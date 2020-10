Interpellation eingereicht: Ausserrhoder SVP-Kantonsrat Reto Sonderegger kritisiert Maskenpflicht Kantonsrat Reto Sonderegger aus Herisau kritisiert die verschärften Coronamassnahmen, welche die Regierung veranlasste, scharf. Mittels einer Interpellation will er jetzt ein Umdenken einläuten. Astrid Zysset 30.10.2020, 18.00 Uhr

Vergangenen Sonntag beschloss die Ausserrhoder Regierung eine Maskenpflicht vor Läden, auf Märkten und am Arbeitsplatz. Die verschärfte Maskenpflicht ist Kantonsrat Reto Sonderegger ein Dorn im Auge. Bild: Stefan Kaiser

«Warum zwingen Sie junge Leute, Masken zu tragen?», «Finden Sie nicht, dass unsere Massnahmen übertrieben waren und weitere Verschärfungen unangebracht sind?» und «Nach welchem Kriterium werden Sie entscheiden, die Maskenpflicht wieder aufzuheben?» Es sind Fragen wie diese, welche der SVP-Kantonsrat Reto Sonderegger in seiner Interpellation aufwirft, die er vergangene Woche einreichte. Er möchte damit ein «Zeichen des Widerstands gegen die verschärften Massnahmen setzen», wie er selbst sagt. Konkret geht es ihm um die Maskenpflicht, die in seinen Augen unverhältnismässig ist. Die Abstands- und Hygieneregeln begrüsst er hingegen.

Reto Sonderegger ist seit diesem Jahr Mitglied des Kantonsrates. Bild: PD

«Die Einschränkungen gehen einfach zu weit», sagt der Herisauer. Die Menschen werden durch die Maskenpflicht zu stark eingeschränkt. Dabei sei nicht mal bewiesen, dass sie überhaupt etwas gegen die Ausbreitung des Virus' nützt, ist Sonderegger überzeugt. Das Vorgehen der Kantonsregierung, welche unlängst die Maskenpflicht ostschweizweit am weitesten ausgedehnt hat, kann der Politiker darum nicht nachvollziehen. Er sah sich zum Handeln gezwungen.

«Ich als Kantonsrat habe die Möglichkeit eine Interpellation einzureichen und somit meine Stimme gegen die Regierung zu erheben. Das bleibt vielen, die ähnlich denken, verwehrt.»

SVP unterstützt veranlasste Massnahmen

Wie viele seiner Meinung sind, darüber kann Sonderegger nur spekulieren. Noch hat kein weiterer Politiker in Appenzell Ausserrhoden öffentlich Skepsis an der Maskenpflicht geäussert. «Ganz alleine bin ich mit meiner Ansicht vermutlich jedoch nicht, auch wenn sich viele nicht exponieren wollen», so Sonderegger weiter. Die Ausserrhoder SVP zumindest distanziert sich. SVP-Präsident Anick Reto Volger hält fest, dass die Interpellation nicht im Namen der Fraktion eingereicht wurde:

«Die grundsätzliche Meinung der Parteileitung geht dahingehend, dass wir die getroffenen Massnahmen der Regierung grossmehrheitlich unterstützen. Angesichts der drohenden Belastung unseres Gesundheitssystems sind sie gerechtfertigt. Wir müssen lernen mit dem Virus zu leben, dazu gehört aktuell zum Beispiel auch das Maskentragen.»

Nichtsdestotrotz fügt Volger an, dass es der Auftrag der Legislative in diesem Falle des Kantonsrats sei, die Regierung aktiv und kritisch zu begleiten.

Handlungsbedarf bestehe weiterhin

Zurück zu Reto Sonderegger: Sind Sie denn ein Coronaskeptiker? «Es geht wohl in diese Richtung», schätzt der Herisauer nach kurzem überlegen sich selbst ein. «Ich bin ein Kritiker der Maskenpflicht. Damit stimme ich mit vielen Skeptikern überein.»

Am Mittwoch hatte der Bundesrat neue Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus beschlossen – die Interpellation Sondereggers respektive die Kritik an der Kantonsregierung wurde damit unterwandert. Zumindest ein wenig. «Wir sind bezüglich der Maskenpflicht immer noch strenger als vom Bundesrat vorgegeben», so Sonderegger. Handlungsbedarf sei daher seiner Meinung nach immer noch ausgewiesen. «Ich hoffe mit meiner Interpellation, etwas bewirken zu können. Vielleicht lenkt die Regierung ein, und sieht von weiteren Massnahmen ab oder lockert gar die bestehenden etwas auf.» Voraussichtlich an der Dezembersitzung wird die Interpellation im Parlament beantwortet.