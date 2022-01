Frühe Sprachförderung: Ein Mittel für die Integration von Kindern

Integration Wenn Watte zuerst Schnee heisst: In Ausserrhoden profitieren fremdländische Kleinkinder von früher Sprachförderung Fremdsprachige Kinder sollen beim Eintritt in den Kindergarten über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen, um dem Unterricht folgen zu können. Darauf zielt das Projekt «Frühe Sprachförderung in Appenzell Ausserrhoden». Ein Augenschein in einer Kindertagesstätte. Mea McGhee Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Spielerisch wird in speziellen Sequenzen die Sprachkompetenz der Kinder gefördert. Bild: Mea McGhee

Fünf Kinder sitzen auf dem Boden und schauen gebannt auf ein grosses Wimmelbuch. «Was könnt ihr entdecken?», fragt Fachfrau Betreuung Julia Haering. «Ja genau, das ist ein Schlitten. Und wann hat es bei uns geschneit?» Immer wieder zeigt eines der Kinder auf das Bild, benennt eine Figur oder ein Ding.

Sri Lanka, USA, Polen, Südamerika und Italien, das sind die Herkunftsregionen der Kinder, deren Muttersprache allesamt nicht Schweizerdeutsch ist. Mia (Namen der Kinder geändert), die erst seit dem Sommer in der Schweiz lebt, nickt auf die Frage: «Ist das der Samichlaus?» Aaron und Mika, kriechen fast ins Buch. «I bi zerscht», ruft Joe, als die Betreuerin fragt, wo der Schneemann zu sehen ist.

Kitas, Tagesfamilien und Spielgruppen

Bei dieser Szene handelt es sich um eine Sequenz des Projekts «Frühe Sprachförderung in Appenzell Ausserrhoden». Es ist ein Schwerpunktthema des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP), das von Bund, Kanton und den 20 Ausserrhoder Gemeinden gemeinsam finanziert wird. Ziel ist, dass bis 2025 rund 80 Prozent aller fremdsprachigen Kinder beim Kindergarteneintritt über genügend Deutschkenntnisse verfügen, damit sie sich verständigen und dem Unterricht folgen können. Die Fördermassnahmen werden in Kindertagesstätten, Tagesfamilien und Spielgruppen angeboten. Kinder mit ausgewiesenem Sprachförderbedarf können ein Jahr lang eine Betreuungsinstitution zu vergünstigten Tarifen besuchen. Im Austausch mit den Deutsch sprechenden Kindern und – unterstützt durch Fachpersonen – wird der Spracherwerb gefördert.

Carina Zehnder, Integrationsbeauftragte des Kantons Appenzell Ausserrhoden Bild: PD

Auch die Kita Chinderwelt mit Standorten in Niederteufen, Speicher und Gais macht beim Projekt mit. Gemäss Geschäftsleiterin Sandra Gschwend werden in der Kita Chinderwelt aktuell zehn Kinder gefördert, je fünf in Teufen und Speicher. Carina Zehnder, Projektleiterin und kantonale Integrationsbeauftragte, ist überzeugt:

«Alle Kinder profitieren vom bewussten Umgang mit Sprache.»

Deutsch lernen auf dem Spaziergang

Venessa Schumacher, Standortleiterin der Kita Chinderwelt in Teufen, absolviert eine Weiterbildung zur Kindererzieherin HF. Sie sagt, es sei wichtig, dass die Mitarbeitenden im Alltag auf Möglichkeiten der Sprachförderung achten würden. Beim Spaziergang, beim Znüniessen oder im Spiel könne die Sprachkompetenz der Kinder «nebenbei» gefördert werden, nicht nur jene der Fremdsprachigen. «Manche Kinder sprechen gebrochen Deutsch, singen aber in lupenreinem Schwiizerdüütsch.»

Für die Kinder, die am Förderprogramm teilnehmen, gibt es in der Kita Chinderwelt regelmässige Sequenzen in Kleingruppen, die durch eine Betreuungsperson vorbereitet und geleitet werden. An diesem Nachmittag folgt auf das Wimmelbuch ein Spiel, bei dem die Kinder einen Gegenstand ertasten, unter einem Tuch hervorholen und benennen. «Schnee», meint Joe, als er einen Wattebausch findet. «Die Watte ist weiss wie Schnee», fügt die Betreuerin an. Alle warten gespannt auf den nächsten Gegenstand. «Rennauto», platzt es aus Aaron heraus. «Dörf er da bhalte?», will Mika wissen. Farben, Formen und Funktion der Gegenstände werden genannt. Es gibt immer mehrere davon, damit die Kinder die neuen Begriffe wiederholen können. Julia Haering hört genau zu, stellt Fragen, gibt Antworten, bremst oder motiviert die Kinder. Die Sequenz ist auch für die Betreuerin intensiv. Sie sagt:

«Ich will ihnen die Chance geben, dass sie Wörter und Sätze spielerisch lernen.»

Wichtig sei es, den Kindern offene Fragen zu stellen, die nicht bloss mit Ja oder Nein beantwortet werden können, sagt Standortleiterin Vanessa Schumacher. Gefördert wird Mundart, zur Hilfestellung nennen die Betreuenden einzelne Worte, wenn nötig, auf Hochdeutsch. «Kinder sind interessiert an Sprache. Sie fragen manchmal auch untereinander, was dies oder jenes in der jeweils anderen Sprache heisst», hat Schumacher festgestellt. In den Sequenzen werden verschiedene Sinne angesprochen. «Durch unsere Inputs werden die Kinder zum Sprechen animiert.»

134 Kinder wurden gefördert

Seit dem Projektstart im Sommer 2019 haben in Ausserrhoden 134 Kinder am Förderprogramm teilgenommen. Aktuell würden erste Beobachtungen, welche Kindergartenlehrkräfte gemacht haben, ausgewertet, sagt die Projektverantwortliche Carina Zehnder. Zurzeit nehmen 54 Kinder am Programm teil. Gefördert werden Kinder ab vollendetem zweiten Lebensjahr bis zum Eintritt in den Kindergarten in der Regel während eines Jahres.

