn sie keine Mehrheit erreichen. Das ist im Moment zwar enttäuschend, aber langfristig habe ich so viel über Politik gelernt. Eine negative Erfahrung ist, dass Politiker sich oft nicht für die Ideen und Forderungen der Jugendlichen interessieren – vor allem wenn diese unter 18 und damit nicht stimmberechtigt sind. Gerade in unserem Kanton bieten uns die Politiker extrem wenige Möglichkeiten, uns einzubringen. In Sonthofen etwa haben die Jugendlichen ein regelmässig tagendes Jugendparlament, und so die Möglichkeit, direkt im Stadtparlament zu sprechen und Ideen einzubringen.

Fabio Brocker: Die Mentalität der Delegierten und Lehrpersonen aus den Ländern ist sehr unterschiedlich. Dies ist herausfordernd, wenn es darum geht, passende Lösungen für alle zu finden und führt oft zu kontroversen Diskussionen. Das Spannende dabei ist aber, dass man viel über Diskussionskultur lernt und sich damit weiterentwickelt.

Welche Veränderungen erwarten Sie im Vergleich zu vergangenen Jahren, da das YPAC digital durchgeführt wird?

Fabio Brocker: Der Austausch unter den Delegierten in der Freizeit ist sicher möglich, jedoch wohl nicht so ausgeprägt wie die Diskussionen bei einem physischen Treffen. Ich denke, da dies der Kernpunkt des YPAC ist, wird es für uns als Organisatoren nicht einfach, eine YPAC-Stimmung zu generieren. Sobald es aber um die Effizienz der Diskussionen geht, sind wir mit dem digitalen YPAC massiv im Vorteil und werden um einiges schneller Ergebnisse erzielen. Das war einer der auffallendsten Unterschiede, welchen wir bei den Vorbereitungstreffen wahrgenommen haben.

Welche Herausforderungen stellen sich bei der Organisation eines digitalen YPAC?

Xenia Unseld: Sich physisch treffen zu dürfen, oder sich online austauschen zu müssen ist ein extremer Unterschied. Eine grosse Herausforderung wird für uns daher sein, das YPAC so verbindend, einladend und persönlich wie möglich zu gestalten. Und dies, obwohl der physische Austausch nicht möglich ist. Auch das Integrieren von eher schüchternen Delegierten wird schwieriger werden.

Frau Unseld, was sind Ihre Aufgaben als Präsidentin?

Xenia Unseld: Alles, was sich den politischen Teilen des YPAC zuordnen lässt. Dazu gehören die Erarbeitung des Themas, das Anschreiben und der Kontakt zu den eingeladenen Experten und Politikern, die Kommunikation mit den Delegationen und die Betreuung der Committee Presidents. Aufgrund der digitalen Durchführung ist dieses Jahr speziell, dass meine Co-Präsidenten und ich zudem die Rolle der Moderation übernehmen.

Herr Brocker, und Ihre Aufgaben als Hauptorganisator?

Fabio Brocker: Ich bin beispielsweise für die technische Abwicklung und das Erstellen von Inhalten für unsere Informationskanäle zuständig. Zudem gehört das Gestalten von Angeboten während der Pausen und für die Abende und auch die Versorgung der Teilnehmenden, welche eine Woche im Kinderdorf verbringen werden, zu meinen Aufgaben.

Welche Themen werden im Rahmen des YPAC dieses Jahr besprochen?

Das Thema des diesjährigen YPAC sind die Kinderrechte. In den vier Komitees werden dazu je drei Forderungen zu den Unterthemen «persönliche Entwicklung und Bildung», «Gesundheit und Wohlbefinden», «Partizipation», und «Gleichberechtigung, Integration, Migration» erarbeitet.

Für welche Themen engagieren Sie sich persönlich besonders?

Xenia Unseld: Mir liegt der Klimaschutz, welcher übrigens in den YPAC postulations und resolutions oft Thema ist, sehr am Herzen.

Fabio Brocker: Da ich mich um die Abwicklung des YPAC kümmern muss, werde ich mich leider nur wenig mit den diesjährigen Themen auseinander setzen können.

Seid Ihr generell an der Politik interessiert?

Xenia Unseld: Bei mir hat neben dem YPAC vor allem die Klimabewegung das Interesse am politischen Engagement geweckt. Ich bin in der Klimagruppe AR aktiv und wirke dort in diversen OK mit.

Fabio Brocker: Ich habe grosses Interesse an der Politik und engagiere mich dementsprechend: Unter anderem bin ich Event Chef im Vorstand der Jungfreisinnigen AR, bin Mitglied der Umwelt- und Gewässerschutzkommission AR und der Verfassungskommission des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Wie sehen Ihre Pläne nach der Schule aus?

Xenia Unseld: Mein Plan ist es, nach meinem Zwischenjahr Filmwissenschaften zu studieren, wenn möglich in den USA. Das Zwischenjahr steht aufgrund von Corona aber noch auf wackligen Beinen. Sobald das YPAC vorbei ist, mache ich mich an die Planung.

Fabio Brocker: Nach einem halbjährigen Praktikum werde ich meiner Dienstpflicht in der Schweizer Armee nachkommen. Danach möchte ich berufsbegleitend «Digital Business Management» oder «Wirtschaftsinformatik» an einer Fachhochschule studieren.