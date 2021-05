Internationaler Museumstag Neue Clips wollen Lust auf einen Museumsbesuch wecken Am Sonntag, 16. Mai, ist wieder Museumstag. Doch Corona fordert Konzessionen: Statt eines aufwendigen Programms haben die Museen Clips produziert. 11.05.2021, 12.00 Uhr

Ein Screenshot aus einem Clip zum Museumstag.

Unter dem Motto «Museen inspirieren die Zukunft» findet der Internationale Museumstag dieses Jahr unter besonderen Vorzeichen statt: Lange war unklar, ob die Museen im Mai 2021 überhaupt Publikum empfangen dürfen. Unterdessen seien Veranstaltungen glücklicherweise wieder möglich, teilt die Kantonskanzlei mit. Wegen der strengen Schutzmassnahmen haben die Museen mehrheitlich auf die Organisation eines aufwendigen Programms verzichtet – und dafür frische Clips produziert. Denn der Verband der Museen der Schweiz VMS hat den Schwerpunkt nicht wie üblich auf spezielle Veranstaltungen in den Museen gelegt, sondern erstmals eine Social-Media-Kampagne lanciert und die Museen zum Mitmachen animiert: Die Pandemie soll auch als Katalysator für die Schaffung neuer Formate und Formen kultureller Erfahrung und Verbreitung dienen.

Museen sind wichtige Akteure in der Gesellschaft

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Museumsbesuchende. Sie erzählen mit einem Augenzwinkern von ihrer Begeisterung für Museen und laden alle dazu ein, sich selbst von eigenen Geschichten inspirieren zu lassen. Es geht darum, gemeinsam mit neuen, partizipativeren Formaten zu experimentieren und das kreative Potenzial der Kultur für Erholung und Innovation für die Zeit nach Covid herauszustreichen. So fordert #museumkick Besucher wie Museen dazu auf, Museumserlebnisse unter dem Hashtag zu posten und damit eine kleine Museumsbewegung in Gang zu setzen. (kk)

Clips der Museen im Appenzellerland: Wieso im Museum? https://youtu.be/z3G1Hop7do8

Bedeutung von Museen: https://youtu.be/KOccPhNuA0k

Zukunft der Museen: https://youtu.be/fjHHHtgPUL0

Clips des Verbands Museen Schweiz: Natur-Museum Luzern, Luzern: DE https://youtu.be/xz4Jfif4x5c / EN https://youtu.be/r3CrdWSqvXk

Museo Villa dei Cedri, Bellinzona: IT https://youtu.be/PGpkUWno9R4 / EN https://youtu.be/Q32CbO2Bq_8

Neues Museum Biel, Biel: FR https://youtu.be/Z8YyIp4b2Lw / EN https://youtu.be/wvYc8v9frW0

Bündner Kunstmuseum, Chur: DE https://youtu.be/69SYroAFp-4 / EN https://youtu.be/32ipR0dOxGg

Musée de la Réforme, Genf: FR https://youtu.be/4-NK616xR6g / EN https://youtu.be/0VfnxPHHIPg

Teaser der schweizweiten Kampagne: https://youtu.be/dwEmH-2JUpY

Der Eintritt in die Museen im Appenzellerland ist am Museumstag kostenlos, die Öffnungszeiten einheitlich und durchgehend von 11 bis 17 Uhr. Das Programm in Detail: www.museen-im-appenzellerland.ch/aktuell