Interview Ältere Lehrkräfte sollen weniger arbeiten: Wie Appenzell Ausserrhoden im Schulbereich wettbewerbsfähig bleiben will Das neue Ausserrhoder Volksschulgesetz liess auf sich warten. Nun ist es da. Es sieht einige Änderungen vor, unter anderem eine Altersentlastung für Lehrpersonen über 57 Jahren. Bis Ende April läuft die Vernehmlassung. Bildungsdirektor Alfred Stricker spricht im Interview über Ausserrhoder Spezialitäten und die heiklen Punkte.

Bildungsdirektor Alfred Stricker: Der Kanton will mit dem neuen Volksschulgesetz wettbewerbsfähig bleiben. Bild: Benjamin Manser (10. Februar 2019)

Die Erarbeitung des Volksschulgesetzes hat sich verzögert. Die Staatswirtschaftliche Kommission übte mehrfach Kritik. Weshalb dauerte es so lange?

Alfred Stricker: Aufgrund der personellen Wechsel im Amt für Volksschule und Sport sowie dem im Departementssekretariat, das für die Gesetzgebungsverfahren zuständig ist, kam es zur Verzögerung. Den ersten Entwurf des Gesetzes hat die Rechtsprüfung der Kanzlei im August 2017 zurückgewiesen. Mit den neuen personellen Besetzungen im Departementssekretariat konnte die Erarbeitung des Entwurfs 2019 grundlegend an die Hand genommen werden. Zudem ist der Inhalt des Volksschulgesetzes komplex. Er beinhaltet nebst den organisatorischen und strukturellen Inhalten für den Betrieb einer Volksschule auch Anstellungsbedingungen der Lehrpersonen. Ebenso geht es um Regelungsbereiche für verschiedene Beteiligte, etwa den Kanton, die Gemeinde, Eltern, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler. Das Gesetz enthält ferner Bestimmungen, die erhebliche finanzielle Auswirkungen sowohl für den Kanton als auch die Gemeinden haben. Das gab auch im Regierungsrat zu diskutieren.

Wären kleinere Zwischenschritte, also Teilrevisionen, nicht besser gewesen? Wieso braucht es eine Totalrevision?

Das aktuell gültige Gesetz über Schule und Bildung ist 21 Jahre alt. Im Jahr 2000 wurde es als Gesetz für den gesamten Bildungsbereich erlassen. Inzwischen sind drei der vier Regelungsbereiche separat geregelt. Berufsbildung, Mittelschule und Stipendien haben je ein eigenes Gesetz. Übrig geblieben ist ein Dschungel mit vielen Änderungen, der nun sortiert werden muss. Die Totalrevision der Volksschulgesetzgebung reduziert aktuell sieben Erlasse auf deren drei. Das Ziel ist eine übersichtliche Gesetzgebung mit dem Gesetz über die Volksschule, der dazugehörenden Verordnung und einer separaten Besoldungsverordnung für Lehrpersonen in der Kompetenz des Kantonsrates. Mit dem Weg über Teilrevisionen wäre dies nicht möglich.

Die Revision gab schon vor der Vernehmlassung zu reden. Der Lehrerverband fordert eine Altersentlastung. Ausserrhoden ist einer jener Kantone, der keine Entlastung für Lehrerinnen und Lehrer kennt. Sie stützen nun diese Forderung. Weshalb sollen Lehrpersonen ab 57 Jahren künftig entlastet werden?

Ziel der Altersentlastung ist es, die Arbeitsbelastung von Lehrpersonen mit zunehmendem Alter zu reduzieren, um mehr Regenerationszeit zur Verfügung zu stellen. Die Altersentlastung ist deshalb als Reduktion der Unterrichtsverpflichtung (inkl. Vor- und Nachbereitung) ausgestaltet. Andere Bezugsformen sind nicht vorgesehen. Konkret wird vorgeschlagen, dass bei einem 100-Prozent-Pensum die Arbeitszeit ab Alter 57 um 130 Stunden pro Jahr reduziert wird.

Diese Entlastung führt zu Mehrkosten. Politiker beklagen sich regelmässig, dass das Bildungswesen immer teurer wird. Wie sehen Sie die Chancen, dass dieser Punkt Aufnahme ins Gesetz findet?

Der Vergleich mit den diesbezüglichen Regelungen in den umliegenden Kantonen zeigt Handlungsbedarf. Das langjährige Anliegen der Lehrpersonen hat der Regierungsrat in den Vernehmlassungsentwurf aufgenommen, um die politische Diskussion darüber lancieren zu können. Letztlich ist es am Kantonsrat, darüber zu befinden.

In nächster Zeit werden viele langjährige Lehrpersonen pensioniert. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt. Die Lehrerlöhne des Bereiches Volksschule in Ausserhoden belegen keine Spitzenplätze. Können weiterhin alle freien Stellen mit qualifiziertem Personal besetzt werden?

Das Departement Bildung und Kultur hat die Teilrevision der Anstellungsverordnung Volksschule vorgezogen, um die Einstiegslöhne der Junglehrpersonen anzuheben. Auch wenn weiche Faktoren wie das Betriebsklima wichtig sind für einen Anstellungsentscheid, so ist auch der Lohn ein Kriterium. Die Einstiegslöhne in Ausserrhoden sind deshalb auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu heben.

Ein heikler Punkt der Totalrevision sind die Tagesstrukturen. Der Gesetzesentwurf greift in die Autonomie der Gemeinden ein. Weshalb will das neue Gesetz die Schulträger verpflichten, Tagesstrukturen einzuführen?

Unter dem Titel der ergänzenden Bildungs- und Erziehungsangebote sollen die Gemeinden für ein bedarfsgerechtes Angebot an Tagesstrukturen sorgen. Die meisten Gemeinden führen bereits Tagesstrukturen in unterschiedlicher Form (Mittagstische, betreute Randstunden, Lernateliers etc.). Neu ist eine verpflichtende Formulierung und nicht mehr eine Kann-Formulierung. Der Regierungsrat hat es sich im Rahmen des Regierungsprogrammes zum erklärten Ziel gemacht, dass kantonsweit Tagesstrukturen eingeführt werden sollen. Um dieses Ziel bis 2030 erreichen zu können, ist es notwendig, bedarfsgerechte Angebote flächendeckend sicherzustellen.

Die Bildungssysteme werden in der Schweiz zunehmend harmonisiert. Das Stimmvolk von Ausserrhoden lehnte im Jahr 2010 jedoch den Beitritt zum HarmoS-Konkordat ab. Nun hält Ausserrhoden beim Stichtag an seinem Sonderweg fest. Weshalb gilt als Stichtag für die Einschulung weiter der 30. April? Die Mehrheit der Kantone kennt den 31. Juli.

Einem Trend folgend, hat die Mehrheit der Kantone den Stichtag in den letzten Jahren auf den 31. Juli verschoben. Der Stichtag ist im Vergleich zu den HarmoS-Kantonen früher, die Kinder in Ausserrhoden sind bei Schuleintritt im Durchschnitt leicht älter als in den HarmoS-Kantonen. Aktuell laufen in einzelnen Kantonen Bestrebungen, den Stichtag wieder früher festzulegen. Auffallend ist auch, dass in Kantonen mit Stichtag 31. Juli für jedes zehnte Kind eine spätere Einschulung bewilligt wird. Ausserrhoden hält unter anderem auch aus diesen Erkenntnissen heraus am 30. April fest.

Eine weitere Besonderheit soll ebenfalls bleiben: Weshalb können Schüler die Schule nach dem zweiten Oberstufenjahr beenden?

Der freiwillige Schulaustritt nach dem 10. Schuljahr bzw. nach zwei Jahren im letzten (dritten) Zyklus ist weiterhin möglich. Dies hat sich bewährt, weshalb kein Handlungsbedarf bestand, etwas zu ändern.

Im Vergleich mit anderen Kantonen bewegen sich die Ausserrhoder Schülerinnen und Schüler bei der Grundkompetenz im Mittelfeld. Sind Sie damit zufrieden?

Unsere Bildungslandschaft ist gut aufgestellt. Die Schulen im Kanton haben einen guten Ruf. Kurze Wege auf allen Ebenen, grosszügig ausgebaute Förderangebote, moderner integrativer Ansatz, Schulmodelle der Grösse der Gemeinden angepasst, föderale Struktur mit Schulhoheit in den Gemeinden die auch den grössten Teil der Kosten tragen. Der Kanton organisiert diverse Förderangebote und leistet finanzielle Beiträge. Unsere Schüler erreichen im Bereich der überfachlichen Kompetenzen sehr gute Werte.

Das sind die wichtigsten Änderungen

Das neue Volksschulgesetz verfügt über einen in sich

konsistenten, logischen Aufbau. Der Gesetzesentwurf hat 71 Artikel. Veränderungen in gesellschaftlichen und bildungspolitischen Rahmenbedingungen fanden Eingang. Im Zuge der Totalrevision des Volksschulgesetzes werden zahlreiche Punkte neu geregelt. Nachfolgend eine Zusammenstellung wichtiger Themen:

Der Kindergarten gehört neu zur Volksschule: Die obligatorische Schulzeit in Ausserrhoden umfasst neu zwei Jahre Kindergarten. Bisher war nur der Besuch eines Kindergartenjahres obligatorisch. Künftig sind zehn (bisher neun) Jahre an der Volksschule vorgeschrieben. Das 11. Schuljahr bleibt fakultativ. Gemäss Lehrplan erfolgt die Gliederung in drei Zyklen: Zyklus 1 (Kindergarten sowie 1. und 2. Primarklasse), Zyklus 2 (3. bis 6. Klasse) und Zyklus 3 (Oberstufe).

Lehrdiplom für den häuslichen Unterricht nötig: Das Gesetz regelt die Voraussetzungen für die Bewilligung von Privatschulen und Privatunterricht präziser. Die Unterrichtenden müssen neu über ein Lehrdiplom für den Zyklus, den sie unterrichten, verfügen. Somit werden die gleichen Anforderungen an die Qualifikation der Lehrperson in der öffentlichen Volksschule sowie im Privatunterricht und in der Privatschule gefordert. So werden die gleichen Voraussetzungen geschaffen. Aktuell verfügen im Kanton zwei Privatschulen über eine Bewilligung. 55 Kinder aus 37 Familien erhalten häuslichen Unterricht.

Anstellungsbedingungen sollen attraktiver werden: Für Lehrpersonen ab 57 Jahren ist neu eine Altersentlastung vorgesehen(siehe Interview). Ausgehend von der heutigen Altersstruktur der Lehrpersonen kommen auf die Gemeinden dadurch Mehrkosten in der Höhe von rund 625000 Franken jährlich auf Volksschulstufe zu. Die Mehrkosten für den Kanton betragen rund 243000 Franken. Die Einstiegslöhne für Lehrpersonen der ersten beiden Zyklen werden angehoben. Dies wird in der Anstellungsverordnung Volksschule geregelt. Teilzeitunterrichtende haben neu anteilsmässig Anspruch auf eine Intensivweiterbildung.

Tagesstrukturen werden gefördert und vorgeschrieben: Die Gemeinden sollen bedarfsgerechte Tagesstrukturen anbieten, die auf die üblichen Arbeitszeiten der Erziehungsberechtigten ausgerichtet sind. Der Kanton kann eigene Angebote machen, oder Angebote finanziell unterstützen.

Änderung bei den Zeugnissen geplant: Die Beurteilung der schulischen Leistungen mit Noten erfolgt neu ein Jahr früher. Primarschülerinnen und Primarschüler ab dem zweiten Zyklus (3. Klasse) erhalten ein Zeugnis mit Noten. Diese Regelung ist eine Folge der neuen Gliederung in drei Zyklen nach Lehrplan.

Raum für zeitgemässe Lernformen: Das Volksschulgesetz beabsichtigt eine flexible Ausgestaltung des Unterrichts und öffnet diesen ausdrücklich für neue Lernformen. So kann zum Beispiel der Digitalisierung oder neuen pädagogischen Erkenntnissen, etwa der Arbeit in Lerngruppen, Rechnung getragen werden. (mc)