Zukunft Spital Appenzell: Bericht der Regierung kommt gut an

Das Thema Spital sorgt im Innerrhoder Grossen Rat meist für hitzige Diskussionen. Nicht so an der Session am Montag. Die Standeskommission präsentierte dem Grossen Rat einen Zwischenbericht zur Ausrichtung des Gesundheitszentrums Appenzell – die Resonanz war positiv.

Claudio Weder 21.06.2021, 20.57 Uhr