Nachdem die Weko ein Untersuchungsverfahren gegen die Swisscom eingeleitet hat: Beim Ausbau des Innerrhoder Glasfasernetzes werden Verzögerungen erwartet In Appenzell Innerrhoden soll ein flächendeckendes Glasfasernetz entstehen. Der Kanton will sich mit zwei Millionen Franken am Ausbau beteiligen. Aktuell gibt es aber noch ein Hindernis, welches das Projekt verzögern könnte. Landammann Roland Dähler ist verärgert.

Bild: Carlo Reguzzi / KEYSTONE/TI-PRESS

Wer zurzeit im Homeoffice arbeitet, kennt es womöglich: Die Videokonferenz stockt, das Laden von Websites dauert ewig und auch für grössere Downloads vom Firmenserver ist Geduld angezeigt. Schuld daran sind meist die niedrigen Internetbandbreiten. Gerade in ländlichen Regionen reichen diese für das Arbeiten von zu Hause oft nicht aus.

Roland Dähler, stillstehender Landammann und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements AI. Bild: PD

In Appenzell Innerrhoden ist dieses Thema auf die politische Agenda gekommen. «Die Coronapandemie hat aufgezeigt, wie wichtig eine gute und stabile Internetanbindung für das Arbeiten oder den Schulunterricht von zu Hause aus ist», schreibt die Standeskommission in einer Botschaft an den Grossen Rat. Gleichzeitig habe die Coronakrise die Schwächen im bestehenden Netz aufgezeigt. Der stillstehende Landammann und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements Roland Dähler sagt:

«Wir haben im vergangenen Jahr einige Reklamationen erhalten, weil in manchen Gebieten das Internet zu langsam sei.»

Der Kanton will die flächendeckende Erschliessung mit schnellem Internet vorantreiben. Über den geplanten Ausbau des Glasfasernetzes in Zusammenarbeit mit der Swisscom haben die Projektverantwortlichen bereits im September 2020 an einer Medienkonferenz informiert. Nun legt die Standeskommission einen Bericht mit konkreten Zielen und Kostenangaben vor.

Weko-Intervention könnte Folgen haben

Zurzeit steht dem Projekt allerdings noch ein Hindernis im Weg: Denn die Wettbewerbskommission (Weko) hat am 17. Dezember ein Untersuchungsverfahren gegen die Swisscom eingeleitet. Die Weko wirft der Swisscom kartellrechtswidriges Verhalten vor. Sie bemängelt, dass die Swisscom mit ihrer gewählten Netzarchitektur anderen Telekommunikationsanbietern keinen Zugang gewährleisten würde. Wettbewerber seien damit in ihrer Angebotsentwicklung eingeschränkt. Und für die Endkunden bestehe keine Möglichkeit mehr, zwischen verschiedenen Glasfaserangeboten zu entscheiden.

Diese Intervention könnte auch Auswirkungen auf das Ausbauprojekt in Innerrhoden haben. Dähler sagt:

«Sollte die Weko recht bekommen, könnte dies das Projekt um Jahre verzögern.»

Umso mehr ärgert er sich darüber: «Jahrelang haben wir einen Anbieter gesucht, der bereit ist, auch in einer Randregion wie Appenzell Innerrhoden in den Glasfaseranschluss zu investieren. Nun haben wir mit Swisscom eine faire und zukunftsgerichtete Lösung gefunden, welche nun aber durch die Weko gefährdet ist. Ich frage mich, ob sich die Weko bewusst ist, dass sie damit den Randregionen einen Bärendienst erweist.»

FTTH-Standard bis 2029

Längerfristiges Ziel des Projekts ist der Aufbau eines modernen Kommunikationsnetzes mit Bandbreiten zwischen 80 Mbit/s und 10 Gbit/s im ganzen Kantonsgebiet. Die ersten Verbesserungen erwartet die Standeskommission bereits in den kommenden zwei Jahren: Bis Ende 2022 sollen im Ausbaugebiet der Swisscom – dieses entspricht etwa der Bauzone (siehe Karte) – Festnetzanschlüsse über eine Bandbreite von 80 bis 600 Mbit/s verfügen. Dieser Ausbau erfolgt grundsätzlich mit der FTTS-Technologie («Fiber to the Street»). Dabei wird die Glasfaser bis rund 200 Meter vor die Gebäude gebaut. Für die verbleibende Strecke bis in die Wohnungen wird die bestehende Kupferverkabelung genutzt.

Der weitere Ausbau auf den noch schnelleren FTTH-Standard («Fiber to the Home») soll gemäss Standeskommission bis 2029 erfolgen. Bei dieser Technologie wird die Glasfaser bis in die Gebäude gebaut und schliesst dort mit der entsprechenden Steckdose ab. FTTH-Anschlüsse ermöglichen Bandbreiten bis 10 Gbit/s. Nicht zuletzt soll der Ausbau des Glasfasernetzes auch im restlichen Kantonsgebiet (siehe Karte) vorangetrieben werden: Bis ins Jahr 2028 sollen ausserhalb der Bauzone rund 80 Prozent der Festnetzanschlüsse auf mindestens 80 Mbit/s aufgerüstet werden.

Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 16 Millionen Franken. Drei Viertel der Kosten übernimmt die Swisscom. Der Kanton will sich mit zwei Millionen Franken beteiligen. Über diesen Projektbeitrag entscheidet die Landsgemeinde 2021. Die übrigen Kosten entfallen auf die Feuerschaugemeinde Appenzell sowie die Elektra Oberegg.

Versorgung ist «weit unterdurchschnittlich»

Mit dem Projekt soll verhindert werden, dass Innerrhoden «den Anschluss verpasst». Gemäss Standeskommission ist der heutige Stand der Breitbanderschliessung im schweizweiten Vergleich weit unterdurchschnittlich: In Appenzell Innerrhoden verfügen von den rund 10'000 Haushalten, Wohnungen und Betrieben nur etwa 66 Prozent über Bandbreiten von 40 Mbit/s und mehr. Im Schweizer Durchschnitt sind es 91 Prozent. Bei über 1'600 Nutzungseinheiten sei zudem selbst die seit dem 1. Januar 2020 gesetzlich garantierte Grundversorgung von 10 Mbit/s noch nicht sichergestellt.

Gemäss Regierung macht sich das Fehlen schneller Internetanschlüsse in Innerrhoden zunehmend als Standortnachteil bemerkbar. Dies soll jedoch vermieden werden.

«Die Breitbanderschliessung gehört mittlerweile zu einem attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort und trägt wesentlich zur langfristigen Sicherung von Unternehmen und Arbeitsplätzen im Kanton bei.»

Letztlich würden aber auch die Bewohnerinnen und Bewohner profitieren, wenn die Wohnhäuser an einem leistungsfähigen Kommunikationsnetz angeschlossen sind.

Nachfrage nach Breitbandanschluss gestiegen

Und wie sieht es bezüglich Glasfasernetz im Nachbarkanton aus? Fest steht: Politische Motivationen zur Verbesserung der Breitbandversorgung gibt es in Ausserrhoden nicht: «Ein allfälliger Missstand bei der Internetgeschwindigkeit ist uns nicht bekannt», heisst es auf Anfrage bei der Kommunikationsstelle des Kantons.

Gemäss einer Karte der Swisscom profitieren in Ausserrhoden bereits 15 Gemeinden von Highspeed-Internet. In Urnäsch soll der Ausbau der Glasfasertechnologie im Sommer 2021 abgeschlossen werden. In Schwellbrunn, Schönengrund, Speicher, Stein und Walzenhausen will Swisscom einen Ausbau im Verlauf des Jahres in Angriff nehmen. Vorgesehen sind dort Geschwindigkeiten zwischen 80 Mbit/s und 10 Gbit/s. Seit September 2019 bietet auch die UPC mit ihrem Glasfaserkabelnetz flächendeckend eine Bandbreite von 1 Gbit/s im gesamten Verbreitungsgebiet an, dazu gehören auch 14 Gemeinden in Ausserrhoden.

Auch seitens der SAK sind 15 Ausserrhoder Gemeinden und damit über 20'000 Haushalte mit Glasfasern erschlossen. In den nächsten zwei bis vier Jahren sollen weitere Gebiete, wie etwa Speicherschwendi, davon profitieren können. Die SAK verfolgt das Ziel, alle von der SAK mit Energie direkt versorgten Gemeinden auch mit FTTH zu erschliessen. Dabei konzentriere sie sich auf die ordentlichen Bauzonen. Es gebe jedoch viele Weiler, welche nicht in die Hauptbauzone einer Gemeinde gehören, wo aber ein Ausbau trotzdem Sinn macht. Die Mehrkosten müssten in solchen Fällen dann aber durch die Eigentümer selbst oder durch die Gemeinde getragen werden.

Letztlich bestätigt auch die SAK, dass die Coronakrise das Bedürfnis nach schnellerem Internet gesteigert hat: «In vielen ländlichen Gebieten ist der Bedarf, gerade in der coronabedingten Homeoffice-Zeit sehr gefragt. Wir merken eine enorm gesteigerte Nachfrage nach unserem FTTH-Breitbandanschluss.»