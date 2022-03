Ausserrhoder Baudirektor kritisiert Neubeurteilung des Zubringers

Interview Ausserrhoder Baudirektor Biasotto kritisiert Neubeurteilung des Zubringers Appenzellerland: «Der Bundesrat agiert widersprüchlich» Der Bundesrat will den Zubringer Appenzellerland mit der Umfahrung Herisau nochmals grundsätzlich überprüfen. Der Ausserrhoder Baudirektor Dölf Biasotto hält die Begründung für wenig stichhaltig. Laut werden will er dennoch nicht, man setze auf den Dialog. David Scarano Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Dölf Biasotto: «Der Kanton hat beim konkreten Projekt seinerzeit alles getan, was gemacht werden konnte.» Bild: David Scarano

Im Februar hat der Bundesrat Einblick in das Strategische Entwicklungsprogramm (Step) Nationalstrassen gegeben. Darin legt er dar, wo und in welchen Zeiträumen Kapazitätserweiterungen auf dem Nationalstrassennetz nötig sind. Er spricht von den Realisierungshorizonten 2030 und 2040.

Gleichzeitig bestimmt er im sogenannten «Ausbauschritt 2023» die baureifen Projekte, welche in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen und für welche das Parlament die Kredite sprechen muss. Der Zubringer Appenzellerland ist weder im Ausbauschritt 2023 noch in den zwei Realisierungshorizonten 2030 oder 2040 aufgelistet. Der Bund will das Projekt nochmals «grundsätzlich überprüfen».

Der Bundesrat hat den Autobahnzubringer mitsamt der Umfahrung Herisau zurückgestellt. Das Projekt wird nun nochmals überprüft. Haben Sie damit gerechnet?

Dölf Biasotto: Dass der Zubringer Appenzellerland mit der Umfahrung Herisau nicht im Ausbauschritt 2023 bis 2027 vorgesehen ist, kommt für uns nicht überraschend. Das Appenzellerland ist erst seit dem 1.Januar 2020 ans Nationalstrassennetz angebunden. Vor vier Jahren konnte der Zubringer Apppenzellerland gar nicht in das Strategische Entwicklungsprogramm (Step) Nationalstrassen aufgenommen werden, weil die Strasse noch nicht dem Bund gehörte. Die Vorhaben, die der Bundesrat nun aufgenommen hat, sind sehr weit fortgeschritten, zum Teil liegen Ausführungsprojekte vor. Der Zubringer ist noch nicht so weit. Dass das Projekt aber nicht einmal im Planungshorizont für die Jahre 2030 und 2040 aufgeführt ist, hat mich überrascht und auch sehr verärgert.

Sie wurden als direkt betroffener Baudirektor vorher nicht darüber informiert?

Nein, alle bisherigen Zeichen hatten in eine andere Richtung gezeigt. Aufgrund der Vorarbeiten sind wir davon ausgegangen, dass der Zubringer in die Langfristplanung aufgenommen wird. Aber es gilt hier festzuhalten: Der Bundesrat hat mit dem Step mehrere Projekte beerdigt, die nun praktisch keine Chancen mehr haben. Der Zubringer wird hingegen näher überprüft. Das Projekt ist nicht vom Tisch, aber es droht eine Extrarunde.

Vor zwei Jahren waren Sie sehr optimistisch, was den Bau des Zubringers und der Umfahrung betrifft. Woher kam diese Zuversicht?

2017 traf ich mich mit dem Innerrhoder Baudirektor Ruedi Ulmann, dem Chef und dem Vizechef des Bundesamtes für Strassen (Astra) vor Ort in Herisau. Ich fragte konkret, was wir machen müssten, damit wir in den nächsten Ausbauschritt kommen. Die Rückmeldung war positiv. Die Astra-Direktoren sagten, sie seien der Überzeugung, dass die Linienführung zur Entlastung der Siedlungen im Zentrum Gossaus und der Alpsteinstrasse in Herisau die richtigen Ansätze aufweise. Eine alternative Linienführung war damals kein Thema. Sie gaben uns die Sicherheit, dass unsere Lösungsvorschläge nicht mehr in Frage gestellt werden. Gestützt auf diese Aussagen liessen wir gemeinsam mit dem Kanton St.Gallen zudem eine volkswirtschaftliche Studie erarbeiten, die einen sehr hohen Kosten-Nutzen-Effekt aufwies. Wir waren daher sehr zuversichtlich.

Der Aufschrei über den Entscheid des Bundesrats ist gross. Hat die Ostschweizer Politik Fehler gemacht?

Der Kanton hat beim konkreten Projekt seinerzeit alles getan, was gemacht werden konnte. Die Ostschweizer Baudirektorinnen und

-direktoren waren im letzten Jahr bei der zuständigen Bundesrätin Simonetta Sommaruga und haben unsere Projekte präsentiert und unsere Bedürfnisse bezüglich Entwicklung dargelegt. Vielleicht hat man in der Vergangenheit die Folgen der übergeordneten Konzepte und Strategien unterschätzt und zu wenig für die Ostschweizer Anliegen lobbyiert. Ein Beispiel. 2020 trat die Bodenstrategie Schweiz in Kraft. Mit dieser will der Bund den Bodenverlust bekämpfen. Wenn ein Quadratmeter Boden für eine neue Schiene oder Strasse verbaut wird, muss dies kompensiert werden. Diese neuen Strategien und Konzepte haben Einfluss auf das Zubringerprojekt.

Die Ausserrhoder SVP kritisiert, dass die Regierung sehr gelassen auf den Entscheid des Bundesrats reagiert hat. Warum diese Zurückhaltung?

Das stimmt, wir waren immer anständig und kooperativ. Wir haben immer den Dialog mit dem Bund gesucht. Klar, man kann uns nun vorwerfen, wir seien zu anständig gewesen. Ich bin aber der Meinung, dass laut sein nicht zielführend ist. Auch den Nutzen von politischen Vorstössen wie Petitionen zum jetzigen Zeitpunkt bezweifle ich. Wir fordern unsere Akteure aber auf, an der Vernehmlassung des Bundes teilzunehmen und sich einzubringen. Wir schliessen nicht aus, dass wir im Vorfeld der parlamentarischen Debatte, wenn der konkrete Entscheid zum Ausbauschritt fällt, uns öffentlichkeitswirksam einsetzen werden.

Die IHK hat einen Ostschweizer Schulterschluss gefordert. Wo bleibt er?

Diesen Schulterschluss auf Stufe Regierung gibt es, da besteht kein Zweifel. Die Ostschweizer Regierungskonferenz ORK hat sich kürzlich klar geäussert und positioniert. Sie spricht sich für die Ostschweizer Projekte aus und fordert deren Aufnahme in das Step. Auf Parlamentsebene muss man sich aber bewusst sein, dass es verschiedene politische Lager mit unterschiedlichen Positionen gibt. Ob es uns gelingt, eine geschlossene Einheit im Parlament zu schaffen, ist offen.

Zurück zum Projekt: Der Bundesrat sagt, die Verkehrsprobleme seien zu klein, um einen solchen Ausbau zu rechtfertigen. Hat er damit nicht recht, wenn man Herisau etwa mit der Zürcher Agglomeration vergleicht?

Dieser Vergleich hinkt. Der Bundesrat agiert auch widersprüchlich. Die tägliche Verkehrsbelastung in Netstal in Glarus ist fast gleich gross wie in Herisau. Der Bund hat den Glarner Zubringer aber in das Step aufgenommen. Nochmals zurück zum Netzbeschluss 2020, als die Strecke Appenzell-Hundwil-Herisau ins nationale Strassennetz aufgenommen wurde. Zuvor waren nur vier Kantonshauptorte nicht direkt angeschlossen: Appenzell, Herisau, Glarus sowie Liestal. Drei von vier liegen in der Nordostschweiz. Das ist kein Zufall. Die Ostschweiz wurde in der Vergangenheit stiefmütterlich behandelt.

Das Projekt gilt zudem als veraltet. Der Bundesrat sagt, das Vorhaben basiere auf «älteren Ideen und Vorgaben». Teilen Sie diese Ansicht?

Einzelne Aspekte sind unterdessen veraltet, gewisse Normen wurden in den letzten Jahren angepasst, etwa bei der Tunnellüftung. Solche technischen Teilaspekte lassen sich aber relativ rasch und unkompliziert aktualisieren. Auch unter Berücksichtigung der oben erwähnten gesteigerten Anforderungen bei den Nachhaltigkeitskriterien bleibt das Kosten-Nutzen-Verhältnis gut. Der Bund erstellt nun eine Korridorstudie und prüft alternative Linienführungen. Die Ergebnisse müssen bis spätestens 2026 vorliegen, wenn die Weichen für den neuen Ausbauschritt gestellt werden.

Was passiert bis dahin? Gibt es konkrete Vorschläge oder Pläne, um das Gebiet Alpsteinstrasse kurzfristig zu entlasten?

Von unserer Seite nicht direkt, denn die Strasse gehört uns nicht mehr. Der Bund ist Eigentümer und daher zuständig.

Die letzte Frage: Wann werden der Zubringer und die Umfahrung gebaut?

Ich bin überzeugt, dass innerhalb von zehn Jahren ein Baustart möglich ist.

