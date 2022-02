AG Cilander Herisau stellt Unterwäsche mit Vitaminen her

Innovation Kein verfrühter Aprilscherz: Statt aus der Tablette kommen die Vitamine jetzt aus dem «Liibli» Die Textilveredlungsfirma AG Cilander in Herisau hat eine neuartige Funktionstextilie entwickelt, welche beim Tragen mikrofeine Stoffe freigibt, die über die Haut aufgenommen werden. Eine erste Anwendung ist Multivitamin-Unterwäsche. Karin Erni Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Die Vitamin-Unterleibchen werden in einer Tessiner Manufaktur konfektioniert. Bild: PD

Unterwäsche, welche die Trägerin oder den Träger ganz nebenbei mit lebenswichtigen Vitaminen versorgt? Was nach Science-Fiction tönt, ist in Herisau bereits Realität. Die Textilveredlerin AG Cilander hat eine Funktionstextilie entwickelt und zur Marktreife gebracht, die Vitamine in kleinsten Kapseln enthält.

Mehr Modelle für Frauen in Entwicklung

Die Mulitvitamin-Unterwäsche gibt es für Frauen und Männer. Bis jetzt seien rund 60 Prozent der Bestellungen von Männern eingegangen, sagt Dieter Rüegg, Head of Marketing und eCommerce. «Frauen können zwar aus zwei Shirt-Versionen wählen. Wir vermuten aber, dass nicht jede Frau gerne ein Tanktop oder Spaghettitop trägt. Entsprechend befinden sich weitere Modelle in der Entwicklungspipeline.» Ein hoher Baumwollanteil von 95 Prozent in Verbindung mit 5 Prozent Elasthan sorgt für einen hohen Tragekomfort und eine gute Hautverträglichkeit. Das Feedback der Trägerinnen und Träger sei sehr gut, so Rüegg. «So haben wir das Material zum Beispiel auch durch unabhängige Prüfstellen auf die Hautverträglichkeit untersuchen und zertifizieren lassen. Das Prüflabor Dermatest hat die Unterwäscheprodukte sogar mit <hervorragend> bewertet.»

Dieter Rüegg, Head of Marketing und eCommerce, AG Cilander Bild: PD

Wirkung gegen oxidativen Stress

Etwa ein Jahr dauerte die Entwicklungszeit des innovativen Verfahrens von der ersten Idee bis zum fertigen Kleidungsstück. Bei der von Cilander entwickelten Methode werden die Wirkstoffe in verkapselter Flüssigform auf das Textil appretiert. Durch die Reibung beim Tragen brechen die Mikrokapseln auf und setzen die enthaltenen Vitamine C, E und Ingweröl frei. Letzteres sei nötig, um die Vitamine in die Haut zu schleusen, erklärt Dieter Rüegg. «Daneben wirkt es regenerativ und enthält verschiedene antioxidative Eigenschaften.» Der menschliche Körper nehme pro Tag bis zu 200 Milligramm dieser Vitamine auf. Bei einer durchschnittlichen Tragedauer von zehn Stunden können je nach Bewegungsgrad über die Unterwäsche rund 20 Milligramm aufgenommen werden, so der Fachmann.

«Eine Überdosierung ist nicht möglich, da der Körper lediglich etwa zehn Prozent des Tagesbedarfs über die Haut decken kann.»

Die Vitamine sollen gemäss Beschreibung gegen oxidativen Stress wirken. Dieser kann unter anderem durch Umwelteinflüsse, starkes Sonnenlicht oder zu wenig Schlaf entstehen. Vitamin C schütze die Haut vor oxidativem Stress und wirke am besten in Verbindung mit Vitamin E, heisst es weiter. Beide Vitamine zusammen seien essenziell für die körperliche Entwicklung und würden verschiedenen Beschwerden entgegenwirken. Zudem sollen sie das Immunsystem unterstützen oder die Wundheilung fördern. Nach 20 Waschgängen bei 40 Grad seien noch rund zehn Prozent der R-Vital Multivitamin Kapseln im Textil verfügbar, erklärt Rüegg. «Sind diese aufgebraucht, bleibt der angenehm weiche Tragekomfort und das gute Gefühl feinster Wäsche.»

Made in Switzerland

Aus Gründen der Nachhaltigkeit erfolge die gesamte Wertschöpfungskette der Vitamin-Wäsche in der Schweiz, sagt Dieter Rüegg.

«Wir wollen mit kurzen Wegen den Fussabdruck klein halten.»

Die Rohware wird in der Schweiz produziert und anschliessend bei Cilander veredelt. Eine Manufaktur im Tessin konfektioniert den Stoff, kontrolliert die fertigen Unterhemden und verpackt sie anschliessend. Erhältlich sind sie im Onlineshop der AG Cilander www.cilander.com/de/multivitamin.

Das «Vitaminliibli» ist nicht die erste Anwendung, die Cilander direkt für Endverbraucher entwickelt hat. Am Anfang der Coronapandemie entwickelte die Firma eine Schutzmaske mit einem FFP2-Filter als Mittellage zwischen Aussen- und Innenmaterial. Die Maske kann bis zu 30 Mal gewaschen werden, ohne ihre schützende Wirkung zu verlieren. Es seien weitere Innovationen von Cilander zu erwarten, verspricht Dieter Rüegg. «Unser Ziel ist es, Textilien zu entwickeln, die dem Träger einen Mehrwert bieten. In Zukunft ist es also durchaus denkbar, dass bei uns beispielsweise Unterwäsche mit Wirkstoffen gegen trockene Haut, Verbrennungen oder Schlafprobleme erhältlich ist – wir bringen nachhaltige Wertigkeit ins Textil»

